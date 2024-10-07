El auge de la IA de voz: cómo la tecnología parlante podría transformar los negocios

Hay prevé un cambio radical en la forma en que las empresas de todos los tamaños interactúan con sus clientes y gestionan sus operaciones. Afirma que la democratización de las herramientas de comunicación impulsadas por IA podría crear oportunidades sin precedentes para que las pequeñas empresas compitan con las grandes empresas.

"Estamos entrando en la era de los centros de contacto de IA", dice Hay. “Cada tienda familiar puede tener el mismo nivel de atención al cliente que una empresa. Eso es increíble”.

Hay afirma que la clave es el desarrollo de API en tiempo real que permitan una comunicación con baja latencia entre los seres humanos y la IA. Esto permite el tipo de intercambios de ida y vuelta que las personas esperan en una conversación diaria.

"Para tener una conversación en lenguaje natural, la latencia de los modelos debe ser de alrededor de 200 milisegundos", señala Hay. “No quiero esperar tres segundos… Necesito una respuesta rápida”.

La nueva tecnología de IA de voz se está volviendo accesible para los desarrolladores a través de las API que ofrecen empresas como OpenAI. “Hay una API de desarrollador de producción a escala en la que cualquiera puede simplemente llamar a la API y construir esa funcionalidad por sí mismo, con conocimientos de modelos y conocimientos de desarrollo muy limitados”, dice Hay.

Las implicaciones podrían ser de gran alcance. Hay predice una "ola masiva de asistentes virtuales de audio" que surgirá en los próximos meses y años a medida que empresas de todos los tamaños adopten la tecnología. Esto podría conducir a un servicio de atención al cliente más personalizado, a la aparición de nuevas industrias de comunicación de IA y a un cambio en los puestos de trabajo hacia la gestión de IA.

Para los consumidores, la experiencia pronto puede ser indistinguible de hablar con un agente humano. Hay señala las recientes demostraciones de podcasts generados por IA a través de NotebookLM de Google como prueba de lo lejos que ha llegado la tecnología.

“Si nadie me hubiera dicho que era IA, sinceramente, no lo habría creído”, dice sobre una de esas demostraciones. “Las voces son emocionales. Ahora estás conversando con la IA en tiempo real, y eso mejorará”.