Comience por conocer sus opciones de Soporte de software de IBM para software on-premises. Entre ellas se incluyen:
Manténgase al tanto de los nuevos anuncios de lanzamiento de software (eGA) y las próximas fechas de Finalización de Base Support (BSC) (a veces denominadas fechas de fin de soporte).
Si descubre que hay disponible una versión (o lanzamiento) más reciente de su software o que su software en uso se acerca a su fecha de Finalización de Base Support (BSC) (a veces denominada fecha de Fin de soporte o EoS), actúe.
La mejor opción es utilizar los beneficios de la Suscripción y soporte de software de IBM para descargar una versión o edición más reciente antes de la fecha prevista para la BSC. Más información.
Si por alguna razón no puede descargar un VRM más nuevo antes de que el VRM que está ejecutando alcance su fecha de BSC o no hay un VRM más nuevo disponible para descargar, comuníquese con su Representante de renovación, IBM Business Partner preferido o Representante de ventas de IBM para explorar una o más de las siguientes opciones.
Vaya a la página de inicio del Ciclo de vida del producto de soporte de IBM .
Regístrese para mantenerse informado sobre las actualizaciones de soporte de productos críticos de IBM con My Notifications.
Suscríbase a los Anuncios de software. Utilice sus beneficios de S&S para obtener el máximo valor de sus inversiones en software.
Explore todas las versiones o lanzamientos de su software de IBM que están pasando a Extended o Sustained Support en el segundo semestre de 2025 y el primer semestre de 2026.