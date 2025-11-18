Inteligencia artificial Automatización de TI

23 ofertas diferentes de IBM ganan el premio Buyer's Choice Award de TrustRadius 2026

Este premio es un testimonio de la confianza que nuestros clientes depositan en las soluciones de IBM, lo que refleja nuestro compromiso de ofrecer no solo una tecnología potente, sino también una experiencia del cliente fluida y confiable.

Publicado el 18 de noviembre de 2025
By Chaitali Pramanik

Veintitrés ofertas diferentes de IBM han sido galardonadas con el premio Buyer's Choice Award 2026 de TrustRadius, un reconocimiento que refleja la voz de nuestros clientes y el valor que IBM ofrece todos los días.

El feedback, los insights y el compromiso de los clientes determinan nuestra forma de innovar, crear y desplegar, lo que garantiza que todas las soluciones de IBM ofrezcan no solo potencia y rendimiento, sino también colaboración y confianza.

Lo que se necesita para ser una elección del comprador

Para calificar para este honor, cada producto de IBM ganador cumplió con dos puntos de referencia clave: primero, al menos 10 comentarios verificados entre el 1 de enero y el 17 de octubre de 2025; y en segundo lugar, el 75 % o más de los revisores seleccionaron a IBM por capacidades, relación calidad-precio o relación con el cliente.

Esa última, la mejor relación con el cliente, significa lo más importante para nosotros. Se basa en lo que los clientes realmente piensan y sienten en cada interacción: desde la implementación y los compromisos de ventas hasta si volverían a elegir IBM. Ese es el tipo de feedback que nos motiva a continuar innovando y reuniéndonos con los clientes dondequiera que estén.

Reconocer a los ganadores

El reconocimiento de este año a la Elección del Comprador abarca una amplia gama de ofertas de IBM (desde IA, automatización, datos y analytics, nube híbrida y seguridad) reflejando lo profundamente que estamos comprometidos en ayudar a las compañías a transformar y prosperar.

Ganadores del premio TrustRadius Buyer's Choice Award 2026

IBM API Connect: gestión de API

IBM Apptio: gestión de negocios de tecnología

IBM Aspera on Cloud: Transferencia gestionada de archivos (MFT)

IBM Cloudability: Gestión de costos de la nube

IBM Cloud Object Storage: Infraestructura como servicio

IBM Cognos Analytics: business intelligence (BI)

IBM Db2: bases de datos relacionales

IBM Guardium: seguridad de bases de datos

IBM Instana: observabilidad

IBM Maximo Application Suite: gestión de activos empresariales

IBM Planning Analytics: gestión del desempeño corporativo (CPM)

IBM SevOne: monitoreo del rendimiento de la red

IBM SPSS Statistics: análisis estadístico

IBM Storage FlashSystem: almacenamiento de matriz flash empresarial

IBM StreamSets: canalización de datos

IBM Targetprocess: desarrollo ágil

IBM Turbonomic: Cloud Management

IBM Verify: gestión de identidades

IBM watsonx.ai: Desarrollo de IA

IBM watsonx.data: Lago de datos

IBM watsonx Code Assistant: generación de código con IA

IBM watsonx Orchestrate: agente de IA constructor

IBM webMethods: Integration Platform as a Service (iPaaS)

Gracias a nuestros clientes

Estamos increíblemente agradecidos por sus reconocimientos, y aún más orgullosos de los equipos y clientes que los respaldan. Su confianza y colaboración impulsan nuestra innovación y nos inspiran a seguir redefiniendo lo que es posible.

Aquí está para construir experiencias más inteligentes y conectadas juntos.

Chaitali Pramanik

Program Director, Client Reviews and Advocacy

IBM