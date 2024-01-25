Equilibrar la IA: hacer el bien y evitar el daño

Las tres principales consideraciones que los líderes empresariales y de RR. HH. deben tener en cuenta al desarrollar una estrategia de IA responsable son:

Convierta a las personas en el centro de su estrategia

Dicho de otra manera, priorice a su gente mientras traza su estrategia de tecnología avanzada. Esto significa identificar cómo funciona la IA con sus empleados, comunicar específicamente a esos empleados cómo la IA puede ayudarlos a sobresalir en sus funciones y redefinir las formas de trabajar. Sin educación, los empleados podrían estar demasiado preocupados por el despliegue de IA para reemplazarlos o desplegar para eliminar la fuerza laboral. Comuníquese directamente con los empleados con honestidad sobre cómo se construyen estos modelos. Los líderes de RR. HH. deben abordar los posibles cambios de trabajo, así como las realidades de las nuevas categories y trabajos creados por la IA y otras tecnologías.

Habilite una gobernanza que tenga en cuenta tanto las tecnologías adoptadas como la empresa.

La IA no es un monolito. Las organizaciones pueden desplegarla de muchas maneras, por lo que deben definir claramente qué significa para ellas la IA responsable, cómo planean usarla y cómo se abstendrán de emplearla. Principios como la transparencia, la confianza, la equidad, la equidad, la solidez y el uso de equipos diversos, en consonancia con las directrices de la OCDE o RAII, deben considerarse y diseñarse dentro de cada caso de uso de IA, ya sea que se trate de IA generativa o no. Además, se deben realizar comentarios de rutina para la desviación del modelo y las medidas de privacidad para cada modelo y métricas específicas de diversidad, equidad e inclusión para mitigar el sesgo.

Identificar y alinear las habilidades y herramientas adecuadas necesarias para el trabajo

La realidad es que algunos empleados ya están experimentando con herramientas de IA generativa para ayudarles a realizar tareas como responder preguntas, redactar correos electrónicos y realizar otras tareas rutinarias. Por lo tanto, las organizaciones deben actuar de inmediato para comunicar sus planes para usar estas herramientas, establecer expectativas para los empleados que las usan y ayudar a garantizar que el uso de estas herramientas se alinee con los valores y la ética de la organización. Además, las organizaciones deben ofrecer oportunidades de desarrollo de habilidades para ayudar a los empleados a mejorar sus conocimientos sobre IA y comprender las posibles trayectorias profesionales.

Practicar e integrar la IA responsable en su organización es esencial para una adopción exitosa. IBM ha hecho de la IA responsable un elemento central de su enfoque de IA con clientes y socios. En 2018, IBM estableció el Consejo de Ética de IA como un organismo central e interdisciplinario para apoyar una cultura de IA ética, responsable y de IA confiable. Está compuesto por altos cargos de varios departamentos como investigación, unidades de negocio, recursos humanos, diversidad e inclusión, asuntos legales, asuntos gubernamentales y regulatorios, adquisiciones y comunicaciones. La junta dirige y hace cumplir las iniciativas y decisiones relacionadas con la IA. IBM se toma en serio los beneficios y desafíos de la IA, incorporando responsabilidad en todo lo que hacemos.

Le permitiré a mi padre esta regla gramatical incumplida. La IA puede “hacer el bien” cuando se gestiona correctamente, con la participación de muchos humanos, barreras de seguridad, supervisión, gobernanza y un marco ético de IA.