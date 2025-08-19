Modelos de IA de IBM

Cómo elegir el modelo de IA adecuado
Nuestro enfoque hacia los modelos de IA 

Elegir el modelo adecuado es importante para sus aplicaciones de IA, su marca y sus resultados. IBM le da la libertad de elegir entre miles de modelos de proveedores líderes y seleccionar el que mejor se adapte a su caso de uso, ya sea IBM® Granite, opciones de terceros o sus propios modelos personalizados.
Arte cúbico con un cubo azul más pequeño dentro de un cubo verde más grande
Diseñada a medida para las empresas, la familia IBM Granite de modelos abiertos, eficaces y confiables ofrece un rendimiento excepcional a un precio competitivo.
Los modelos Llama son modelos de lenguaje grandes, abiertos y eficientes, diseñados para ofrecer versatilidad y un sólido rendimiento en una amplia gama de tareas de lenguaje natural.

Ver la biblioteca de modelos Meta Llama
IBM Model Gateway proporciona acceso seguro y unificado a los principales modelos de proveedores como OpenAI y Anthropic para mayor flexibilidad, control y optimización de costos.

Obtenga más información sobre Model Gateway
Los modelos Mistral son modelos de lenguaje rápidos, de alto rendimiento y de ponderación abierta diseñados para la modularidad y optimizados para la generación de texto, el razonamiento y las aplicaciones multilingües.

Ver la biblioteca de modelos de IA de Mistral
Incorpore sus propios modelos fundacionales personalizados en diversas arquitecturas a watsonx.ai y potencie las tareas de IA específicas de la industria o del dominio.

Vea el video

Nuestros modelos de código abierto, IBM Granite

Abierta
Con código abierto bajo Apache 2.0, Granite garantiza la transparencia, al tiempo que permite una personalización completa y flexibilidad de despliegue en cualquier infraestructura.
Rendimiento
Los modelos pequeños y de alto rendimiento están diseñados para maximizar la eficiencia y la escalabilidad de las tareas empresariales esenciales.
De confianza
Elimine el riesgo de la IA de "caja negra" con transparencia en los datos y procesos de entrenamiento, capacidades de detección de daños y medidas de seguridad integradas.
Aprenda más sobre Granite

Elige tu modelo y luego comienza a construir

Elegir el modelo de IA adecuado es solo el comienzo. Cuando se combinan con la potente cartera de IBM watsonx, nuestros modelos de IA le ayudan a escalar y gestionar la IA de manera eficaz en cada etapa del ciclo de vida.
Diagrama de la interfaz de usuario (IU) de watsonx orchestrate
IBM® watsonx Orchestrate® Diga adiós al trabajo para mantenerse ocupado

Aumente la productividad creando, desplegando y gestionando fácilmente asistentes y agentes de AI para automatizar y simplificar los procesos empresariales y de cara al cliente.

 Ponga a trabajar a los agentes AI
Diagrama de la interfaz de usuario (IU) de watsonx code assistant
Asistente de código IBM Watsonx Trabaje de manera más inteligente, no con más esfuerzo

Acelere la productividad de sus desarrolladores y reduzca el tiempo de comercialización infundiendo AI en todo el ciclo de vida de la aplicación para automatizar las tareas de desarrollo y optimizar los flujos de trabajo.

 Aumente la eficiencia de la programación
Diagrama de la interfaz de usuario (IU) de watsonx.ai
IBM watsonx.IA Entra en tu estudio de AI

Desarrolle aplicaciones de AI personalizadas de forma más rápida y sencilla con un estudio de desarrollo integrado, colaborativo y de extremo a extremo que cuenta con un kit de herramientas y una gestión completa del ciclo de vida de la AI.

 Adapte sus aplicaciones
Diagrama de la interfaz de usuario (IU) de watsonx.data
La inteligencia de IBM® watsonx.data Confía en tus datos, confía en tus decisiones

Gestione, prepare e integre datos confiables desde cualquier lugar y en cualquier formato para que pueda desbloquear insight de IA más rápido y mejorar la relevancia y precisión de sus aplicaciones de AI.

 Unifique sus datos
Diagrama de la interfaz de usuario (IU) de watsonx.governance
IBM watsonx.governance Mitigue los riesgos. Cumpla con las regulaciones.

Automatice la gobernanza para gestionar de forma proactiva los riesgos de la IA, simplificar el cumplimiento normativo y crear flujos de trabajo responsables y explicables de AI.

 Mantener a la vanguardia del riesgo
IA en la que puede confiar

La IA responsable es el núcleo de nuestra misión, con equidad, transparencia, privacidad y seguridad en cada solución que desarrollamos. Guiados por nuestros Principios de confianza y transparencia, garantizamos que los sistemas de IA sean éticos y explicables, y estén diseñados para beneficio de las organizaciones y de la sociedad en su conjunto.

 Más información sobre la ética de la IA de IBM
Reunión profesional con un orador que se dirige a varias personas sentadas en dos filas.
Comité de ética de IA
El Comité de ética en IA de IBM rige el desarrollo y el despliegue de la IA para garantizar que se alinee con los valores de IBM y avance la innovación responsable.
Logotipo de la AI Alliance
La AI Alliance
La AI Alliance está construyendo una comunidad de código abierto de IA para acelerar la innovación responsable en IA mientras garantiza el rigor científico, la seguridad, la diversidad y la competitividad económica.
Patrón geométrico abstracto de cuadrados concéntricos en azul, verde y gris utilizado en el anuncio de Granite para TechXchange 2024.
Modelos Granite Guardian
Los modelos Granite Guardian están diseñados para detectar y mitigar riesgos como sesgos, comportamientos poco éticos y alucinaciones, lo cual garantiza despliegues de IA responsable y seguros.
Una serie de seis formas hexagonales, cada una de las cuales contiene una red de nodos y líneas azules
IA segura: riesgos y correcciones
Descubra cómo los modelos de IA pueden transformar su negocio y las medidas de protección y gobernanza esenciales necesarias para desplegarlos de manera responsable.

Novedades

Vista previa de Granite 4.0 Tiny: un adelanto de la próxima generación de modelos de Granite Un modelo de IA con un dedo en el pulso de las series temporales Modelos de IA pequeños frente a grandes: explicación de las compensaciones y los casos de uso Acceda a cualquier modelo, en cualquier lugar en watsonx.ai
Dé el siguiente paso

