El cero neto no va a ser sencillo. Más bien va a requerir mucho trabajo duro y cooperación. Juntos, todos vamos a tener que tomar mejores decisiones y más sostenibles respecto a lo que comemos, cómo vivimos y adónde vamos. De hecho, tomar decisiones más inteligentes sobre cómo, cuándo y dónde viajamos es un componente fundamental para lograr un mejor mañana. El sector del transporte es uno de los principales responsables de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. Y durante la última década, los gobiernos y las empresas privadas han estado cooperando para crear una infraestructura más sostenible para mover personas y materiales a través de nuestro planeta. Por ejemplo, en Australia millones de viajeros eligen cada día los sistemas ferroviarios ligeros y pesados para llegar a donde necesitan. Y durante más de 100 años, Downer Group se ha enfocado en la construcción de esos trenes de pasajeros y en mantenerlos en movimiento y en servicio. "Lo que realmente hemos visto en los últimos 10 años es un cambio en la forma en que los gobiernos gestionan sus trenes", explica Adam Williams, responsable de crecimiento de sistemas ferroviarios y de tránsito de Downer. "Antes, nos encargaban la construcción inicial de sus trenes, pero los explotaban y los mantenían, quizá trayéndonos para una revisión o una actualización. Pero ahora no quieren que nos limitemos a diseñar y construir los trenes, sino que les ofrezcamos asistencia durante toda su vida útil, es decir, todo el trabajo de mantenimiento de los trenes a lo largo de un periodo que suele ser de 25⁠a⁠30 años." Y continúa: "Así que ahora somos el mayor proveedor de servicios de gestión de activos de apoyo a lo largo de la vida útil para material rodante de pasajeros en Australia. Eso significa que todos los días ponemos en servicio varios cientos de trenes en todas las ciudades importantes de Australia". Y junto a esta gestión continua está la expectativa de ayudar a crear una red de transporte más sostenible. "En este momento, casi todas las jurisdicciones occidentales se han comprometido a ser de algún modo cero neto para 2050 o alrededor de esa fecha", explica Williams. "Eso nos incentiva a invertir en tecnología y a prestar nuevos servicios enfocados a impulsar la eficiencia y el valor a largo plazo. No es solo algo en lo que queramos enfocarnos. Es fundamental para nuestro éxito."

Mejora de la confianza Reduce las anomalías en el funcionamiento de los equipos, lo que supone un aumento del 51 % en la confianza de los trenes Alta capacidad de procesamiento Procesa los datos de los activos contenidos en más de 30 millones de mensajes cada hora

Un paso más allá de la mera gestión Para adaptarse a estas tendencias, Downer utilizó la tecnología de IBM para crear su plataforma de gestión de activos de material rodante TrainDNA. Pero con el paso del tiempo, la empresa se dio cuenta de que necesitaba algo más que software. Como explica Williams: "Mirábamos hacia el futuro, más allá de lo que ya ofrecíamos. Queríamos mejorar el servicio a nuestros pasajeros y dirigir nuestra atención al extranjero. Pero ese tipo de escalamiento significaba que necesitábamos replantearnos algunas cosas, así que buscamos ayuda externa". Downer coordina ahora con IBM® Consulting el desarrollo y la mejora continuos de TrainDNA. Y esta plataforma, actualmente impulsada por IBM® Maximo Application Suite, aprovecha análisis complejos y datos casi en tiempo real para dar soporte a los esfuerzos de mantenimiento predictivo de más de 200 trenes en toda Australia. "IBM tiene claramente la experiencia y la capacidad en torno a la gestión de activos físicos", menciona Williams. "Pero también aportan la capacidad de trabajar con los datos que estamos obteniendo, transformándolos en algo valioso para nosotros, nuestros clientes y sus pasajeros." "Con TrainDNA", explica, "podemos observar todos nuestros trenes: su ubicación, en dónde están respecto a sus horarios, sus estados. Podemos marcar en cada uno de los vagones en tiempo real. Podemos ver las pantallas que ven los conductores y mucho más". La plataforma digital ha impulsado el desempeño dentro de Downer, capacitándola para ofrecer un servicio de mayor