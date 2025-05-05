Para 2028, la International Data Corporation (IDC) prevé que el panorama de aplicaciones se vuelva más complejo. Esta complejidad provendrá de muchos aspectos: crecimiento descontrolado, tecnologías diversas, adopción descentralizada, departamentos aislados y sistemas redundantes. Esta situación presenta un desafío crítico para los líderes empresariales y de TI: ¿cómo aprovechamos el potencial de la innovación de nuevas aplicaciones sin sucumbir a una expansión inmanejable de sistemas desconectados?
El camino hacia la nube híbrida, los entornos multinube y la integración de la IA depende de dos factores: el flujo continuo de datos y la interacción eficiente de diversas aplicaciones. Sin embargo, la realidad actual de muchas organizaciones dista mucho de este ideal.
Décadas de integraciones punto a punto y soluciones aisladas y puntuales han creado el caos de la conectividad: una red enmarañada de conexiones a medida que son frágiles, difíciles de mantener y costosas de desarrollar.
Este ámbito fragmentado genera islas de automatización, dificulta la agilidad e infla los costos operativos, actuando efectivamente como un retraso en la innovación. Muchas organizaciones se ven frenadas por sistemas monolíticos que carecen de la interoperabilidad necesaria para prosperar.
La solución radica en adoptar un cambio fundamental en el pensamiento arquitectónico: el cambio hacia sistemas componibles, impulsados por el despliegue estratégico de una plataforma de integración híbrida como servicio (iPaaS).
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Una arquitectura de TI componible se construye a partir de componentes modulares y reutilizables que facilitan el ensamblaje y el cambio. Debido a que está diseñado para la evolución continua, este sistema es lo suficientemente flexible como para adaptarse a las necesidades comerciales en rápida evolución y lo suficientemente ágil como para responder a las disrupciones del mercado.
Las arquitecturas componibles permiten a las organizaciones ensamblar y volver a ensamblar capacidades empresariales como bloques de construcción, fomentando un nivel de reutilización y adaptabilidad antes inalcanzable.
Con la arquitectura componible, surgen tres perfiles clave:
• Creadores y proveedores: los desarrolladores y profesionales de TI diseñan, construyen y muestran los componentes básicos (las interfaces de programación de aplicaciones o API, eventos y microservicios) mediante el uso de estudios de desarrollo de iPaaS.
• Curadores: Arquitectos y profesionales de TI con experiencia definen, gobiernan y mantienen un catálogo de activos reutilizables. Pueden garantizar la visibilidad, la seguridad y el cumplimiento de las API, los eventos y los microservicios mediante el uso de un catálogo o mercado de iPaaS.
• Compositores: los tecnólogos empresariales (expertos del sector, analistas de negocio, científicos de datos y especialistas en dominios) comprenden las necesidades y procesos específicos dentro de sus áreas. Utilizan herramientas intuitivas, a menudo con código bajo o sin código, para reunir las capacidades empresariales en nuevas aplicaciones que utilizan flujos de trabajo de iPaaS.
Hacer realidad la componibilidad requiere un esfuerzo consciente y estratégico. Si bien las tecnologías subyacentes evolucionan, los principios fundacionales de la arquitectura orientada a servicios (SOA) siguen siendo muy relevantes incluso hoy en día. Estos principios incluyen contratos estándar, acoplamiento flexible y abstracción. También ayudan a garantizar que los componentes de software de las arquitecturas componibles puedan interactuar perfectamente sin crear dependencias frágiles.
Para construir una arquitectura verdaderamente componible, las organizaciones necesitan tres elementos clave, todos facilitados por un iPaaS híbrido moderno:
• Activos componibles: estos activos son los bloques de construcción reutilizables (API, eventos y microservicios) creados y mantenidos por desarrolladores y profesionales de TI que utilizan el estudio de desarrollo de iPaaS. Se centran en el aspecto del diseño.
• Catálogo componible: es crucial contar con un catálogo o mercado de activos bien gestionado y fácilmente reconocible. Los arquitectos y curadores utilizan las funciones del catálogo de iPaaS para ayudar a garantizar la visibilidad, aplicar políticas de gobernanza y gestionar el ciclo de vida de los componentes componibles. Este proceso se centra en el descubrimiento y la gobernanza.
