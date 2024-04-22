La IA en el Día de la Tierra: las mejores oportunidades para impulsar iniciativas de sustentabilidad

Este Día de la Tierra, hacemos un llamado a la acción para conservar nuestro recurso más escaso: el planeta. Para impulsar un cambio real, es crucial que las personas, las industrias, las organizaciones y los gobiernos trabajen juntos, utilizando datos y tecnología para descubrir nuevas oportunidades que ayudarán a avanzar en las iniciativas de sustentabilidad en todo el mundo.
El mundo está atrasado en la lucha contra el cambio climático. Con 2024 en camino de convertirse en el año más caluroso jamás registrado, los datos y la IA pueden aplicarse a muchas áreas para ayudar a impulsar los esfuerzos de sustentabilidad. Creemos que hay tres áreas principales en las que toda organización debe centrarse: estrategia y reportes de sustentabilidad; transición energética y resiliencia climática; y gestión inteligente de activos, instalaciones y infraestructura.
Utilizar datos y IA para impulsar su estrategia de sustentabilidad y cumplir al mismo tiempo con los requisitos de presentación de informes.
Al hablar con nuestros clientes de todo el mundo, descubrimos que la sustentabilidad sigue siendo una prioridad en sus agendas. Los CEO dicen que las inversiones en sustentabilidad ayudarán a impulsar mejores resultados comerciales en los próximos 5 años. Sin embargo, algunas organizaciones tienen dificultades para progresar al ritmo deseado a pesar de contar con un fuerte compromiso y actuar en consecuencia. Uno de los desafíos clave que enfrentan es la falta de datos e insights confiables, según una encuesta de IBM a líderes empresariales.
La tecnología de IA puede ayudar a superar este desafío al convertir la inteligencia en insights con más rapidez, lo que permite a las empresas avanzar hacia los objetivos de sustentabilidad y los objetivos financieros más rápidamente. Con la IA, los equipos empresariales pueden "limpiar" los datos, gestionar las brechas e informar a través de diferentes infraestructuras. Esto ayudará a desbloquear insights competitivos que son clave para tomar decisiones estratégicas, de forma más rápida y coherente, y con menos errores. Este enfoque puede ayudar a las organizaciones a establecer más fácilmente una estrategia de sustentabilidad en toda la empresa. Además, les permite aprovechar dichos datos e insights para impulsar su progreso de una manera que mejore el rendimiento y cumpla con los requisitos normativos.
En IBM, actuamos como "cliente cero" para algunas de nuestras propias soluciones. Por ejemplo, IBM Global Real Estate utiliza nuestra tecnología para rastrear, analizar e informar el progreso hacia los objetivos de sustentabilidad de manera oportuna y precisa. Empleamos IBM Envizi para recopilar datos de 6.500+ facturas de servicios públicos que recibimos a nivel mundial cada año y resumir el consumo total de energía, el costo y las compras de electricidad renovable en IBM, para ahorrar muchas horas de cálculos. Con esta tecnología, podemos extraer informes y filtrar por ubicación, geografía y empresa de servicios públicos, entre otros, para comprender dónde es mayor el consumo de energía, identificar cualquier cambio inesperado y descubrir dónde IBM tiene más oportunidades de impulsar la conservación de energía.
Aplicación de la IA y el IoT para acelerar la transición hacia fuentes de energía sostenibles
Existe una clara necesidad de acelerar la transición a fuentes de energía bajas en carbono y transformar las infraestructuras para construir organizaciones más Resilient®. Nuestro enfoque incluye la aplicación de IA, Internet de las cosas (IoT) y soluciones avanzadas de datos y automatización para potenciar esta transición.
Por ejemplo, la cadena de supermercados Salling Group usa la plataforma Flex de IBM Consulting para equilibrar su consumo de electricidad en relación con el suministro de fuentes de energía renovables en la red. La plataforma, creada en colaboración con Andel Energi en Dinamarca, utiliza sensores de IoT, IA y la nube para proporcionar un ecosistema energético para que los consumidores participen en la optimización inteligente de la red en tiempo real. Esta tecnología facilita el trabajo con fuentes de energía intermitentes, como las energías renovables, interactuando con las plataformas de gestión de edificios existentes. Esto permite que los grandes edificios, como las tiendas de comestibles, pausen parcialmente su uso de energía (por ejemplo, calefacción o refrigeración) hasta un umbral en el que no haya un impacto material en sus operaciones, en función de la electricidad disponible a través de la producción de electricidad renovable, y que se pague por esta flexibilidad.