calidad a los pasajeros. Tan solo en el centro de mantenimiento de Auburn, Downer duplicó de forma efectiva el número de trenes que podía mantener desde estas instalaciones, todo ello con una mejora de la eficiencia del 20 %. Y con más trenes en funcionamiento, Downer puede promover un servicio más puntual a los pasajeros, llevándoles adonde tienen que ir, cuando tienen que llegar. "Trabajando con IBM, también hemos desarrollado una serie de aplicaciones administrativas dentro de TrainDNA", añade Williams. "Por ejemplo, ahora tenemos una que nos permite gestionar la identificación y el movimiento de los cientos de vagones con los que nuestro personal interactúa todos los días por las instalaciones de mantenimiento de trenes y los patios de estacionamiento. También nos ayuda a supervisar el aislamiento de los trenes, cuando desconectamos un vagón de la red eléctrica para que nuestros equipos de mantenimiento puedan trabajar en él con seguridad." "Todo se hace a través de Maximo", continúa Williams. "Lo utilizamos sobre todo para la gestión práctica de nuestras actividades de mantenimiento cotidianas, pero también se encarga de toda la planificación y programación de nuestra fuerza laboral. Gestiona la configuración y la salud de todos nuestros activos. Es una especie de Biblia (la única fuente de verdad) para todos los datos de los más de 1.500 vagones de nuestro sistema". Y la información que se recopila para este conjunto de datos se obtiene utilizando IBM MQ. Como señala Williams: "Tenemos MQ para toda la integración. Estamos recibiendo algo así como 30.000 mensajes cada 10 minutos de cada tren. Así que son más de 30 millones de mensajes en total cada hora". De cara al futuro, Downer e IBM añadirán IBM® Cloud Pak for Integration para optimizar el flujo de datos a través de la plataforma TrainDNA, mientras que IBM Cloud Pak for Data ayudará a consolidar, racionalizar y analizar estos fragmentos de datos recopilados. Y el equipo conjunto de IBM y Downer también mejorará la solución con IBM Cloud Pak for Watson AIOps, que definirá las reglas en torno a cualquier alarma activada por la información recopilada, así como los ajustes correspondientes del flujo de trabajo. Además, el personal del cliente tiene previsto utilizar las herramientas disponibles en IBM® WebSphere Hybrid Edition para modernizar las aplicaciones existentes de la empresa para una arquitectura nativa en la nube. Además, IBM® Instana Observability proporciona un monitoreo del desempeño de las aplicaciones, facultando a los operadores del sistema con una comprensión en tiempo real que les permite eliminar los cuellos de botella y resolver los problemas más rápidamente.

Próxima estación: un mañana mejor En junio de 2022, Downer firmó un nuevo contrato con IBM Consulting, enfocado a mejorar las capacidades de TrainDNA mediante procesos de desarrollo más integrados y colaborativos. Estos cambios no solo respaldarán mejor los planes de crecimiento internacional de la empresa, sino que también permitirán a Downer ofrecer nuevas funciones y capacidades dentro de TrainDNA. En virtud de este nuevo contrato, Downer e IBM reunieron un equipo conjunto de sustentabilidad enfocado en la reducción del consumo de energía. "Los desafíos a los que se enfrenta Downer como empresa son en realidad los desafíos a los que se enfrenta la sociedad en general", señala Williams. "Hay un desafío obvio en torno a la descarbonización, y creemos que esto crea tanto un gran desafío como una gran oportunidad". Junto con IBM, Downer está buscando oportunidades para reducir el consumo energético de su flota. "Si pensamos en un operador ferroviario como Sydney Trains o Metro Trains en Melbourne, esa red es uno de los mayores consumidores de electricidad de todo el estado. Y si podemos comprender mejor qué sistemas ferroviarios utilizan más energía (cómo tienen que responder a lo largo del día a medida que cambian las condiciones meteorológicas y las demandas de los pasajeros), podremos optimizar realmente el uso y obtener un mejor resultado para todos en general." Y continúa: "Así que actualmente estamos averiguando cómo incluso monitorear y controlar estas cosas. ¿Debemos ajustar el aire