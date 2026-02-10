Actualice a la última versión o lanzamiento de su software IBM.

IBM Passport Advantage Subscription and Support

Utilice los beneficios de IBM Software Subscription and Support (S&S) para descargar nuevas versiones y lanzamientos de su software de IBM.

    Use la tecnología nueva y mejorada que se entrega en las actualizaciones de su software IBM. Aprenda cómo.

    Paso 1

    Vaya a Passport Advantage Online for Customers y haga clic en Iniciar sesión.

    Necesitará:

    1. un ID y contraseña de IBM*
    2. acceso a su sitio de Passport Advantage Online (PAO)
    3. autorización del contacto principal o contacto secundario de su sitio para descargar software

    *Nota: Si no tiene uno, haga clic en "Crear un IBMid". Proporcione la información solicitada, incluida una justificación comercial convincente para los privilegios de descarga de software. Seleccione Enviar. Su solicitud se dirigirá al contacto principal de su sitio y se le notificará cuando se active su ID y se apruebe su acceso a la descarga de software.

    Paso 2

    Seleccione Descarga de software en:

    • Menú superior
    • Mosaico Encuéntrelo rápido o
    • Lista de enlaces rápidos
    Paso 3

    1. Busque por nombre de producto, descripción o número de pieza o desplácese por una lista de su software autorizado.
    2. Revise o cambie la configuración de la versión, el sistema operativo y el idioma.
    3. Confirme sus selecciones y descargue.

    Es así de fácil.

    Consulte Descargas de software para obtener información más detallada

    .
    Recursos
    Vea las novedades y lo que hay disponible para descargar con S&S activo

         Aprenda más
    Suscríbase a las notificaciones de nuevas versiones y soporte

    Regístrese para mantenerse informado sobre las actualizaciones de soporte de productos críticos de IBM con My Notifications.

         Aprenda más
    Vea los productos con las próximas fechas de Finalización de Base Support

    Explore todas las versiones o lanzamientos de su software de IBM que están pasando a Extended o Sustained Support en el segundo semestre de 2025 y el primer semestre de 2026.

         Aprenda más

