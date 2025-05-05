Una arquitectura de TI componible se construye a partir de componentes modulares y reutilizables que facilitan el ensamblaje y el cambio. Debido a que está diseñado para la evolución continua, este sistema es lo suficientemente flexible como para adaptarse a las necesidades comerciales en rápida evolución y lo suficientemente ágil como para responder a las disrupciones del mercado.



Las arquitecturas componibles permiten a las organizaciones ensamblar y volver a ensamblar capacidades empresariales como bloques de construcción, fomentando un nivel de reutilización y adaptabilidad antes inalcanzable.



Con la arquitectura componible, surgen tres perfiles clave:

• Creadores y proveedores: los desarrolladores y profesionales de TI diseñan, construyen y muestran los componentes básicos (las interfaces de programación de aplicaciones o API, eventos y microservicios) mediante el uso de estudios de desarrollo de iPaaS.

• Curadores: Arquitectos y profesionales de TI con experiencia definen, gobiernan y mantienen un catálogo de activos reutilizables. Pueden garantizar la visibilidad, la seguridad y el cumplimiento de las API, los eventos y los microservicios mediante el uso de un catálogo o mercado de iPaaS.

• Compositores: los tecnólogos empresariales (expertos del sector, analistas de negocio, científicos de datos y especialistas en dominios) comprenden las necesidades y procesos específicos dentro de sus áreas. Utilizan herramientas intuitivas, a menudo con código bajo o sin código, para reunir las capacidades empresariales en nuevas aplicaciones que utilizan flujos de trabajo de iPaaS.



Hacer realidad la componibilidad requiere un esfuerzo consciente y estratégico. Si bien las tecnologías subyacentes evolucionan, los principios fundacionales de la arquitectura orientada a servicios (SOA) siguen siendo muy relevantes incluso hoy en día. Estos principios incluyen contratos estándar, acoplamiento flexible y abstracción. También ayudan a garantizar que los componentes de software de las arquitecturas componibles puedan interactuar perfectamente sin crear dependencias frágiles.

