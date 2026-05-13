Plano de control agéntico

Opere sus agentes de IA con control, confianza y escala

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Ilustración de casos de prueba en watsonx Orchestrate

Un plano de control para los agentes de IA

El plano de control agéntico en IBM watsonx Orchestrate proporciona una capa operativa centralizada para observar, gobernar y optimizar los agentes de IA en toda su empresa, sin importar dónde se construyeron o dónde se ejecuten. Esto permite a las organizaciones escalar la IA con confianza al reducir la complejidad, controlar los costos y garantizar que los agentes operen de manera segura, confiable y dentro de las políticas.
Control centralizado

Opere todos sus agentes de IA desde un solo plano de control, sin importar dónde se construyan o ejecuten.
IA de confianza

Garantice un rendimiento constante gracias a los controles de seguridad integrados, la aplicación de políticas y la visibilidad de extremo a extremo.
Optimización continua

Monitoree el rendimiento, controle los costos y mejore los resultados con insights y optimización en tiempo real.
Control de costos a escala

Controle el uso, optimice el rendimiento y evite gastos excesivos en todo su ecosistema de agentes.
Capacidades
Ilustración de una mujer sosteniendo una computadora portátil
Evaluación previa al despliegue

Mida la precisión, la fiabilidad de las llamadas a herramientas y las tasas de finalización; publique solo agentes validados.
Ilustración de una mujer nombrando algunos gráficos
Evaluación

Mida lo que importa antes y después del despliegue. Pruebe y evalúe a los agentes según criterios de calidad, precisión, costo y seguridad.
Ilustración de una mujer mirando unos gráficos de barras azules y de líneas moradas sobre un fondo negro
Optimización

Mejore continuamente el rendimiento, el costo y los resultados. Detecte ineficiencias y optimice modelos, flujos de trabajo y uso de herramientas.
Ilustración moderna que representa la creación de redes profesionales, la identidad digital y la integración del flujo de trabajo
Auditoría y trazabilidad

Comprenda cada decisión que toman sus agentes con registros de auditoría completos y trazabilidad.
Ilustración frontal de una persona trabajando en un cuaderno
Aplicación de políticas

Controle el acceso y el comportamiento de los agentes, las herramientas y los modelos mediante políticas y medidas de seguridad centralizadas.
Ilustración moderna que representa la atención al cliente y la integración del flujo de trabajo digital
Seguridad e identidad de los agentes

Proteja a cada agente con control de identidad y acceso de nivel empresarial.

Vea cómo funciona

Explore más funciones

Captura de pantalla de la interfaz de usuario del producto de IBM watsonx Orchestrate que muestra la característica de orquestación multiagente.
Orquestación de agentes

Coordine trabajos complejos entre agentes. Orqueste la colaboración de los agentes entre flujos de trabajo, herramientas y modelos mediante el enrutamiento inteligente, el contexto compartido y el control en tiempo real. Asegúrese de que cada tarea sea manejada por el agente adecuado, de la manera correcta.
Captura de pantalla de la interfaz de usuario del producto de IBM watsonx Orchestrate que muestra el catálogo gobernado de agentes de IA y herramientas.
Catálogo gobernado

Reutilice lo que funciona, sin perder el control. Acceda a un catálogo gobernado de agentes, herramientas y plantillas creados por IBM y sus socios. Encuentre, personalice y despliegue componentes comprobados mientras mantiene la visibilidad y la gobernanza del ciclo de vida.

Captura de pantalla de la interfaz de usuario del producto de IBM watsonx Orchestrate que muestra el creador de agentes de IA.
Creador de agentes y herramientas de IA

Crea agentes a su manera y ejecútelos en cualquier lugar. Crea agentes mediante soluciones sin código, código bajo o con código profesional, o integre los que ya tiene en un sistema unificado. Conéctese a sus datos, API y herramientas para automatizar el trabajo real desde el primer día.
Captura de pantalla de WXO destinada a su uso en la página web del tutorial Active Prompting.
Agent Connect

Publique y monetice sus agentes a través de un ecosistema controlado con soporte integrado para la comercialización.