Por dónde empezar: tres líderes de IBM ofrecen orientación a los directores de IA recién nombrados

Para impulsar la eficiencia y la innovación y generar confianza, todos los CAIO deben comenzar implementando un programa de gobernanza de la IA para ayudar a abordar los problemas éticos, sociales y técnicos centrales para crear un desarrollo y despliegue de IA confiable.

En los primeros 90 días, comience por realizar una evaluación de madurez organizacional de la referencia de su agencia. Revise las infraestructuras y las evaluaciones para que tenga una indicación clara de las fortalezas y debilidades que afectarán su capacidad para implementar herramientas de IA y ayudar con los riesgos asociados. Este proceso puede ayudarle a identificar un problema u oportunidad que una solución de IA puede abordar.

Más allá de los requisitos técnicos, también necesitará documentar y articular la ética y los valores de toda la agencia con respecto a la creación y uso de IA, lo que informará sus decisiones sobre el riesgo. Estas pautas deben abordar cuestiones como la privacidad de datos, el sesgo, la transparencia, la responsabilidad y la seguridad.

IBM ha desarrollado principios de confianza y transparencia y un playbook “Ética por diseño” que puede ayudarle a usted y a su equipo a poner en práctica esos principios. Como parte de este proceso, establezca mecanismos de responsabilidad y supervisión para garantizar que el sistema de IA se utilice de manera responsable y ética. Esto incluye establecer líneas claras de responsabilidad y supervisión, así como procesos de monitoreo y auditoría para garantizar el cumplimiento de las pautas éticas.

A continuación, debería empezar a adaptar las estructuras de gobernanza existentes de su agencia para apoyar la IA. La IA de calidad requiere datos de calidad. Muchos de sus programas y prácticas existentes, como la gestión de riesgos de terceros,adquisiciones, arquitectura empresarial, aspectos legales, privacidad y seguridad de la información, ya se superpondrán para crear eficiencia y aprovechar todo el poder de los equipos de su agencia.

La fecha límite del 1 de diciembre de 2024 para incorporar las prácticas mínimas de gestión de riesgos a la IA que impacta la seguridad y los derechos, o dejar de usar la IA hasta que se logre el cumplimiento, llegará más rápido de lo que piensa. En sus primeros 90 días en el trabajo, use herramientas automatizadas para agilizar el proceso y recurra a socios de confianza, como IBM, para ayudarle a implementar las estrategias que necesitará para crear soluciones de IA responsable.