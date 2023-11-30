Se habla mucho de cómo las organizaciones pueden y deben reducir su impacto negativo en el medio ambiente. Si bien mantenernos enfocados en mitigar nuestras contribuciones actuales y futuras al cambio climático es crucial, no podemos ignorar los graves impactos de los peligros climáticos existentes. Los riesgos de incendios forestales, inundaciones, calor, sequía y viento siempre han sido una preocupación, pero el cambio climático ha intensificado estos riesgos, haciéndolos más frecuentes e impredecibles para las organizaciones. Esta situación aumenta la necesidad de que las empresas adapten sus estrategias de sustentabilidad para abordar los problemas del cambio climático.
Como vimos en Nueva York en septiembre de 2023, las precipitaciones extremas pueden obstaculizar rápidamente la capacidad de hacer “negocios como siempre” y crear un efecto dominó de ramificaciones. Cuando Brooklyn recibió la lluvia de un mes en solo tres horas, interrumpió la funcionalidad de carreteras, puentes, túneles, vías férreas, puertos y aeropuertos.
Los fenómenos meteorológicos extremos no solo amenazan la infraestructura, sino que también obstruyen las rutas, dificultando el transporte de mercancías e interrumpiendo las cadenas de suministro incluso en regiones alejadas del área afectada. Cuando se cerraron los aserraderos durante los incendios forestales canadienses de 2023, la disponibilidad limitada y el precio más alto de la madera fueron particularmente difíciles para la industria de la vivienda en toda América del Norte.
En Florida y California, donde los huracanes y los incendios forestales se han vuelto más desenfrenados, respectivamente, algunos proveedores de seguros están optando por dejar de prestar servicios en estas regiones por completo.
Aquí hay seis estrategias de adaptación al cambio climático que pueden ayudarle a obtener datos e insights para gestionar y minimizar los impactos de los peligros climáticos:
Prediga los riesgos del cambio climático y el impacto que los próximos eventos meteorológicos tendrán en sus operaciones comerciales. En la venta minorista, por ejemplo, use las predicciones de riesgo de inundación para informar la planeación de la ubicación de tiendas, las adquisiciones de materias primas y la logística de la cadena de suministro de inventarios.
Prepárese para las diversas formas en que el clima y el cambio climático pueden afectar su negocio. En el sector de los servicios eléctricos, el crecimiento excesivo alrededor de las líneas eléctricas aumenta la susceptibilidad a daños por tormentas o incendios forestales. Conocer las velocidades a las que es probable que crezca la vegetación a lo largo de la red de malla ayuda a una planeación eficaz de la gestión de la vegetación.
Proteja sus activos y asegure la continuidad de negocio durante un evento meteorológico severo antes, durante y después. Por ejemplo, identifique de forma proactiva los activos de alto riesgo y desarrolle un plan de contingencia. En caso de que esos activos se vean afectados, establezca, documente y comunique claramente protocolos de escenarios de riesgo, y realice una planificación rutinaria de escenarios de riesgo que incluya varias rutas logísticas y métodos de transporte alternativos.
Mitigue los riesgos minimizando proactivamente el daño económico y ambiental de eventos climáticos severos. Una aseguradora, por ejemplo, podría enviar una alerta por SMS para advertir a los asegurados que muevan sus vehículos antes de una tormenta de granizo prevista.
Gestione su huella de carbono entendiendo las emisiones de carbono de alcance 1, alcance 2 y alcance 3 de su organización. Al hacerlo, modela su suministro de energía para abordar y acelerar su transición a las energías renovables.
Mejore la toma de decisiones en tiempo real para reducir costos, aumentar la eficiencia y apoyar los objetivos de sustentabilidad. Por ejemplo, invierta en tecnología que le permita ver el estado actual de los activos vitales y realizar los ajustes necesarios de forma remota y rápida.
Si bien reducir su impacto ambiental negativo es una preocupación clave para muchas organizaciones, la adaptación al cambio climático y sus riesgos asociados también debe ser una prioridad empresarial. Los peligros climáticos afectan a todos, independientemente de la industria, la geografía, la madurez del negocio o el nivel de compromiso para lograr los objetivos de sustentabilidad. Un enfoque proactivo para mitigar los riesgos climáticos de su empresa incluye mantenerse informado sobre los últimos desarrollos en sustentabilidad.
