La IA en el Día de la Tierra: las mejores oportunidades para impulsar iniciativas de sustentabilidad

Aplicación de la IA y el IoT para acelerar la transición hacia fuentes de energía sostenibles

Existe una clara necesidad de acelerar la transición a fuentes de energía bajas en carbono y transformar las infraestructuras para construir organizaciones más Resilient®. Nuestro enfoque incluye la aplicación de IA, Internet de las cosas (IoT) y soluciones avanzadas de datos y automatización para potenciar esta transición.

Por ejemplo, la cadena de supermercados Salling Group usa la plataforma Flex de IBM Consulting para equilibrar su consumo de electricidad en relación con el suministro de fuentes de energía renovables en la red. La plataforma, creada en colaboración con Andel Energi en Dinamarca, utiliza sensores de IoT, IA y la nube para proporcionar un ecosistema energético para que los consumidores participen en la optimización inteligente de la red en tiempo real. Esta tecnología facilita el trabajo con fuentes de energía intermitentes, como las energías renovables, interactuando con las plataformas de gestión de edificios existentes. Esto permite que los grandes edificios, como las tiendas de comestibles, pausen parcialmente su uso de energía (por ejemplo, calefacción o refrigeración) hasta un umbral en el que no haya un impacto material en sus operaciones, en función de la electricidad disponible a través de la producción de electricidad renovable, y que se pague por esta flexibilidad.

También estamos trabajando para ayudar a las organizaciones a ser más resilientes al clima, proporcionándoles las herramientas necesarias para predecir el impacto climático. Por ejemplo, estamos trabajando en un modelo fundacional geoespacial que se puede ajustar para rastrear la deforestación, detectar GEI o predecir el rendimiento de los cultivos. Los modelos fundacionales ayudan a identificar y analizar datos, a mostrar tendencias como dónde y por qué las poblaciones se están moviendo, proporcionan insight sobre cómo servirlos con energía renovable y también estiman dónde se almacena el carbono, cuánto tiempo tomará degradarse y más. También sabemos que el uso de IA requiere grandes cantidades de energía y datos. A medida que la IA se aprovecha cada vez más, las organizaciones deben considerar cómo diseñar y gestionar sistemas de IA de manera sostenible, lo que puede incluir ejecutar sistemas de procesamiento en regiones alimentadas por fuentes de energía más renovables y garantizar que las cargas de trabajo informáticas utilicen esta energía de manera eficiente. IBM ha tomado muchas medidas para mitigar el impacto ambiental de sus sistemas de IA, según nuestro Consejo de ética de IA. Por ejemplo, en 2023, el 70.6 % del consumo total de electricidad de IBM provino de fuentes renovables, incluido el 74 % de la electricidad consumida en los centros de datos de IBM. Además, en nuestro Centro de datos IBM Hursley, estamos aprovechando nuestra Tecnología para conservar Power en 4500 sistemas informáticos físicos.