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Informes de analistas

Obtenga perspectivas de analistas independientes que reconocen las capacidades, el software y las soluciones de datos e IA de IBM.
Un líder en integración de datos empresariales, reconocido por Gartner

El Gartner® Magic Quadrant™ for Data Integration reconoce a IBM por su capacidad para admitir una integración compleja a escala empresarial en entornos on-prem, híbridos y en la nube. IBM continúa ayudando a las organizaciones a mantener el control, la flexibilidad y la confianza de los datos, sin forzar migraciones disruptivas.

 Acceda al informe Impulsando la integración de datos de nivel empresarial: IBM en IDC MarketScape

La evaluación de proveedores IDC MarketScape Worldwide Data Integration Software Platforms 2025 Vendor Assessment reconoce a IBM por su fortaleza en el soporte de entornos de datos híbridos complejos y por ayudar a las organizaciones a simplificar la integración, preservando la apertura, la gobernanza y el valor para el negocio.

 Acceda al informe Liderazgo en sistemas de gestión de bases de datos en la nube, reconocido por Gartner

El Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems destaca a IBM por permitir servicios de bases de datos confiables y de alto rendimiento que ayudan a las empresas a acelerar la modernización y escalar con confianza.

 Acceda al informe Del caos de los datos a la claridad de la IA: activar la IA a través de datos empresariales de alta calidad

Este informe destaca la importancia de los datos empresariales de alta calidad, accesibles y bien gobernados como base para iniciativas exitosas de IA, detallando los principales retos y estrategias para desbloquear valor de los datos estructurados y no estructurados.

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Seminarios web

Aprenda a través de los seminarios web de IBM, que ofrecen perspectivas de liderazgo de opinión, insights de la industria y la aplicación de datos e IA en escenarios reales.

 
Los agentes de IA funcionan con datos: ¿están listos los suyos?

 

   Los agentes de IA exitosos comienzan con los datos correctos. Explore cómo la calidad, la gobernanza y la integración de los datos afectan la confiabilidad y los resultados de los agentes de IA.

 Véalo ahora Preparar sus datos de IA para agentes escalables de IA

La IA agéntica depende de datos confiables y listos para la empresa. Aprenda a preparar, gobernar e integrar datos para admitir agentes de IA escalables en toda la organización.

 

 Véalo ahora Escalar agentes de IA para un impacto real en el negocio

Para ayudar a las organizaciones a ir más allá de los pilotos de IA, esta sesión explora cómo los datos confiables y gobernados impulsados por watsonx.data permiten agentes de IA escalables y listos para producción que ofrecen resultados de negocio medibles.

 Véalo ahora Convirtiendo la estrategia de datos en impacto de IA

Explore cómo las plataformas de datos modernas e inteligentes ayudan a las organizaciones a unificar, gestionar y activar datos a escala, lo que permite obtener insights más rápido, mejores decisiones y beneficios de negocio cuantificables.

 Véalo ahora

Guías

Obtenga el liderazgo de opinión de IBM sobre datos e IA, desde perspectivas estratégicas hasta aplicaciones prácticas.
La calidad de su IA depende de la calidad de sus datos

Explore cómo la gestión moderna de datos en la nube admite IA, analytics y cargas de trabajo a escala empresarial con flexibilidad y control.

 Descargue la guía El único lakehouse de datos híbrido y abierto para analytics e IA empresarial.

Habilite datos preparados para la IA mediante la integración, la gobernanza y la optimización de datos estructurados y no estructurados en entornos híbridos y multinube.

 Descargue la guía La guía del líder de datos listos para la IA

Explore cómo IBM ayuda a las organizaciones a integrar, gobernar y activar datos para respaldar las estrategias de IA, analytics y nube híbrida con flexibilidad y control.

 Descargue la guía Libere el poder de la IA para una integración de datos fluida

Una descripción general concisa de cómo watsonx.data permite un acceso escalable y gobernado a los datos empresariales. Explore las capacidades y beneficios clave a través de un escenario de demostración práctico.

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Entradas en el blog y más

Reciba las novedades sobre innovación de productos, reconocimiento de clientes y tendencias en datos, IA y nube híbrida.
Reconocimiento impulsado por el cliente: 23 productos de IBM otorgado por TrustRadius

Los productos de IBM han sido galardonados con 23 premios Buyer's Choice Awards de TrustRadius 2026, basados íntegramente en comentarios de usuarios verificados, lo que refleja una sólida confianza y satisfacción de los clientes en IA, nube híbrida, datos y analytics, seguridad y otros aspectos.

 Lea el anuncio Creación de una estrategia de datos para la IA empresarial

Aprenda a crear una estrategia de datos ganadora para la IA empresarial en este episodio esclarecedor de nuestra serie de videos de AI Academy.

 Véalo ahora Una amenaza creciente: el verdadero costo de la mala calidad de los datos

Los costos reales de los datos de mala calidad suelen notarse cuando se manifiestan en fases posteriores en forma de ineficiencias, riesgos de incumplimiento normativo, así como pérdida de ingresos y de oportunidades.

 

 Véalo ahora Cómo convertir datos no estructurados en datos estructurados

Aprenda a utilizar Docling con Python de código abierto de IBM para convertir datos no estructurados contenidos en un grupo de archivos escaneados en un formato estructurado.

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