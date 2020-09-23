Seis elementos clave para una migración exitosa a la nube

A medida que las organizaciones continúan aumentando su inversión en la nube para impulsar el negocio, la adopción de la nube se ha vuelto integral para la optimización de TI. La migración a la nube permite a las empresas ser más ágiles, mejorar las ineficiencias y ofrecer una mejor experiencia del cliente. Hoy en día, la necesidad de estabilidad y flexibilidad nunca ha sido más necesaria.
Una infraestructura de TI optimizada es diferente para cada organización, pero a menudo consiste en una combinación de nube pública y entornos de TI tradicionales. En una encuesta de IDG sobre computación en la nube, el 73 por ciento de los principales responsables de la toma de decisiones de TI informaron que ya habían adoptado esta combinación de tecnología en la nube, y otro 17 por ciento tenía la intención de hacerlo en los próximos 12 meses.
Sin embargo, para las empresas que temen la interrupción de sus operaciones, adoptar una infraestructura en la nube no tiene por qué ser una cuestión de todo o nada. Las empresas pueden empezar a aprovechar los beneficios de las tecnologías de nube mientras continúan ejecutando activos en los entornos locales existentes, incorporando aplicaciones en un modelo de nube híbrida.
La migración a un entorno en la nube puede ayudar a mejorar el rendimiento y la agilidad operativos, la escalabilidad de la carga de trabajo y la seguridad. Desde prácticamente cualquier fuente, las empresas pueden migrar cargas de trabajo y comenzar a capitalizar rápidamente los siguientes beneficios de la nube híbrida:
Antes de embarcarse en el proceso de migración a la nube, siga los pasos que se indican a continuación para obtener una comprensión clara de lo que implica.
Antes de emprender su camino hacia la nube, establezca claramente lo que quiere lograr. Esto comienza capturando métricas de referencia de su infraestructura informática para mapear las cargas de trabajo a sus activos y aplicaciones. Tener una comprensión básica de su posición le ayudará a establecer indicadores clave de rendimiento (KPI) de migración a la nube, como tiempos de carga de páginas, tiempos de respuesta, disponibilidad, uso de CPU, uso de memoria y tasas de conversión.
El desarrollo de la estrategia debe realizarse de manera temprana y de tal forma que priorice los objetivos comerciales sobre la tecnología, y estas métricas permitirán la medición en varias categorías.
No todas las aplicaciones son compatibles con la nube. Algunas funcionan mejor en nubes privadas o nubes híbridas que en una nube pública. Algunos pueden necesitar ajustes menores, mientras que otros necesitan cambios profundos en el código. Es más fácil realizar un análisis completo de la arquitectura, la complejidad y la implementación antes de la migración que después.
Al evaluar qué aplicaciones mover a la nube, tenga en cuenta estas preguntas:
Un análisis de su arquitectura y una mirada cuidadosa a sus aplicaciones pueden ayudar a determinar qué tiene sentido migrar.
Un aspecto clave de la optimización consistirá en seleccionar un proveedor de la nube que pueda ayudar a guiar el proceso de migración a la nube durante la transición y después. Algunas preguntas clave incluyen:
Pasar a la nube no es sencillo. En consecuencia, el proveedor de servicios que seleccione debe tener experiencia comprobada que pueda gestionar las tareas complejas necesarias para gestionar una migración a la nube a escala global. Esto incluye proporcionar acuerdos de nivel de servicio que incluyan el progreso y los resultados basados en hitos.
La gestión del riesgo es crítica y los datos sensibles pueden quedar expuestos durante una migración a la nube. La validación de los procesos empresariales tras la migración es fundamental para garantizar que los controles automatizados producen los mismos resultados sin alterar las operaciones normales.
Los proveedores de servicios deben tener una metodología sólida y probada para dirigirse a todos los aspectos del proceso de migración. Esto debería incluir la infraestructura para gestionar transacciones complejas de manera coherente y a escala global. Asegúrese de explicar todo esto en el acuerdo de nivel de servicio (SLA) con hitos acordados para el progreso y los resultados.
Si ha seguido los pasos anteriores cuidadosamente, este último paso debería ser relativamente fácil. Sin embargo, la forma en que migre a la nube dependerá en parte de la complejidad y la arquitectura de sus aplicaciones, así como de la arquitectura de sus datos. Puede mover toda su aplicación, ejecutar una prueba para ver si funciona y luego cambiar su tráfico on premises. Alternativamente, puede adoptar un enfoque más gradual, moviendo lentamente a los clientes, validando y luego continuando este proceso hasta que todos los clientes se trasladen a la nube.
Los resultados de la optimización de TI, incluida la adopción acelerada, la rentabilidad y la escalabilidad, ayudarán a impulsar la innovación empresarial y la transformación digital. La adopción de la nube con un enfoque por fases al considerar cuidadosamente qué aplicaciones y cargas de trabajo migrar puede ayudar a las empresas a obtener estos beneficios sin interrumpir las operaciones del negocio.
Aprenda más sobre cómo mejorar la flexibilidad de TI y los servicios de IBM para extender las cargas de trabajo a la nube leyendo el documento inteligente “Optimize IT: Accelerate digital transformation”.
