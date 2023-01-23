En pocas palabras, la gobernanza de datos es el proceso de establecer políticas, procedimientos y estándares para gestionar los datos dentro de una organización. Implica definir roles y responsabilidades, establecer estándares para la calidad de los datos y garantizar que los datos se utilicen de manera coherente con los objetivos y valores de la organización.

Pero no se deje engañar por el lenguaje seco: la gobernanza de datos es crucial para el éxito de cualquier organización. Sin él, bien podría estar entregando sus datos a los lobos (o al becario que empezó ayer y no tiene ni idea de lo que hace). Una mala gobernanza de datos puede generar todo tipo de problemas, entre ellos:

Datos incongruentes o contradictorios

Imagine tratar de tomar decisiones comerciales importantes basadas en datos que están por todas partes. No solo es frustrante, sino que también puede llevar a errores costosos.

Violaciones de seguridad de datos



Si sus datos no están debidamente protegidos, se expone a todo tipo de sorpresas desagradables. Los hackers y los ciberdelincuentes siempre están buscando formas de obtener datos confidenciales, y sin una gobernanza de datos adecuada, se los está poniendo demasiado fácil.

Pérdida de credibilidad



Si sus datos no son confiables o son incorrectos, pueden dañar seriamente la reputación de su organización. Nadie va a confiar en usted si no puede confiar en sus datos.

Como puede ver, la gobernanza de datos no es una broma. ¡Pero eso no significa que no pueda ser divertida! De acuerdo, tal vez "divertido" sea exagerado, pero definitivamente hay formas de hacer que la gobernanza de datos sea menos tediosa. Estas son algunas de las mejores prácticas a tener en cuenta:

Establezca funciones y responsabilidades claras

Asegúrese de que todos sepan quién es responsable de qué. Proporcione la capacitación y los recursos necesarios para ayudar a las personas a desempeñar su trabajo de manera eficaz.

Defina políticas y procedimientos

Establezca pautas claras sobre cómo se recopilan, almacenan y utilizan los datos dentro de su organización. Esto ayudará a garantizar que todos estén en sintonía y que sus datos se gestionen de manera coherente.

Garantice la calidad de los datos

Verifique regularmente sus datos para comprobar su precisión e integridad. Implemente procesos para solucionar cualquier problema que encuentre. Recuerde: basura entra, basura sale.

Desglosar los silos de datos

Los silos de datos son la pesadilla de cualquier programa de gobernanza de datos. Al romper estos silos y fomentar el intercambio de datos y la colaboración, podrá obtener una imagen más completa de lo que sucede dentro de su organización.

Por supuesto, implementar un programa exitoso de gobernanza de datos no siempre es fácil. Es posible que enfrente desafíos, como obtener la aceptación de los stakeholders, lidiar con la resistencia al cambio y gestionar la calidad de los datos. Pero con el enfoque correcto y un poco de persistencia, puede superar estos desafíos y crear un programa de gobernanza de datos que funcione para usted.

Así que no tenga miedo de ponerse manos a la obra con la gobernanza de datos. Sus datos, y su organización, se lo agradecerán.

En futuras publicaciones, mi equipo de Data Elite y yo le guiaremos en este recorrido con nuestro punto de vista e insights sobre cómo IBM puede ayudar a acelerar la preparación de datos de su organización con nuestras soluciones.

Si desea explorar más sobre la gobernanza de datos ahora, le recomendamos que consulte The Data Differentiator.