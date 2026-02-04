La gestión de acceso a identidades (IAM) tradicional se basa fundamentalmente en la idea de que el acceso se puede planificar con anticipación: se puede asignar a identidades conocidas, revisar periódicamente y aplicar al iniciar sesión. Ese enfoque funciona cuando el comportamiento es predecible y acotado. La IAM tradicional asume tres cosas:

Las identidades son máquinas humanas o estáticas. El acceso se basa en sesiones y se aprovisiona de acuerdo con un ciclo de vida periódico. La autenticación desbloquea la sesión, y la autorización es en gran medida imprecisa, mientras que el acceso se concede en función de atributos generales y amplios, como el rol o el departamento del usuario.

La IA agéntica desafía estas tres suposiciones. Los agentes autónomos son no determinísticos, operan a la velocidad de una máquina y actúan de manera continua en diferentes API, herramientas y entornos. En este modelo, la identidad ya no es una cuenta humana estable ni un principio de servicio de larga duración. Puede ser efímera y estar diseñada específicamente para una capacidad, un flujo de trabajo o incluso una sola transacción, y luego revocarse inmediatamente después de su ejecución.

Un flujo agéntico de extremo a extremo tiene muchos agentes que inician sesión una vez, cada uno de los cuales ejecuta una actividad discreta. No “inician sesión” una vez. Pueden tomar miles de decisiones por hora, a menudo en nombre de usuarios, sistemas u otros agentes. Tienen identidad propia e interactúan entre sí en flujos transaccionales de extremo a extremo que cruzan los límites de la confianza.

Cuando las organizaciones aplican patrones de IAM humanos a los agentes, surgen 4 fallas sistémicas:

Exceso de privilegios sin visibilidad: los agentes acumulan acceso permanente porque revocar y volver a aprobar permisos ralentiza la innovación. Ese acceso casi nunca caduca.

los agentes acumulan acceso permanente porque revocar y volver a aprobar permisos ralentiza la innovación. Ese acceso casi nunca caduca. Delegación invisible:

muchos agentes reutilizan los token de los usuarios en lugar de recibir la autoridad delegada. Este método elimina la separación de auditoría y traslada la responsabilidad a personas que nunca aprobaron la acción.

muchos agentes reutilizan los token de los usuarios en lugar de recibir la autoridad delegada. Este método elimina la separación de auditoría y traslada la responsabilidad a personas que nunca aprobaron la acción. No hay control donde se realizan las acciones: es posible que existan políticas, pero las acciones concretas (como las llamadas a la API, el acceso a los datos y los cambios de configuración) suelen llevarse a cabo sin controles en tiempo real.

es posible que existan políticas, pero las acciones concretas (como las llamadas a la API, el acceso a los datos y los cambios de configuración) suelen llevarse a cabo sin controles en tiempo real. Ausencia total de rendición de cuentas cuando las cosas salen mal: tras un incidente, los equipos no pueden reconstruir de manera confiable qué sucedió, por qué ni bajo la autoridad de quién.

Este problema no es una falta de herramientas; es una falta de gobernanza que hay que subsanar.