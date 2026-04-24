Gestión de identidad con la IA agéntica


Proteja la identidad, delegación, gobernanza y acceso de los agentes con una aplicación en tiempo real y una rendición de cuentas lista para auditorías

Ilustración de un teléfono inteligente en el que se muestra una pantalla de autenticación mediante huella dactilar y reconocimiento facial

Cuatro brechas críticas en la seguridad de identidad agéntica

Los agentes de IA razonan, actúan y acumulan acceso de forma independiente. El sistema IAM heredado no fue diseñado para eso.

 

La seguridad de identidad para la IA agéntica requiere verificación continua, credenciales dinámicas y tiempo de ejecución en todos los agentes del entorno.
Acceso persistente no gobernado 

Los agentes operan con credenciales permanentes sin verificación en el momento de su uso. Cuando cambia el comportamiento o se ve comprometida una credencial, el acceso persiste y el riesgo se acumula más rápido de lo que cualquier equipo puede detectarlo. 
Escalada de privilegios sin revisión 

Los agentes solicitan acceso, invocan herramientas y asumen roles de forma dinámica, acumulando privilegios que nunca se otorgaron ni aprobaron explícitamente. Con el tiempo, esto genera rutas de acceso de las que ningún equipo tiene una visión completa.
Sin atribución ni responsabilidad 

Los agentes actúan en nombre de los usuarios, por lo que sus acciones resultan indistinguibles de las de un ser humano en el registro de auditoría. Cuando ocurre un incidente, no hay un registro confiable para separar lo que hizo una persona de lo que hizo un agente de forma autónoma, dejando al cumplimiento y al análisis forense sin una ruta de resolución clara. 
Controles fragmentados de identidad y secretos 

La mayoría de las organizaciones administran credenciales, acceso y control de identidad para identidades no humanas (NHI, por sus siglas en inglés) a través de herramientas desconectadas. Las brechas entre ellas son donde se acumula la exposición: secretos codificados en pipelines, roles de IAM sobreaprovisionados silenciosamente y agentes de IA que operan sin barreras de seguridad uniformes.

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¿Qué es la seguridad en tiempo de ejecución agéntica?

Tyler Lynch y Bob Kalka explican el papel crítico que desempeñan la identidad y sus credenciales en el tiempo de ejecución agéntica. En este nuevo mundo, la gestión de secretos se combina con la gestión de identidades, las credenciales dinámicas con flujos de OAuth, y los flujos on-behalf-of se unen con la autenticación para ofrecer patrones que brinden seguridad en el tiempo de ejecución agéntica. Descubra cómo proteger las identidades no humanas y las cargas de trabajo en la nube.

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Identidad del agente y proceso de incorporación

Registre a cada agente con una identidad única y verificable para eliminar claves compartidas y habilitar una gobernanza rastreable desde el primer día.
Autenticación, delegación y autorización

Vincule las acciones del agente a la intención del usuario con delegación gobernada, tokens con alcance definido y aprobaciones, proporcionando pruebas claras de quién autorizó qué.
Menos privilegiadas y conscientes del riesgo

Credenciales de corta duración, disponibles justo a tiempo y adaptadas a cada tarea específica. La autenticación mediante IA se lleva a cabo en cada llamada a la API y a las herramientas, lo que elimina el punto débil en el que se produce el riesgo para los agentes.
Gobernanza y pruebas listas para auditoría

Obtenga una responsabilidad de extremo a extremo con pistas de auditoría firmadas que vinculan cada acción del agente con una identidad humana para el cumplimiento de la IA agéntica con revocación instantánea y prueba de control.

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Collage de imágenes que muestran una mano trabajando en una computadora portátil con una tarjeta de crédito en un lado y un candado en el otro.
Vista abstracta de archivos y páginas

IBM Verify

IBM Verify ofrece una plataforma de identidad impulsada por IA que funciona en la nube híbrida, dirigida a clientes que buscan soluciones SaaS o de autogestión, con capacidades que se entregan a través de la plataforma.

La plataforma unifica la gobernanza de identidades, la gestión de accesos, el acceso privilegiado, la detección y respuesta ante amenazas a la identidad (ITDR) y la gestión de la postura de seguridad de la identidad (ISPM). Permite controles de seguridad de identidades robustos en tiempo de ejecución, gestiona identidades humanas y no humanas, y ofrece auditabilidad continua en entornos híbridos y multinube, garantizando que cada acción sea atribuible a una identidad humana verificada en todo el entorno. Esto ayuda a las organizaciones a cumplir con estrictos controles, mitiga los riesgos de seguridad y facilita la entrega ágil de seguridad para todas las cargas de trabajo.

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HashiCorp Vault

HashiCorp Vault elimina la proliferación de secretos mediante la emisión y gestión centralizadas de credenciales dinámicas y de corta duración, como tokens, certificados, claves API y más. Con un sistema de identidades vinculado y políticas aplicadas en tiempo de ejecución, Vault aplica el principio de privilegio mínimo a todos los agentes humanos, máquinas e IA de su entorno.

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