• Composición: aquí es donde ocurre la magia. Los tecnólogos empresariales, potenciados por las capacidades de orquestación de flujos de trabajo de iPaaS, pueden arrastrar y soltar capacidades predefinidas en una paleta sin código o de código bajo para construir procesos empresariales de varios pasos y aplicaciones. Pueden orquestar cargas de trabajo complejas sin necesidad de un conocimiento técnico profundo de las API, los eventos o los microservicios subyacentes.
Un facilitador crítico de la componibilidad es la arquitectura orientada a eventos (EDA). En la empresa moderna, los momentos comerciales importantes ocurren constantemente: se recibe una orden de compra, se despacha un envío, se registra un nuevo cliente. Estos eventos se están convirtiendo en una actividad principal.
La EDA permite a las empresas reaccionar rápidamente a estos eventos de inmediato, desencadenando respuestas y cambios instantáneos en el backend. Al gestionar un gran volumen de este tipo de eventos en diversas funciones, las organizaciones pueden alcanzar nuevos niveles de eficiencia y capacidad de respuesta.
El camino a seguir radica en adoptar una arquitectura componible basada en componentes reutilizables: API, eventos y microservicios. Estos elementos son los componentes básicos que los tecnólogos empresariales pueden utilizar para crear prototipos, probar y desplegar rápidamente nuevos sistemas y capacidades.
Imagine poder construir un nuevo portal de atención al cliente ensamblando API prediseñadas para perfiles de clientes, historial de pedidos y tickets de soporte. Esta agilidad no se limita a una sola industria; los principios de componibilidad son ampliamente aplicables en diversos sectores. Muchos casos de uso destacan la versatilidad de este enfoque.
Existe un enorme potencial para un escenario de integración en el que la IA actúa como un coordinador inteligente en todas las etapas, transformando de manera fundamental la forma en que los sistemas se conectan y se comunican.
No se trata de incorporar la IA a los procesos existentes, sino de integrarla en la estructura misma de la integración, lo que permite desbloquear nuevos niveles de productividad tanto para los expertos técnicos como para los usuarios empresariales.
Al adoptar este enfoque impulsado por IA, las organizaciones pueden sentar las bases para futuros avances en la IA, estableciendo una base sólida para interacciones sofisticadas y automatización inteligente. Considere las posibilidades que ofrece la IA para crear integraciones de forma autónoma a partir de diversas fuentes, lo que permite a usuarios con cualquier nivel de conocimientos técnicos crear, probar, desplegar y supervisar conexiones complejas con una facilidad extraordinaria.
Imagine agentes de IA tomando el cargo de la gestión de API, inteligentemente descubriendo interfaces existentes, generando especificaciones y código subyacente a partir de descripciones en lenguaje natural, lo cual garantiza el cumplimiento de las políticas de gobernanza e incluso crea y ejecuta automáticamente pruebas que pueden garantizar la calidad de la API. Con una aplicación holística de la IA a la integración junto con un punto de control unificado para gestionar los servicios de IA, las organizaciones pueden acelerar su preparación para un futuro impulsado por IA, transformando la conectividad en un motor dinámico e inteligente para la innovación y la eficiencia.
Banca: en el competitivo sector de los servicios financieros, la rápida incorporación de clientes es fundamental. Un banco con una arquitectura componible puede crear experiencias de incorporación fluidas mediante la coordinación de servicios de gestión de cuentas reutilizables, API de verificación de identidad y comprobaciones de cumplimiento, lo que ayuda a reducir significativamente el tiempo de generación de valor para los nuevos clientes.
Logística: la capacidad de entregar mercancías más rápido y a menor costo es una búsqueda constante en la logística. Un proceso de cumplimiento modulable, creado a partir de servicios modulares para el procesamiento de pedidos, la gestión de almacenes y el envío, que permite a las organizaciones adaptarse rápidamente a las interrupciones, optimizar las rutas y, en última instancia, mejorar la experiencia de envío. Este proceso suele implicar la integración de diversas interfaces y formatos para el intercambio de datos.
