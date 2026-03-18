La próxima generación de seguridad en la nube

Fortalezca la seguridad en la nube con un enfoque unificado que da prioridad a la identidad

La adopción de la nube se está acelerando, pero las herramientas fragmentadas, las políticas incongruentes y los modelos perimetrales existentes están creando puntos ciegos que los atacantes explotan y los auditores exponen. Esta guía explica cómo las superficies de ataque en expansión, las credenciales dispersas y los flujos de trabajo de cumplimiento manual debilitan la seguridad en entornos de nube híbrida y muestra cómo un enfoque unificado centrado en la identidad puede revertir esa tendencia. Descubra cómo la gestión proactiva de riesgos, la gobernanza de políticas como código y las prácticas avanzadas de confianza cero ayudan a los equipos a eliminar las desviaciones operativas, garantizar el cumplimiento a gran escala y crear una postura de seguridad más sólida y resiliente en todas las nubes.