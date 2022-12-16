Cómo los datos, la IA y la automatización pueden transformar la empresa

Recopilar, organizar, gestionar y almacenar datos es un desafío complejo. Una arquitectura de datos adecuada para su propósito sustenta organizaciones eficaces basadas en datos. Impulsado por los requisitos del negocio, establece cómo fluyen los datos a través del ecosistema desde la recopilación hasta el procesamiento y el consumo. Las arquitecturas de datos modernas basadas en la nube soportan alta disponibilidad, escalabilidad y portabilidad; flujos de trabajo inteligentes, analytics e integración en tiempo real; y conexión a aplicaciones heredadas/existentes mediante API estándar. Su elección de arquitectura de datos puede tener un gran impacto en los ingresos y la eficiencia de su organización, y los costos de hacerlo mal pueden ser potencialmente sustanciales.

La arquitectura de datos adecuada puede permitir a las organizaciones equilibrar el costo y la simplicidad y reducir los gastos de almacenamiento de datos, al tiempo que facilita a los científicos de datos y a los usuarios empresariales el acceso a datos confiables. Puede ayudar a eliminar los silos e integrar combinaciones complejas de sistemas y aplicaciones empresariales para usar las inversiones existentes y planificadas. Y para aumentar el retorno de las inversiones en IA y automatización, las organizaciones deben considerar procesos, metodologías y herramientas automatizados que gestionen el uso de la IA por parte de una organización a través de la gobernanza de la IA.

