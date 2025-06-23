Acceda a cualquier modelo, en cualquier lugar en watsonx.ai

Con un Approach uniforme utilizando una API compatible con OpenAI, las empresas pueden cambiar Approach perfectamente entre modelos sin necesidad de reconfiguraciones costosas.

Como parte de nuestra misión de ofrecer a nuestros usuarios más opciones para el servicio de modelos fundacionales, watsonx.ai Model Gateway también se conecta a Cerebras, un proveedor líder de inferencia rápida que utiliza sus propios chips a escala de obleas.

"Estamos entusiasmados de llevar las capacidades de inferencia de IA sin precedentes de Cerebras a watsonx.ai Model Gateway de IBM", dijo Alan Chhabra, vicepresidente ejecutivo de socios mundiales de Cerebras. La colaboración aborda directamente la creciente demanda de IA de alto rendimiento, permitiendo a las empresas desplegar perfectamente modelos fundacionales potentes para el razonamiento profundo y la IA agéntica sin cuellos de botella de latencia. Es un cambio radical para las empresas que buscan poner en marcha sus iniciativas de IA más ambiciosas a escala".

Nos complace compartir esta característica con usted y esperamos recibir sus comentarios para ayudarnos a iterar.