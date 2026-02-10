Vaya a Passport Advantage Online for Customers y haga clic en Iniciar sesión.
Necesitará:
*Nota: Si no tiene uno, haga clic en "Crear un IBMid". Proporcione la información solicitada, incluida una justificación comercial convincente para los privilegios de descarga de software. Seleccione Enviar. Su solicitud se dirigirá al contacto principal de su sitio y se le notificará cuando se active su ID y se apruebe su acceso a la descarga de software.
Seleccione Descarga de software en:
Es así de fácil.
Consulte Descargas de software para obtener información más detallada.
Utilice los beneficios de IBM Software Subscription and Support (S&S) para descargar nuevas versiones y lanzamientos de su software de IBM.
Regístrese para mantenerse informado sobre las actualizaciones de soporte de productos críticos de IBM con My Notifications.
Explore todas las versiones o lanzamientos de su software de IBM que están pasando a Extended o Sustained Support en el segundo semestre de 2025 y el primer semestre de 2026.