¿Qué es un profesional del conocimiento y qué hace? Descubra cómo los profesionales del conocimiento, normalmente aquellos con formación avanzada y años de experiencia, se han convertido en un recurso valioso para las empresas en todo el mundo. IA en el reclutamiento Cree un proceso de reclutamiento eficiente y eficaz, especialmente relevante en mercados laborales reñidos o competitivos. ¿Qué es la productividad lenta? Descubra cómo la tendencia hacia una productividad lenta para las empresas y los empleados replantea el concepto de la productividad y crea un entorno donde se hace énfasis en la calidad del trabajo sobre la cantidad de trabajo. Cómo mejorar la experiencia del empleado (y sus resultados finales) Descubra la manera en que las constantes experiencias de los empleados, tanto las buenas como las malas, forjan la cultura general de una organización.