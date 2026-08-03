Desbloquee una gestión de datos más inteligente con IBM watsonx.data
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Datos operativos en tiempo real y preparados para la IA

Potencie las aplicaciones de IA con datos operativos en tiempo real, búsqueda vectorial y contexto empresarial en una arquitectura abierta y escalable

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Datos en tiempo real. Un verdadero edge.

Desafíos

Muchas aplicaciones de IA dependen de contenido estático, pipelines retrasados o sistemas aislados. Pero los casos de uso dependen de los datos operativos que cambian constantemente: transacciones, interacciones con clientes, eventos y señales de la aplicación. Cuando los datos son difíciles de acceder o tardan en activarse, la IA se mantiene atrapada en los pilotos en lugar de apoyar decisiones y acciones del mundo real.

Solución

watsonx.data ayuda a las organizaciones a convertir los datos operativos en un contexto preparado para la IA a través de formatos abiertos, motores adecuados para su propósito y acceso inteligente en todo el patrimonio de datos de la empresa. Para cargas de trabajo en tiempo real, esto puede incluir Astra DB, un motor NoSQL basado en Cassandra diseñado para lecturas y escrituras de alto rendimiento, baja latencia y disponibilidad permanente, que se ofrece como un servicio en la nube totalmente gestionado en AWS, Google Cloud y Azure en más de 30 regiones.

Un empresario que usa una tableta con un panel digital de gestión de inventario en un almacén inteligente, concepto moderno de logística y tecnología de cadena de suministro.
De la fuente de datos a la acción en tiempo real 01 Conecte datos operativos en vivo

Capture eventos, transacciones, interacciones y señales de aplicaciones a medida que ocurren. Transmita datos de eventos a través de plataformas de procesamiento en tiempo real, mientras almacena datos operativos directamente en un motor NoSQL de alto rendimiento para un acceso de baja latencia.

 02 Procese, almacene y sirva datos en tiempo real.

Enriquezca y procese continuamente transmisiones en vivo, luego almacénelas y sírvalas a través de watsonx.data con un motor NoSQL basado en Cassandra. Admita lecturas y escrituras de alto rendimiento mientras combina datos operativos con búsqueda vectorial y contexto empresarial.

 03 Potencie aplicaciones en tiempo real y la IA

Proporcione contexto en tiempo real para experiencias personalizadas, IoT, banca, venta minorista y casos de uso de la cadena de suministro. Brinde a los equipos la escala, la seguridad y la apertura necesarias para respaldar las decisiones en milisegundos.

¿Por qué usar watsonx.data para la IA en tiempo real?

Operaciones más sencillas y de menor costo sin sacrificios

Reduzca la carga operativa con una plataforma de nivel empresarial totalmente gestionada para cargas de trabajo NoSQL. Elimine gran parte de la complejidad de la gestión de clústeres, la aplicación de parches y el ajuste para que los equipos puedan centrarse en crear y ejecutar aplicaciones en lugar de mantener la infraestructura. Reduzca el CTP con herramientas centralizadas, automatización y utilización más eficiente de los recursos.
Rendimiento rápido, escalable y siempre activo

Cree y escale aplicaciones en tiempo real más rápido con API familiares, modelos de datos flexibles e infraestructura gestionada. Admita cargas de trabajo de alto rendimiento con baja latencia, escalabilidad elástica y disponibilidad global en nubes y regiones, para que los equipos puedan pasar del despliegue a la producción de forma rápida y segura.
Unifique datos, actúe en tiempo real y gobierne con confianza.

Reúna datos operativos, analíticos y vectoriales en una arquitectura apta para su propósito que permite resultados en tiempo real y casos de uso preparados para la IA. Habilite el acceso de baja latencia a los datos en tiempo real sin pipelines complejos, al tiempo que mantiene la seguridad, la gobernanza y la apertura de nivel empresarial en todo el patrimonio de datos.
Donde los datos en tiempo real crean una ventaja con la IA
Vista de primer plano de una persona que sostiene e interactúa con un teléfono inteligente y revisa boletos de viaje
Experiencias móviles personalizadas

Brinde recomendaciones, viajes y pedidos, billeteras, pagos y recompensas con acceso siempre activo a datos operativos que cambian rápidamente.
Una carretilla elevadora amarilla transporta un palé de mercancías dentro de un gran almacén.
Cadena de suministro y logística

Potencie el seguimiento de la flota, la visibilidad del inventario y las actualizaciones de envíos con ingesta y procesamiento en tiempo real.
Una persona con delantal que busca botellas en un estante de una tienda de comestibles al lado de un carrito de compras.
Venta minorista y comercio digital

Ofrezca experiencias receptivas de búsqueda, personalización y campañas a escala con baja latencia y alto rendimiento.
Una mujer joven usando un cajero automático
Banca y detección de fraude

Admita el procesamiento de pagos, la detección de fraude y los sistemas comerciales que dependen de lecturas rápidas, escrituras y recuperación contextual.
Una persona camina en una instalación industrial usando una tableta junto a una máquina y equipamiento grandes en un entorno de fábrica
IoT y telemetría

Ingiera señales de aplicación, eventos de dispositivos y datos de rendimiento de red y actúe al respecto en tiempo real.
Recursos

Probado para cargas de trabajo a escala de producción en tiempo real

Un hombre y una mujer sentados en una mesa en una cafetería, la mujer mira su teléfono inteligente
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Cómo Bay Point creó una IA segura para los mercados privados
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Dé el siguiente paso

Descubra cómo Astra DB en IBM watsonx.data puede ayudarle a crear aplicaciones de IA generativa en tiempo real con una plataforma de datos unificada. Comience con un taller de caso de uso, pruebe Astra DB o pase de Cassandra de código abierto a un modelo de producción gestionado.

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