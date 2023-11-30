Aquí hay seis estrategias de adaptación al cambio climático que pueden ayudarle a obtener datos e insights para gestionar y minimizar los impactos de los peligros climáticos:



Haga predicciones meteorológicas

Prediga los riesgos del cambio climático y el impacto que los próximos eventos meteorológicos tendrán en sus operaciones comerciales. En la venta minorista, por ejemplo, use las predicciones de riesgo de inundación para informar la planeación de la ubicación de tiendas, las adquisiciones de materias primas y la logística de la cadena de suministro de inventarios.

Comprenda el impacto en el negocio

Prepárese para las diversas formas en que el clima y el cambio climático pueden afectar su negocio. En el sector de los servicios eléctricos, el crecimiento excesivo alrededor de las líneas eléctricas aumenta la susceptibilidad a daños por tormentas o incendios forestales. Conocer las velocidades a las que es probable que crezca la vegetación a lo largo de la red de malla ayuda a una planeación eficaz de la gestión de la vegetación.

Sea adaptable con la protección contra el clima

Proteja sus activos y asegure la continuidad de negocio durante un evento meteorológico severo antes, durante y después. Por ejemplo, identifique de forma proactiva los activos de alto riesgo y desarrolle un plan de contingencia. En caso de que esos activos se vean afectados, establezca, documente y comunique claramente protocolos de escenarios de riesgo, y realice una planificación rutinaria de escenarios de riesgo que incluya varias rutas logísticas y métodos de transporte alternativos.

Desarrolle soluciones proactivas

Mitigue los riesgos minimizando proactivamente el daño económico y ambiental de eventos climáticos severos. Una aseguradora, por ejemplo, podría enviar una alerta por SMS para advertir a los asegurados que muevan sus vehículos antes de una tormenta de granizo prevista.

Reduzca su huella

Gestione su huella de carbono entendiendo las emisiones de carbono de alcance 1, alcance 2 y alcance 3 de su organización. Al hacerlo, modela su suministro de energía para abordar y acelerar su transición a las energías renovables.

Tome decisiones eficientes

Mejore la toma de decisiones en tiempo real para reducir costos, aumentar la eficiencia y apoyar los objetivos de sustentabilidad. Por ejemplo, invierta en tecnología que le permita ver el estado actual de los activos vitales y realizar los ajustes necesarios de forma remota y rápida.

Si bien reducir su impacto ambiental negativo es una preocupación clave para muchas organizaciones, la adaptación al cambio climático y sus riesgos asociados también debe ser una prioridad empresarial. Los peligros climáticos afectan a todos, independientemente de la industria, la geografía, la madurez del negocio o el nivel de compromiso para lograr los objetivos de sustentabilidad. Un enfoque proactivo para mitigar los riesgos climáticos de su empresa incluye mantenerse informado sobre los últimos desarrollos en sustentabilidad.