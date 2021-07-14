RAD-ML es el marco de enfoque de IBM para acelerar rápidamente el tiempo de producción de aplicaciones de ciencia de datos mediante la automatización. Con el apoyo de la metodología Rapid Asset Development – Machine Learning (RAD-ML) y otros activos y aceleradores de IBM, IBM Services for AI at Scale proporciona marcos responsables, coherentes pero innovadores para abordar y aprovechar la ciencia de datos para crear soluciones repetibles, reutilizables, escalables y modelos procesables de IA/ML. La oferta de IBM reduce radicalmente el tiempo de desarrollo de esos modelos y establece canales para acelerar el despliegue en producción, al tiempo que aumenta la eficiencia de los científicos de datos de los clientes, lo que les permite centrarse en lograr los resultados comerciales esperados y hacer lo que mejor saben hacer y disfrutar más.



IBM Servicios para IA a escala es un servicio de "consultar para operar" que proporciona un medio para integrar y escalar constantemente PoC de IA/machine learning (ML) en producción, así como ejecutar y gestionar esos modelos de IA/machine learning (ML) a lo largo del tiempo. Los activos desarrollados con las pautas del método RAD-ML se pueden desplegar más fácilmente en una arquitectura de machine learning escalable.

RAD-ML es un marco probado para desarrollar activos Escalables de machine learning (ML), definir la preparación de los activos en dimensiones funcionales y estratégicas, y puede utilizarse como punto de partida para cualquier solución de IA/machine learning (ML) si el cliente no tiene un marco común. Se puede aprovechar para desarrollar activos o módulos de ciencia de datos independientes sobre las soluciones existentes. Permite la creación de activos de machine learning que respetan las capacidades (aplicable en la práctica, reutilizables y Escalable) utilizando los siguientes conceptos clave:

▪Los activos de machine learning deben integrarse en procesos de negocio con retorno de la inversión (ROI) comprobado

▪Los activos de machine learning deben ser flexibles para diferentes contextos de datos e inversiones en Tecnología

▪ Los activos de machine learning deben basarse en una tecnología sólida y un diseño de operaciones que se pueda escalar