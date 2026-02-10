Vaya a Passport Advantage Online for Customers y haga clic en Iniciar sesión.

Necesitará:

un ID y contraseña de IBM* acceso a su sitio de Passport Advantage Online (PAO) autorización del contacto principal o contacto secundario de su sitio para descargar software

*Nota: Si no tiene uno, haga clic en "Crear un IBMid". Proporcione la información solicitada, incluida una justificación comercial convincente para los privilegios de descarga de software. Seleccione Enviar. Su solicitud se dirigirá al contacto principal de su sitio y se le notificará cuando se active su ID y se apruebe su acceso a la descarga de software.