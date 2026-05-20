Todo lo que sus agentes necesitan en producción

Integración de herramientas y de API Implemente y llame a herramientas en sus agentes que permitan a los agentes de IA invocar API y servicios externos, ampliando así sus capacidades.

Aprobaciones con intervención humana Cree flujos de trabajo que se detengan para la validación humana, capturen el contexto y se reanuden automáticamente con trazabilidad lista para auditorías.

Evaluación y pruebas de regresión Utilice un marco de evaluación integral para validar eficazmente el comportamiento de los agentes, identificar regresiones y garantizar la estabilidad y confiabilidad a lo largo del ciclo de vida.

Ciclos de feedback de ajuste automático Establezca un pipeline automatizado que monitoree, evalúe y vuelva a capacitar a los agentes para mejorar la precisión y la eficacia integrando herramientas como OpenTelemetry y Langfuse.

Flexibilidad del modelo Utilice AI Gateway para integrar modelos de IA de múltiples proveedores en watsonx Orchestrate, con políticas de enrutamiento configurables que maximizan la flexibilidad y el rendimiento.

Interacción multimodal Cree agentes que interactúen con los usuarios a través de diversos canales y modalidades, incluidos voz y texto.

Creación de agentes y herramientas impulsada por IA Aproveche el AI Agent Builder sin código para crear agentes de IA con pasos guiados y plantillas, o cree agentes personalizados mediante código o prototipos visuales en Langflow.