Una guía para habilitar la seguridad de confianza cero

Un proyecto técnico para confianza cero en entornos multinube

El acceso basado en IP, el manejo manual de credenciales y el PAM existente ralentizan la transformación y exponen su negocio al riesgo operativo. Un enfoque unificado que prioriza la identidad fortalece su postura de seguridad, reduce la proliferación de credenciales y mejora el acceso de máquinas y usuarios en todos los entornos. Descubra cómo ayudar a los equipos a moverse más rápido, simplificar las operaciones y aplicar el acceso de privilegios mínimos a escala para que pueda implementar iniciativas en la nube con confianza.