Desarrollo y despliegue de agentes de IA 

Utilice el kit de desarrollo de agentes para crear desde cero o importe sus agentes LangGraph existentes directamente a watsonx Orchestrate

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Capturas de pantalla de la pestaña de despliegue del flujo de trabajo Aplicar parche de Linux

Cree nuevos agentes o traiga los propios

IBM Watsonx Orchestrate ofrece a los equipos de desarrollo varias opciones para crear agentes y ponerlos en producción. Los agentes se pueden crear con código bajo o código profesional mediante el kit de desarrollo de agentes (ADK). Estos agentes aprovecharán un amplio conjunto de opciones de razonamiento, como ReAct, Flows, Collaborators y otras. Los desarrolladores también pueden importar sus agentes LangGraph existentes de forma directa y beneficiarse inmediatamente del control, la seguridad y la observabilidad de nivel empresarial necesarios para ejecutarlos a escala.

Todo lo que sus agentes necesitan en producción

Integración de herramientas y de API

Implemente y llame a herramientas en sus agentes que permitan a los agentes de IA invocar API y servicios externos, ampliando así sus capacidades.

 Aprobaciones con intervención humana

Cree flujos de trabajo que se detengan para la validación humana, capturen el contexto y se reanuden automáticamente con trazabilidad lista para auditorías.

 Evaluación y pruebas de regresión

Utilice un marco de evaluación integral para validar eficazmente el comportamiento de los agentes, identificar regresiones y garantizar la estabilidad y confiabilidad a lo largo del ciclo de vida.

 Ciclos de feedback de ajuste automático

Establezca un pipeline automatizado que monitoree, evalúe y vuelva a capacitar a los agentes para mejorar la precisión y la eficacia integrando herramientas como OpenTelemetry y Langfuse.

 Flexibilidad del modelo

Utilice AI Gateway para integrar modelos de IA de múltiples proveedores en watsonx Orchestrate, con políticas de enrutamiento configurables que maximizan la flexibilidad y el rendimiento.

 Interacción multimodal

Cree agentes que interactúen con los usuarios a través de diversos canales y modalidades, incluidos voz y texto.

 Creación de agentes y herramientas impulsada por IA

Aproveche el AI Agent Builder sin código para crear agentes de IA con pasos guiados y plantillas, o cree agentes personalizados mediante código o prototipos visuales en Langflow.

 Ingeniería rápida conversacional impulsada por IA

Utilice Orchestrate Agent Architect Prompt-Tune para guiar el flujo de creación de agentes.

Inicio rápido

Empiece a usarlo en cuestión de minutos mediante el kit de desarrollo de agentes (ADK) de watsonx Orchestrate o Langflow, o importe directamente su agente LangGraph existente. Pase del prototipo a la producción con velocidad, gobernanza y escala integradas.
Instale el ADK
Cree su primer agente
Cree su primera herramienta
Importe agentes de LangGraph
Fragmentos de código de watsonx Orchestrate

Por qué los desarrolladores eligen watsonx Orchestrate 

Su marco y su elección

Cree de forma nativa en watsonx Orchestrate con ADK, Langflow o Flow Builder. O bien, integre directamente en la plataforma los agentes de LangGraph que ya tenga. IBM admite los marcos que los desarrolladores ya usan.

 
Despliegue en producción sin empezar de nuevo

Tanto si ha creado su agente en watsonx Orchestrate como si lo ha hecho en cualquier otra plataforma, disfrutará de la misma seguridad, gobernanza y observabilidad de nivel empresarial. No es necesario reescribir el código para pasar a producción.
Servicios empresariales que funcionan para todos los agentes

La memoria a largo plazo, las credenciales de la plataforma, la aplicación de políticas y las evaluaciones están disponibles para todos los agentes de la plataforma, ya sean nativos o importados. El plano de control trata a todos los agentes por igual, independientemente de su origen.
Un lugar para gobernarlo todo

Los agentes nativos, los agentes LangGraph importados y los agentes A2A externos aparecen en un único panel unificado. Un único plano de control para supervisar, gestionar y gobernar toda su cartera de agentes a escala empresarial.

Cómo funciona

Conecte sus herramientas, modelos y datos en flujos de trabajo con agentes gobernados
Defina herramientas con el kit de desarrollo de agentes (ADK)

Cree herramientas definidas por Python u OpenAPI, valídelas localmente y luego impórtelas directamente a su entorno de Orchestrate.

 Haga prototipos visuales de flujos en Langflow

Arrastre, suelte y pruebe flujos de agentes con nodos y herramientas reutilizables, todo conectado a través del tiempo de ejecución de Orchestrate.

 Orqueste con Agentic Workflow Builder

Agregue pasos con intervención humana, lógica de ramificación y flujos de larga duración para gestionar operaciones empresariales complejas.

 Despliegue con confianza

Lleve los borradores a producción mediante el control de versiones, la aplicación de políticas y los controles de pruebas integrados.

 Observe y optimice

Monitoree el rendimiento, la latencia y el cumplimiento de los agentes en tiempo real con seguimientos de Open Telemetry y paneles listos para auditorías.

 Escale de forma segura

Despliegue en entornos híbridos con acceso basado en roles, federación de identidades y aislamiento de datos.

Soporte

Kit de desarrollo de agentes
Guías completas para ADK, Flow Builder y Langflow
Documentación
Información y soporte del producto
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