acondicionado? ¿Podemos equilibrar la carga energética o los controles de tracción (que es uno de los mayores consumidores de energía) en tiempo real en función del número de pasajeros? Si podemos ahorrar solo un pequeño porcentaje, tendrá un enorme impacto en la huella de carbono de toda la red y de todo el país". Con la vista puesta en permitir estas aprobaciones de desempeño, Downer coordina ahora con el equipo de IBM® Garage para cocrear esfuerzos de diseño a fin de ser más ágiles y acelerar mejor el camino hacia la innovación. "Nos estamos alejando de un enfoque en cascada", agrega Williams, "hacia algo con ciclos más rápidos hasta el lanzamiento, que fomenta más la experimentación." Sigue explicando: "Así que una de las áreas en las que estamos trabajando con IBM es utilizar los datos de activos recopilados para ser más predictivos en nuestro mantenimiento. Por ejemplo, en el sistema de aire acondicionado nos dimos cuenta de que la alteración del flujo de aire a través de un determinado punto era precursora de una falla. Así que ahora, cuando vemos ese patrón de aire, podemos enviar equipos de reparación para intervenir antes de que surja un problema". "Y hemos empezado a hacer algunas pruebas con drones y otros equipos de inspección robotizados para mejorar la seguridad de los empleados y la repetibilidad de las mediciones que realizamos", señala Williams. "Hay muchos espacios realmente incómodos y potencialmente peligrosos en los que los equipos de mantenimiento tienen que meterse para realizar una inspección. Constantemente vemos lesiones de tipo tropiezo y resbalón (por no mencionar el riesgo de caída desde lo alto), pero un dron podría simplemente volar y tomar las mediciones". "Una vez que enseñemos al dron el aspecto que debe tener el tren", prosigue, "podrá inspeccionarlo y volver para informar a nuestros técnicos de cualquier anomalía que haya encontrado. Así, en lugar de caminar, o arrastrarse, por entornos potencialmente peligrosos, el personal puede utilizar los datos del dron para tomar mejores decisiones de mantenimiento, más específicas".

Trenes sanos. Viajeros felices. "Hemos observado un aumento del 51 % en la confianza de la flota", añade Williams, "que medimos en lo que se denomina "'distancia media entre averías", es decir, la distancia que puede recorrer cada tren antes de que una falla afecte al servicio. Ahora mismo, nuestro promedio a largo plazo supera los 75.000 km, lo que significa que nuestro desempeño está a la altura de algunos de los mejores del mundo." Los pasajeros, a su vez, pueden confiar en que llegarán a donde tengan que ir de forma más consistente y a tiempo. Y las políticas de seguridad integrales y controlables que ofrece TrainDNA protegen a los empleados a la vez que fomentan una mayor productividad. De hecho, Downer ha aumentado su flota en un 21 % con incrementos insignificantes de su fuerza laboral. En general, Downer está satisfecho con su elección de IBM. "Con todos los datos que captura Maximo, estamos empezando a comprender realmente lo que ocurre dentro del tren", añade Williams. "Cuando empezamos en 2010, teníamos un régimen de mantenimiento que utilizaba revisiones de 30, 60 y 90 días junto con revisiones más grandes y por fases. Y eso dificultaba mucho el equilibrio de las cargas de trabajo, sobre todo si había varios trenes programados para reparaciones importantes al mismo tiempo". Y continúa: "Lo que hemos hecho ahora es optimizar mejor la periodicidad del mantenimiento. Estamos más seguros de poder predecir cuándo va a fallar algo, lo que alarga el periodo en el que tenemos que intervenir. Hasta ahora, hemos permitido duplicar la duración de nuestros intervalos de mantenimiento rutinario". Por último, la colaboración con IBM Consulting sigue impulsando la innovación en toda la empresa. "Con IBM, hemos pasado de lo que era una relación directa y transaccional a una de colaboración y cocreación", concluye Williams. "Hablamos conjuntamente sobre la mejor manera de enfocar el desarrollo de nuestros productos y servicios. Y creo que hemos descubierto la mejor manera de aprovechar nuestras capacidades complementarias para hacer más: una mentalidad en la que 1 + 1 = 3".

