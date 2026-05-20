Utilice el kit de desarrollo de agentes para crear desde cero o importe sus agentes LangGraph existentes directamente a watsonx Orchestrate
IBM Watsonx Orchestrate ofrece a los equipos de desarrollo varias opciones para crear agentes y ponerlos en producción. Los agentes se pueden crear con código bajo o código profesional mediante el kit de desarrollo de agentes (ADK). Estos agentes aprovecharán un amplio conjunto de opciones de razonamiento, como ReAct, Flows, Collaborators y otras. Los desarrolladores también pueden importar sus agentes LangGraph existentes de forma directa y beneficiarse inmediatamente del control, la seguridad y la observabilidad de nivel empresarial necesarios para ejecutarlos a escala.
Implemente y llame a herramientas en sus agentes que permitan a los agentes de IA invocar API y servicios externos, ampliando así sus capacidades.
Cree flujos de trabajo que se detengan para la validación humana, capturen el contexto y se reanuden automáticamente con trazabilidad lista para auditorías.
Utilice un marco de evaluación integral para validar eficazmente el comportamiento de los agentes, identificar regresiones y garantizar la estabilidad y confiabilidad a lo largo del ciclo de vida.
Establezca un pipeline automatizado que monitoree, evalúe y vuelva a capacitar a los agentes para mejorar la precisión y la eficacia integrando herramientas como OpenTelemetry y Langfuse.
Utilice AI Gateway para integrar modelos de IA de múltiples proveedores en watsonx Orchestrate, con políticas de enrutamiento configurables que maximizan la flexibilidad y el rendimiento.
Cree agentes que interactúen con los usuarios a través de diversos canales y modalidades, incluidos voz y texto.
Aproveche el AI Agent Builder sin código para crear agentes de IA con pasos guiados y plantillas, o cree agentes personalizados mediante código o prototipos visuales en Langflow.
Utilice Orchestrate Agent Architect Prompt-Tune para guiar el flujo de creación de agentes.
Empiece a usarlo en cuestión de minutos mediante el kit de desarrollo de agentes (ADK) de watsonx Orchestrate o Langflow, o importe directamente su agente LangGraph existente. Pase del prototipo a la producción con velocidad, gobernanza y escala integradas.
Cree de forma nativa en watsonx Orchestrate con ADK, Langflow o Flow Builder. O bien, integre directamente en la plataforma los agentes de LangGraph que ya tenga. IBM admite los marcos que los desarrolladores ya usan.
Tanto si ha creado su agente en watsonx Orchestrate como si lo ha hecho en cualquier otra plataforma, disfrutará de la misma seguridad, gobernanza y observabilidad de nivel empresarial. No es necesario reescribir el código para pasar a producción.
La memoria a largo plazo, las credenciales de la plataforma, la aplicación de políticas y las evaluaciones están disponibles para todos los agentes de la plataforma, ya sean nativos o importados. El plano de control trata a todos los agentes por igual, independientemente de su origen.
Los agentes nativos, los agentes LangGraph importados y los agentes A2A externos aparecen en un único panel unificado. Un único plano de control para supervisar, gestionar y gobernar toda su cartera de agentes a escala empresarial.
Conecte sus herramientas, modelos y datos en flujos de trabajo con agentes gobernados
Cree herramientas definidas por Python u OpenAPI, valídelas localmente y luego impórtelas directamente a su entorno de Orchestrate.
Arrastre, suelte y pruebe flujos de agentes con nodos y herramientas reutilizables, todo conectado a través del tiempo de ejecución de Orchestrate.
Agregue pasos con intervención humana, lógica de ramificación y flujos de larga duración para gestionar operaciones empresariales complejas.
Lleve los borradores a producción mediante el control de versiones, la aplicación de políticas y los controles de pruebas integrados.
Monitoree el rendimiento, la latencia y el cumplimiento de los agentes en tiempo real con seguimientos de Open Telemetry y paneles listos para auditorías.
Despliegue en entornos híbridos con acceso basado en roles, federación de identidades y aislamiento de datos.