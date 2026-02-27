Manténgase al tanto de los nuevos anuncios de lanzamiento de software (eGA) y las próximas fechas de Finalización de Base Support (BSC) (a veces denominadas fechas de fin de soporte).

Si descubre que hay disponible una versión (o lanzamiento) más reciente de su software o que su software en uso se acerca a su fecha de Finalización de Base Support (BSC) (a veces denominada fecha de Fin de soporte o EoS), actúe.

La mejor opción es utilizar los beneficios de la Suscripción y soporte de software de IBM para descargar una versión o edición más reciente antes de la fecha prevista para la BSC. Más información.

Si por alguna razón no puede descargar un VRM más nuevo antes de que el VRM que está ejecutando alcance su fecha de BSC o no hay un VRM más nuevo disponible para descargar, comuníquese con su Representante de renovación, IBM Business Partner preferido o Representante de ventas de IBM para explorar una o más de las siguientes opciones.