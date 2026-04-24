IBM Verify ofrece una plataforma de identidad impulsada por IA que funciona en la nube híbrida, dirigida a clientes que buscan soluciones SaaS o de autogestión, con capacidades que se entregan a través de la plataforma.

La plataforma unifica la gobernanza de identidades, la gestión de accesos, el acceso privilegiado, la detección y respuesta ante amenazas a la identidad (ITDR) y la gestión de la postura de seguridad de la identidad (ISPM). Permite controles de seguridad de identidades robustos en tiempo de ejecución, gestiona identidades humanas y no humanas, y ofrece auditabilidad continua en entornos híbridos y multinube, garantizando que cada acción sea atribuible a una identidad humana verificada en todo el entorno. Esto ayuda a las organizaciones a cumplir con estrictos controles, mitiga los riesgos de seguridad y facilita la entrega ágil de seguridad para todas las cargas de trabajo.