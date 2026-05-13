Opere sus agentes de IA con control, confianza y escala
El plano de control agéntico en IBM watsonx Orchestrate proporciona una capa operativa centralizada para observar, gobernar y optimizar los agentes de IA en toda su empresa, sin importar dónde se construyeron o dónde se ejecuten. Esto permite a las organizaciones escalar la IA con confianza al reducir la complejidad, controlar los costos y garantizar que los agentes operen de manera segura, confiable y dentro de las políticas.
Opere todos sus agentes de IA desde un solo plano de control, sin importar dónde se construyan o ejecuten.
Garantice un rendimiento constante gracias a los controles de seguridad integrados, la aplicación de políticas y la visibilidad de extremo a extremo.
Monitoree el rendimiento, controle los costos y mejore los resultados con insights y optimización en tiempo real.
Controle el uso, optimice el rendimiento y evite gastos excesivos en todo su ecosistema de agentes.
Mida la precisión, la fiabilidad de las llamadas a herramientas y las tasas de finalización; publique solo agentes validados.
Mida lo que importa antes y después del despliegue. Pruebe y evalúe a los agentes según criterios de calidad, precisión, costo y seguridad.
Mejore continuamente el rendimiento, el costo y los resultados. Detecte ineficiencias y optimice modelos, flujos de trabajo y uso de herramientas.
Comprenda cada decisión que toman sus agentes con registros de auditoría completos y trazabilidad.
Controle el acceso y el comportamiento de los agentes, las herramientas y los modelos mediante políticas y medidas de seguridad centralizadas.
Proteja a cada agente con control de identidad y acceso de nivel empresarial.
Coordine trabajos complejos entre agentes. Orqueste la colaboración de los agentes entre flujos de trabajo, herramientas y modelos mediante el enrutamiento inteligente, el contexto compartido y el control en tiempo real. Asegúrese de que cada tarea sea manejada por el agente adecuado, de la manera correcta.
Reutilice lo que funciona, sin perder el control. Acceda a un catálogo gobernado de agentes, herramientas y plantillas creados por IBM y sus socios. Encuentre, personalice y despliegue componentes comprobados mientras mantiene la visibilidad y la gobernanza del ciclo de vida.
Crea agentes a su manera y ejecútelos en cualquier lugar. Crea agentes mediante soluciones sin código, código bajo o con código profesional, o integre los que ya tiene en un sistema unificado. Conéctese a sus datos, API y herramientas para automatizar el trabajo real desde el primer día.