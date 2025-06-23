Acceda a cualquier modelo, en cualquier lugar en watsonx.ai

23 de junio de 2025
Nos complace anunciar el próximo watsonx.ai Model Gateway en vista previa pública, una nueva solución empresarial que agiliza el acceso a los principales modelos fundacionales de IA a través de una interfaz unificada.
Con Model Gateway, las organizaciones pueden integrar los modelos Granite de IBM junto con los modelos fundacionales líderes en la industria de OpenAI, Anthropic, NVIDIA, Cerebras y más sin vendor lock-in. Este Approach independiente de IA permite a las empresas mantener el control, mejorar la flexibilidad y optimizar los costos, independientemente de dónde se alojen los modelos.
Model Gateway es el pilar final de watsonx.ai estrategia multimodelo, brindando a los clientes la mejor opción para usar modelos alojados de terceros en la plataforma. Los usuarios pueden aprovechar modelos de terceros para desarrollar agentes utilizando cualquier plantilla OOTB y desplegarlos rápidamente como servicios de IA.
watsonx.ai Model Gateway permite:
A medida que las empresas escalan la adopción de la IA, muchas aprovechan múltiples modelos fundacionales en nube, on premises y entornos híbridos. Gestionar esta complejidad presenta desafíos en materia de gobernanza, rentabilidad y supervisión operativa. Las empresas necesitan un plano de control de IA centralizado que simplifique la orquestación de modelos, aplique políticas, optimice costos y proporcione visibilidad casi en tiempo real.
En los próximos meses, los desarrolladores podrán aprovechar las herramientas de Developer Playground como Laboratorio de instrucción para experimentar con cualquier modelo fundacional y desplegar aplicaciones de manera eficiente, desarrollar soluciones RAG utilizando AutoAI RAG y las integraciones con productos adicionales de la familia watsonx. En las próximas semanas también se habilitarán características adicionales para aplicar más controles para el desarrollador.
Con un Approach uniforme utilizando una API compatible con OpenAI, las empresas pueden cambiar Approach perfectamente entre modelos sin necesidad de reconfiguraciones costosas.
Como parte de nuestra misión de ofrecer a nuestros usuarios más opciones para el servicio de modelos fundacionales, watsonx.ai Model Gateway también se conecta a Cerebras, un proveedor líder de inferencia rápida que utiliza sus propios chips a escala de obleas.
"Estamos entusiasmados de llevar las capacidades de inferencia de IA sin precedentes de Cerebras a watsonx.ai Model Gateway de IBM", dijo Alan Chhabra, vicepresidente ejecutivo de socios mundiales de Cerebras. La colaboración aborda directamente la creciente demanda de IA de alto rendimiento, permitiendo a las empresas desplegar perfectamente modelos fundacionales potentes para el razonamiento profundo y la IA agéntica sin cuellos de botella de latencia. Es un cambio radical para las empresas que buscan poner en marcha sus iniciativas de IA más ambiciosas a escala".
Nos complace compartir esta característica con usted y esperamos recibir sus comentarios para ayudarnos a iterar.
Pruebe watsonx.ai gratis hoy mismo
Las declaraciones sobre la dirección e intención futuras de IBM están sujetas a cambios o retiros sin previo aviso y representan solo metas y objetivos.