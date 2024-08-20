IA generativa: ¿su nuevo socio creativo?

A medida que la inteligencia artificial continúa remodelando las industrias, su impacto en la creatividad ha sido un tema candente de debate. ¿Pueden las máquinas ser verdaderamente creativas? ¿O simplemente imitarán la ingeniosidad humana? Un nuevo estudio publicado en Nature Human Behaviour arroja luz sobre esta cuestión y sugiere que la IA generativa podría ser más un colaborador creativo que un sustituto.
Los investigadores pusieron a prueba ChatGPT, el popular chatbot de IA, enfrentándolo a las búsquedas de Google y al pensamiento humano sin ayuda. ¿El resultado? Los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) ocuparon el primer lugar, ya que ayudaron a las personas a generar ideas más creativas en una variedad de tareas.
En un experimento, se desafió a los participantes a diseñar un nuevo juguete utilizando elementos cotidianos como clips y botellas de agua. Las ideas del grupo asistido por LLM brillaron, calificadas por los jueces como un 10 % más creativas que las de Google.
Pero aquí está el truco: ChatGPT se mantuvo firme incluso en tareas que se pensaba que necesitaban un toque humano. Cuando se les pidió que reutilizaran objetos sentimentales, las respuestas asistidas por IA siguieron obteniendo una puntuación más alta en la escala de creatividad.
Boletín de la industria
Obtenga insights curados sobre las noticias más importantes e intrigantes de la IA. Suscríbase a nuestro boletín semanal Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM .
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
No todo el mundo está listo para coronar a ChatGPT como el nuevo rey de la creatividad. Jacob Murel, creador sénior de contenido técnico en IBM y exinstructor de redacción, ofrece una revisión de la realidad: "No creo que alguna vez reemplace a los humanos", argumenta Murel. "Solo puede producir lo que está en sus datos de entrenamiento, por lo que no puede crear una idea verdaderamente original".
Sabrina Habib, profesora asociada y directora de secuencias de comunicaciones visuales en la Universidad de Carolina del Sur, comparte una perspectiva más matizada. "Investigo cómo la tecnología afecta la creatividad y aprendí que, si bien las herramientas de IA como ChatGPT pueden mejorar las ideas, también pueden obstaculizar el proceso creativo humano", explica Habib. Ella enfatiza la importancia de la ideación centrada en el ser humano: "Cuando generamos ideas sin tecnología, participamos en el pensamiento crítico y la imaginación, que son clave para el crecimiento personal y la innovación".
La investigación de Habib sugiere un enfoque equilibrado de la creatividad asistida por IA. “Mi sugerencia es siempre hacer una lluvia de ideas sin tecnología primero, y luego incluir la IA en el proceso”, aconseja. Este método conserva los beneficios de la intuición humana al tiempo que aprovecha las fortalezas de la IA.
La posible remodelación de las industrias creativas es una preocupación crucial para Habib. “Creo que muchos roles creativos cambiarán a curar y mejorar el contenido generado por IA, aumentando la eficiencia y la velocidad, pero también planteando cuestiones de autoría”, señala. Este cambio podría tener implicaciones de gran alcance para varios sectores.
Murel ve potencial en la IA como herramienta de inspiración y creatividad. Sus estudiantes encontraron útiles los LLM de maneras inesperadas: "Les darían instrucciones al chatbot, y luego les ayudaría a pensar sobre su lectura y escritura de una manera nueva", explica.
Entonces, ¿cuál es el secreto de ChatGPT? El estudio sugiere que es excelente para mezclar y combinar conceptos diversos en respuestas coherentes y articuladas. Piense en ello como un mezclador de ideas de alta velocidad capaz de establecer conexiones que los humanos podrían tardar mucho más en descubrir.
Pero no deje de pensar todavía. Murel aconseja usar la IA como trampolín, no como muleta. “Úsela para ayudar a generar ideas”, sugiere. “Pídale que escriba un primer borrador y luego edite y reescriba lo que dice, porque le dará una prosa mediocre”.
Habib advierte sobre los posibles peligros de confiar demasiado en la IA. “Una de las consecuencias será la producción de ideas homogéneas, como mis colegas y yo descubrimos en uno de nuestros estudios”, advierte. “La confianza será un problema, ya que la IA no siempre toma decisiones éticas y, a menudo, carece de contexto y cuidado”.
Para las empresas, la IA podría significar nuevas formas de impulsar la innovación y optimizar el desarrollo de productos. La IA podría ayudar a los equipos a generar y evaluar rápidamente una amplia gama de ideas, lo que permitiría a los creadores humanos centrar su energía en perfeccionar y poner en práctica los conceptos más prometedores.
Sin embargo, Habib enfatiza el valor perdurable de la creatividad humana: "La creatividad humana es vital para la relevancia cultural y las perspectivas únicas, que siempre han sido clave para impulsar la innovación y seguirán siendo críticas con el tiempo".
Descubra cómo los directores ejecutivos (CEO) pueden equilibrar el valor que la IA generativa puede crear con la inversión que exige y los riesgos que representa.
Aprenda los conceptos fundamentales y construya sus habilidades con laboratorios prácticos, cursos, proyectos guiados, ensayos y mucho más.
Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el aprendizaje automático en su negocio.
¿Quiere rentabilizar mejor sus inversiones en IA? Descubra cómo la IA generativa escalable en áreas clave impulsa el cambio ayudando a sus mejores mentes a crear y ofrecer nuevas soluciones innovadoras.
Encuestamos a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo pueden avanzar.
IBM® Granite es nuestra familia de modelos abiertos de IA, de alto rendimiento y confiables, diseñados para empresas y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore opciones de lenguaje, código, series de tiempo y medidas de protección.
Aprenda a seleccionar el modelo fundacional de IA más adecuado para su caso de uso.
Entrene, valide, ajuste y despliegue IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de próxima generación para creadores de IA. Diseñe aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.
Ponga la IA a trabajar en su negocio con la experiencia en IA líder en la industria y la cartera de soluciones de IBM a su lado.
Reinvente los flujos de trabajo y las operaciones críticas añadiendo IA para maximizar las experiencias, la toma de decisiones en tiempo real y el valor empresarial.
Obtenga acceso único a capacidades que abarcan el ciclo de vida del desarrollo de IA. Produzca potentes soluciones de IA con interfaces fáciles de usar, flujos de trabajo y acceso a API y SDK estándar de la industria.