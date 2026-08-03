Solución

watsonx.data ayuda a las organizaciones a convertir los datos operativos en un contexto preparado para la IA a través de formatos abiertos, motores adecuados para su propósito y acceso inteligente en todo el patrimonio de datos de la empresa. Para cargas de trabajo en tiempo real, esto puede incluir Astra DB, un motor NoSQL basado en Cassandra diseñado para lecturas y escrituras de alto rendimiento, baja latencia y disponibilidad permanente, que se ofrece como un servicio en la nube totalmente gestionado en AWS, Google Cloud y Azure en más de 30 regiones.