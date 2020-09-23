Seis elementos clave para una migración exitosa a la nube

La migración a un entorno en la nube puede ayudar a mejorar el rendimiento y la agilidad operativos, la escalabilidad de la carga de trabajo y la seguridad. Desde prácticamente cualquier fuente, las empresas pueden migrar cargas de trabajo y comenzar a capitalizar rápidamente los siguientes beneficios de la nube híbrida:

Mayor agilidad con recursos de TI bajo demanda, lo que permite a las empresas escalar durante sobretensiones inesperadas o patrones de uso estacionales.

La reducción de los gastos de capital es posible al pasar de un modelo de gastos operativos a un enfoque de pago por uso.

Mayor seguridad con diversas opciones en toda la pila, desde el hardware físico y las redes hasta el software y las personas.

Antes de embarcarse en el proceso de migración a la nube, siga los pasos que se indican a continuación para obtener una comprensión clara de lo que implica.

1. Desarrollar una estrategia

Antes de emprender su camino hacia la nube, establezca claramente lo que quiere lograr. Esto comienza capturando métricas de referencia de su infraestructura informática para mapear las cargas de trabajo a sus activos y aplicaciones. Tener una comprensión básica de su posición le ayudará a establecer indicadores clave de rendimiento (KPI) de migración a la nube, como tiempos de carga de páginas, tiempos de respuesta, disponibilidad, uso de CPU, uso de memoria y tasas de conversión.

El desarrollo de la estrategia debe realizarse de manera temprana y de tal forma que priorice los objetivos comerciales sobre la tecnología, y estas métricas permitirán la medición en varias categorías.

2. Identificar las aplicaciones adecuadas

No todas las aplicaciones son compatibles con la nube. Algunas funcionan mejor en nubes privadas o nubes híbridas que en una nube pública. Algunos pueden necesitar ajustes menores, mientras que otros necesitan cambios profundos en el código. Es más fácil realizar un análisis completo de la arquitectura, la complejidad y la implementación antes de la migración que después.

Al evaluar qué aplicaciones mover a la nube, tenga en cuenta estas preguntas:

¿Qué aplicaciones se pueden mover tal cual y cuáles requerirán un rediseño?

Si es necesario un rediseño, ¿cuál es el nivel de complejidad requerido?

¿El proveedor de la nube tiene algún servicio que permita la migración sin necesidad de reconfigurar las cargas de trabajo?

¿Cuál es el retorno de la inversión para cada aplicación que va a mover, y cuánto tiempo tardará en lograrlo?

Para aplicaciones donde migrar a la nube se considera rentable y seguro, ¿qué tipo de entorno de nube es el mejor: público, privado o multinube?

Un análisis de su arquitectura y una mirada cuidadosa a sus aplicaciones pueden ayudar a determinar qué tiene sentido migrar.

3. Proteger al proveedor de la nube adecuado

Un aspecto clave de la optimización consistirá en seleccionar un proveedor de la nube que pueda ayudar a guiar el proceso de migración a la nube durante la transición y después. Algunas preguntas clave incluyen:

¿Qué herramientas, incluidas las de terceros, tiene disponibles para facilitar el proceso?

¿Cuál es su nivel de experiencia?

¿Puede admitir entornos públicos, privados y multinube a cualquier escala?

¿Cómo puede ayudarle a lidiar con interdependencias complejas, arquitecturas inflexibles o tecnología redundante y obsoleta?

¿Qué nivel de soporte puede proporcionar durante todo el proceso de migración?

Pasar a la nube no es sencillo. En consecuencia, el proveedor de servicios que seleccione debe tener experiencia comprobada que pueda gestionar las tareas complejas necesarias para gestionar una migración a la nube a escala global. Esto incluye proporcionar acuerdos de nivel de servicio que incluyan el progreso y los resultados basados en hitos.

4. Mantener la integridad de los datos y la continuidad operativa

La gestión del riesgo es crítica y los datos sensibles pueden quedar expuestos durante una migración a la nube. La validación de los procesos empresariales tras la migración es fundamental para garantizar que los controles automatizados producen los mismos resultados sin alterar las operaciones normales.

5. Adopte un enfoque integral

Los proveedores de servicios deben tener una metodología sólida y probada para dirigirse a todos los aspectos del proceso de migración. Esto debería incluir la infraestructura para gestionar transacciones complejas de manera coherente y a escala global. Asegúrese de explicar todo esto en el acuerdo de nivel de servicio (SLA) con hitos acordados para el progreso y los resultados.

6. Ejecutar su migración a la nube

Si ha seguido los pasos anteriores cuidadosamente, este último paso debería ser relativamente fácil. Sin embargo, la forma en que migre a la nube dependerá en parte de la complejidad y la arquitectura de sus aplicaciones, así como de la arquitectura de sus datos. Puede mover toda su aplicación, ejecutar una prueba para ver si funciona y luego cambiar su tráfico on premises. Alternativamente, puede adoptar un enfoque más gradual, moviendo lentamente a los clientes, validando y luego continuando este proceso hasta que todos los clientes se trasladen a la nube.