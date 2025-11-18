Para calificar para este honor, cada producto de IBM ganador cumplió con dos puntos de referencia clave: primero, al menos 10 comentarios verificados entre el 1 de enero y el 17 de octubre de 2025; y en segundo lugar, el 75 % o más de los revisores seleccionaron a IBM por capacidades, relación calidad-precio o relación con el cliente.

Esa última, la mejor relación con el cliente, significa lo más importante para nosotros. Se basa en lo que los clientes realmente piensan y sienten en cada interacción: desde la implementación y los compromisos de ventas hasta si volverían a elegir IBM. Ese es el tipo de feedback que nos motiva a continuar innovando y reuniéndonos con los clientes dondequiera que estén.