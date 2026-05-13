El plano de control agéntico en IBM watsonx Orchestrate proporciona una capa operativa centralizada para observar, gobernar y optimizar los agentes de IA en toda su empresa, sin importar dónde se construyeron o dónde se ejecuten. Esto permite a las organizaciones escalar la IA con confianza al reducir la complejidad, controlar los costos y garantizar que los agentes operen de manera segura, confiable y dentro de las políticas.