También estamos trabajando para ayudar a las organizaciones a ser más resilientes al clima, proporcionándoles las herramientas necesarias para predecir el impacto climático. Por ejemplo, estamos trabajando en un modelo fundacional geoespacial que se puede ajustar para rastrear la deforestación, detectar GEI o predecir el rendimiento de los cultivos. Los modelos fundacionales ayudan a identificar y analizar datos, a mostrar tendencias como dónde y por qué las poblaciones se están moviendo, proporcionan insight sobre cómo servirlos con energía renovable y también estiman dónde se almacena el carbono, cuánto tiempo tomará degradarse y más. También sabemos que el uso de IA requiere grandes cantidades de energía y datos. A medida que la IA se aprovecha cada vez más, las organizaciones deben considerar cómo diseñar y gestionar sistemas de IA de manera sostenible, lo que puede incluir ejecutar sistemas de procesamiento en regiones alimentadas por fuentes de energía más renovables y garantizar que las cargas de trabajo informáticas utilicen esta energía de manera eficiente. IBM ha tomado muchas medidas para mitigar el impacto ambiental de sus sistemas de IA, según nuestro Consejo de ética de IA. Por ejemplo, en 2023, el 70.6 % del consumo total de electricidad de IBM provino de fuentes renovables, incluido el 74 % de la electricidad consumida en los centros de datos de IBM. Además, en nuestro Centro de datos IBM Hursley, estamos aprovechando nuestra Tecnología para conservar Power en 4500 sistemas informáticos físicos.
Aprovechar la IA para construir operaciones físicas eficientes, gestionar costos y reducir la huella ambiental
La clave para lograr el objetivo de las Naciones Unidas hasta 2030 radica en mejorar el rendimiento de los activos, las facilidades y la infraestructura. Esto ayudará a avanzar en el progreso optimizando los recursos utilizados.
La ciudad de Atlanta, en EE. UU., por ejemplo, emplea IBM Maximo para mantener 51 de sus instalaciones, incluyendo Bomberos, Policía, Parques, Obras Públicas y todos los edificios propiedad de la ciudad. Esta solución proporciona una plataforma única e integrada con acceso a aplicaciones integrales de monitoreo, mantenimiento y confiabilidad en todos los departamentos de la ciudad que pueden usar esta plataforma para planificar y programar el mantenimiento, rastrear órdenes de trabajo, gestionar el mantenimiento, etc., todo dentro de una sola plataforma. En última instancia, esta tecnología contribuye a las iniciativas de sustentabilidad de la ciudad al ayudar a mantener y preservar sus activos y ayudar a que las facilidades funcionen de manera más eficiente, ahorrando tiempo y dinero a la ciudad. Atlanta planea continuar ampliando las capacidades de Maximo, particularmente en el área de IA.
Ya estamos desarrollando tecnología innovadora que puede mejorar estas capacidades y abordar los próximos desafíos, al tiempo que nos mantenemos al día con las regulaciones emergentes y la industria en constante cambio. Estamos viendo un cambio en la industria de la gestión de activos empresariales (EAM) hacia la gestión del ciclo de vida de los activos (ALM) debido al auge de la IA y las nuevas regulaciones de sustentabilidad. La ALM nos permite extender la vida útil general de un activo, aumentando su eficiencia de maneras que antes no podíamos. Downer exploró esto trabajando con IBM Consulting y utilizando nuestra tecnología para aprovechar los datos en tiempo real de más de 200 trenes en toda Australia. Los análisis respaldan el mantenimiento predictivo, reducen las fallas y aumentan la confiabilidad del tren en un 51 %.
Acelera el progreso con la ayuda de la IA generativa
Al pensar en el futuro de la sustentabilidad, la IA generativa viene a la mente, ya que tiene el potencial de desempeñar un papel importante. La IA generativa se refiere a modelos de aprendizaje profundo que pueden tomar datos sin procesar y “aprender” a generar resultados estadísticamente probables cuando se les da una instrucción. Aprovechar la IA generativa para avanzar en los objetivos de sustentabilidad puede permitir a las empresas alcanzar rápidamente tanto los objetivos de sustentabilidad como los objetivos financieros. La investigación de IBM muestra que las organizaciones que ponen en práctica la sustentabilidad (léase: incorporan prácticas de sustentabilidad dentro del negocio) tienen un 52 % más de probabilidades de superar a sus pares en rentabilidad y disfrutar de una tasa de crecimiento de ingresos un 16 % mayor. Investigaciones adicionales de IBM muestran que el 61 % de los ejecutivos encuestados dicen que la IA generativa será importante para su agenda de sustentabilidad en consecuencia y que planean aumentar su inversión en IA generativa para la sustentabilidad. Como siempre, la forma en que se despliegan estas tecnologías necesita una cuidadosa consideración para garantizar la entrega de beneficios tanto de negocio como de sustentabilidad.
En IBM, estamos explorando diferentes formas de aprovechar los datos y la IA para ayudar a las organizaciones a lograr avances en sus negocios e integrar la sustentabilidad en las operaciones de actividad principal diarias. Los problemas medioambientales no se resolverán sin la colaboración conjunta de las empresas, los gobiernos y la sociedad, y el Día de la Tierra nos recuerda que todos debemos actuar para lograr un progreso real. Todos tienen un papel que desempeñar para abordar los desafíos actuales, e IBM se compromete a ayudar a guiar a las organizaciones hacia prácticas sostenibles, así como a implementar tecnologías basadas en datos para generar un impacto ambiental positivo.
