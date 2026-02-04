Cómo la gobernanza convierte el riesgo en una ventaja
Los agentes de IA ya no son experimentales. Ya están realizando transacciones, modificando la infraestructura, consultando datos confidenciales y actuando en los sistemas de la empresa, a menudo con muy poca intervención humana. Lo que ha cambiado no es solo la automatización. Es la agencia.
Y la agencia cambia todo lo relacionado con la identidad, el acceso y la responsabilidad.
Estos sistemas no solo ejecutan instrucciones; deciden qué acciones tomar, delegan autoridad y operan continuamente en lugar de solo cuando se activan. Inician herramientas, API y sistemas de forma autónoma, a menudo actuando en nombre de usuarios, equipos u otras máquinas. Al hacerlo, introducen ambigüedad en torno a la intención, la autoridad y la responsabilidad.
La mayoría de las empresas siguen gobernando el acceso mediante el uso de modelos de identidad diseñados en las últimas dos décadas: modelos creados para operadores humanos, no para máquinas. Como resultado, las organizaciones corren el riesgo de desplegar agentes autónomos sin la capacidad de responder con confianza a preguntas básicas de responsabilidad.
Estas preguntas no solo vendrán de auditores, entes reguladores y su junta directiva. Las organizaciones corren el riesgo de que sus clientes cuestionen las transacciones que se realicen. Estas preguntas se presentan de muchas formas:
Si usted no puede responder esas preguntas, no tiene la gobernanza que necesita para evitar auditorías fallidas y daños a su reputación.
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La gestión de acceso a identidades (IAM) tradicional se basa fundamentalmente en la idea de que el acceso se puede planificar con anticipación: se puede asignar a identidades conocidas, revisar periódicamente y aplicar al iniciar sesión. Ese enfoque funciona cuando el comportamiento es predecible y acotado. La IAM tradicional asume tres cosas:
La IA agéntica desafía estas tres suposiciones. Los agentes autónomos son no determinísticos, operan a la velocidad de una máquina y actúan de manera continua en diferentes API, herramientas y entornos. En este modelo, la identidad ya no es una cuenta humana estable ni un principio de servicio de larga duración. Puede ser efímera y estar diseñada específicamente para una capacidad, un flujo de trabajo o incluso una sola transacción, y luego revocarse inmediatamente después de su ejecución.
Un flujo agéntico de extremo a extremo tiene muchos agentes que inician sesión una vez, cada uno de los cuales ejecuta una actividad discreta. No “inician sesión” una vez. Pueden tomar miles de decisiones por hora, a menudo en nombre de usuarios, sistemas u otros agentes. Tienen identidad propia e interactúan entre sí en flujos transaccionales de extremo a extremo que cruzan los límites de la confianza.
Cuando las organizaciones aplican patrones de IAM humanos a los agentes, surgen 4 fallas sistémicas:
Este problema no es una falta de herramientas; es una falta de gobernanza que hay que subsanar.
El principal error que cometen las empresas es tratar la identidad de los agentes como un problema de credenciales. Las credenciales son importantes, pero en los sistemas agénticos ya no son un único evento de inicio de sesión que establece confianza en todo lo que sigue.
Por el contrario, los agentes operan de manera continua, ejecutan múltiples herramientas, interactúan entre sistemas y realizan numerosas acciones independientes a lo largo del tiempo. Eso significa que la identidad y la autorización no se pueden “establecer una vez” al comienzo de una sesión; deben validarse y aplicarse a lo largo del flujo de trabajo.
La IA agéntica requiere un cambio del control de acceso al control de autoridad. Esto significa:
No se trata de frenar el avance de la IA, sino de garantizar que la autonomía sea segura. Si bien la autenticación sigue siendo una demanda central de cualquier sistema, la autorización debe convertirse en un actor de primera clase en un sistema de gestión de acceso. Esto tiene serias implicaciones para quienes implementan programas de IAM.
Muchas organizaciones intentan reducir el riesgo de los agentes implementando controles de gobernanza en fragmentos. Cada fragmento resuelve parte del problema, pero ninguno puede demostrar quién autorizó qué, bajo qué condiciones y con qué credenciales. Estos fragmentos incluyen:
Ninguno de estos elementos por sí solo puede gobernar a los agentes. La gobernanza real surge solo cuando la identidad, la política y las credenciales operan dentro de un único plano de control, donde la identidad responde quién y por qué, y las credenciales responden qué y cuánto tiempo. Se integran en un caso de uso para ofrecer integridad y responsabilidad.
Es aquí donde la combinación de IBM Verify y HashiCorp Vault cobra una eficacia única. En conjunto, acortan la brecha entre el contexto de identidad y el control de credenciales, vinculando la intención, la política y la aprobación con los secretos y tokens reales que los agentes utilizan en tiempo de ejecución. En lugar de tratar la identidad y los secretos como dominios separados, Verify y Vault crean un plano de control unificado para gobernar la autoridad del agente con una aplicación real, no solo documentación.
IBM Verify determina quiénes son los usuarios y los agentes, qué acciones están autorizadas para los agentes y bajo qué condiciones los usuarios y los agentes están autorizados a realizarlas.
HashiCorp Vault almacena y negocia secretos de forma segura, genera credenciales dinámicas bajo demanda, aplica TTL, renovación y revocación y proporciona registros centralizados de políticas y auditorías. Por tanto, los agentes nunca necesitan credenciales permanentes codificadas o flujos de trabajo.
En conjunto, crean algo que las empresas nunca han tenido para los agentes de IA: control demostrable sin cuellos de botella humanos.
Los entes reguladores ya están actuando. Los auditores ya no se conforman con el enfoque tradicional de la gestión de identidades humanas y del ciclo de vida; ahora buscan evaluaciones de los procesos en tiempo de ejecución. Exigen:
Los atacantes se mueven más rápido que los defensores, y atacan a los agentes de IA precisamente porque es probable que operen con privilegios acumulados y poca supervisión.
La IA agéntica no va a llegar. Ya está aquí. La pregunta ya no es si los agentes ejecutarán acciones críticas para el negocio, sino si las empresas pueden probar que esas acciones fueron autorizadas, definidas y responsables.
Las organizaciones que inviertan ahora en gobernanza deliberada estarán listas: preparadas para auditorías de forma predeterminada, y serán resilientes bajo escrutinio y capaces de desplegar autonomía sin miedo. Así es como se logra que la IA agéntica pase de ser un riesgo a convertirse en una ventaja duradera.
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