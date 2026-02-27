Descripción general del soporte de software

Aproveche todo el valor de su Software de IBM a lo largo de todo su ciclo de vida con S&S (Base Support) y Opciones Extended Support y Sustained Support.

    Descripción general

    Comience por conocer sus opciones de Soporte de software de IBM para software on-premises. Entre ellas se incluyen:

    1. IBM Subscription and Support (también conocido como "Base" Support): una solución integral de actualización y soporte técnico incluida con la compra de programas de software de IBM licenciados bajo el Acuerdo de IBM International Passport Advantage (IPLA).
    2. IBM Extended Support: una opción de soporte de software para versiones o lanzamientos específicos de productos que han alcanzado sus fechas de Finalización de Base Support.
    3. IBM Sustained Support: una opción de soporte de software para productos adquiridos a través de IBM Passport Advantage que han alcanzado la Finalización de Base Support para todas las versiones y lanzamientos.
    4. IBM Advanced Support: una opción de soporte de software para productos adquiridos a través de IBM Passport Advantage para quienes necesitan un manejo de casos priorizado y objetivos de tiempo de respuesta más cortos que los disponibles con Suscripción y Soporte estándar.

    Actúe

    Manténgase al tanto de los nuevos anuncios de lanzamiento de software (eGA) y las próximas fechas de Finalización de Base Support (BSC) (a veces denominadas fechas de fin de soporte).

    Si descubre que hay disponible una versión (o lanzamiento) más reciente de su software o que su software en uso se acerca a su fecha de Finalización de Base Support (BSC) (a veces denominada fecha de Fin de soporte o EoS), actúe.

    La mejor opción es utilizar los beneficios de la Suscripción y soporte de software de IBM para descargar una versión o edición más reciente antes de la fecha prevista para la BSC. Más información.

    Si por alguna razón no puede descargar un VRM más nuevo antes de que el VRM que está ejecutando alcance su fecha de BSC o no hay un VRM más nuevo disponible para descargar, comuníquese con su Representante de renovación, IBM Business Partner preferido o Representante de ventas de IBM para explorar una o más de las siguientes opciones.

    • IBM Extended Support, que le brinda más tiempo para descargar un VRM más reciente.
    • Sustained Support, que le brinda hasta 5 años adicionales de cobertura de soporte cuando la última versión o lanzamiento compatible haya llegado a su fecha de BSC.