Atención médica: brindar atención hiperpersonalizada requiere una visión holística de los datos del paciente. Una arquitectura componible permite la integración de datos de fuentes dispares, incluidos los dispositivos wearable. Esta arquitectura permite a los proveedores de atención médica construir aplicaciones de monitoreo de pacientes en tiempo real y gestionar de forma proactiva los resultados de salud, creando una mejor experiencia digital y optimizando la gestión de contenidos.
La arquitectura componible permite a las organizaciones crear sus aplicaciones de próxima generación mediante el uso de API, eventos y microservicios probados y confiables, todo dentro de un entorno de servicio autónomo. Una composición sencilla podría consistir en arrastrar una API de autenticación de clientes, una API de inventario de productos y una API de procesamiento de pagos a un lienzo y conectarlas para crear una nueva aplicación de comercio electrónico.
La complejidad puede incrementarse gradualmente en función de los requisitos específicos del negocio, todos orquestados por tecnólogos empresariales que comprenden el resultado deseado sin necesidad de profundizar en las complejidades técnicas. La escalabilidad de estos sistemas componibles es una ventaja clave, ya que permite a las empresas gestionar cargas de trabajo cada vez mayores bajo demanda.
En última instancia, la componibilidad permite la democratización del desarrollo de aplicaciones mientras se mantiene la gobernanza esencial. Esto conduce a una mayor productividad en toda la organización, lo que permite que tanto los profesionales de TI como los usuarios empresariales contribuyan a crear y evolucionar las capacidades digitales de la empresa.
La promesa es clara: desarrollar en cualquier lugar, desplegar en cualquier lugar y adaptarse a cualquier cosa. A medida que las organizaciones dependen cada vez más de una pila tecnológica compleja, la interoperabilidad y la flexibilidad de una infraestructura componible se vuelven primordiales. El futuro de la empresa ágil, resiliente e innovadora es innegablemente componible.
Ofrezca conectividad en todas sus aplicaciones y datos
Únase a IBM para un seminario web en el que demostramos cómo encontrar un retorno de la inversión (ROI) real a través de iniciativas de IA agéntica, con ejemplos en todas las industrias, casos de uso e incluso las propias historias de éxito de IBM.
Vea cómo conectar el nivel de datos de su arquitectura a los niveles de aplicaciones en contenedores mediante FlashSystem y Red Hat OpenShift, lo que garantiza el rendimiento, la resiliencia y la escalabilidad.
Obtenga orientación detallada sobre el diseño, la implementación y el ajuste de los sistemas de almacenamiento IBM® DS8A00. Aprenda a optimizar la E/S, garantizar una alta disponibilidad y fortalecer la recuperación ante desastres en entornos de misión crítica.
Explore la arquitectura y los conceptos detrás de IBM® Storage Ceph. Aprenda a diseñar una capa de datos escalable y de autocorrección que admite cargas de trabajo de IA, consolida el almacenamiento y reduce los costos en aplicaciones de varios niveles.
Insights de IDC sobre cómo los sistemas de archivos paralelos aumentan el rendimiento y la confiabilidad en el nivel de datos para aplicaciones multinivel de alta demanda.
Descubra cómo los analytics en el nivel de datos puede informar la lógica de aplicación y las experiencias frontend para una toma de decisiones más inteligente.
Explore ejemplos del mundo real de adopción de IA generativa en industrias como las finanzas y la cadena de suministro. Descubra cómo estos sistemas son compatibles con una arquitectura moderna y en capas.
watsonx.ai permite a los equipos de desarrollo de aplicaciones integrar perfectamente la IA en sus flujos de trabajo. Desde la creación de modelos hasta su despliegue, este completo kit de herramientas da soporte a todo el ciclo de vida de la IA.
Utilice una plataforma para el desarrollo de aplicaciones de mainframe, pruebas, demostración y entrenamiento en hardware x86.
Descubra la plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles de IBM para diseñar, crear prototipos y comercializar aplicaciones de manera rápida y sencilla.
Los servicios de consultoría de desarrollo de aplicaciones en la nube de IBM Cloud ofrecen orientación experta y soluciones innovadoras para agilizar su estrategia de nube. Colabore con los expertos en nube y desarrollo de IBM para modernizar, escalar y acelerar sus aplicaciones, y obtenga resultados transformadores para su empresa.