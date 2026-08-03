Potencie las aplicaciones de IA con datos operativos en tiempo real, búsqueda vectorial y contexto empresarial en una arquitectura abierta y escalable
Desafíos
Muchas aplicaciones de IA dependen de contenido estático, pipelines retrasados o sistemas aislados. Pero los casos de uso dependen de los datos operativos que cambian constantemente: transacciones, interacciones con clientes, eventos y señales de la aplicación. Cuando los datos son difíciles de acceder o tardan en activarse, la IA se mantiene atrapada en los pilotos en lugar de apoyar decisiones y acciones del mundo real.
Solución
watsonx.data ayuda a las organizaciones a convertir los datos operativos en un contexto preparado para la IA a través de formatos abiertos, motores adecuados para su propósito y acceso inteligente en todo el patrimonio de datos de la empresa. Para cargas de trabajo en tiempo real, esto puede incluir Astra DB, un motor NoSQL basado en Cassandra diseñado para lecturas y escrituras de alto rendimiento, baja latencia y disponibilidad permanente, que se ofrece como un servicio en la nube totalmente gestionado en AWS, Google Cloud y Azure en más de 30 regiones.
Capture eventos, transacciones, interacciones y señales de aplicaciones a medida que ocurren. Transmita datos de eventos a través de plataformas de procesamiento en tiempo real, mientras almacena datos operativos directamente en un motor NoSQL de alto rendimiento para un acceso de baja latencia.
Enriquezca y procese continuamente transmisiones en vivo, luego almacénelas y sírvalas a través de watsonx.data con un motor NoSQL basado en Cassandra. Admita lecturas y escrituras de alto rendimiento mientras combina datos operativos con búsqueda vectorial y contexto empresarial.
Proporcione contexto en tiempo real para experiencias personalizadas, IoT, banca, venta minorista y casos de uso de la cadena de suministro. Brinde a los equipos la escala, la seguridad y la apertura necesarias para respaldar las decisiones en milisegundos.
Reduzca la carga operativa con una plataforma de nivel empresarial totalmente gestionada para cargas de trabajo NoSQL. Elimine gran parte de la complejidad de la gestión de clústeres, la aplicación de parches y el ajuste para que los equipos puedan centrarse en crear y ejecutar aplicaciones en lugar de mantener la infraestructura. Reduzca el CTP con herramientas centralizadas, automatización y utilización más eficiente de los recursos.
Cree y escale aplicaciones en tiempo real más rápido con API familiares, modelos de datos flexibles e infraestructura gestionada. Admita cargas de trabajo de alto rendimiento con baja latencia, escalabilidad elástica y disponibilidad global en nubes y regiones, para que los equipos puedan pasar del despliegue a la producción de forma rápida y segura.
Reúna datos operativos, analíticos y vectoriales en una arquitectura apta para su propósito que permite resultados en tiempo real y casos de uso preparados para la IA. Habilite el acceso de baja latencia a los datos en tiempo real sin pipelines complejos, al tiempo que mantiene la seguridad, la gobernanza y la apertura de nivel empresarial en todo el patrimonio de datos.
Brinde recomendaciones, viajes y pedidos, billeteras, pagos y recompensas con acceso siempre activo a datos operativos que cambian rápidamente.
Potencie el seguimiento de la flota, la visibilidad del inventario y las actualizaciones de envíos con ingesta y procesamiento en tiempo real.
Ofrezca experiencias receptivas de búsqueda, personalización y campañas a escala con baja latencia y alto rendimiento.
Admita el procesamiento de pagos, la detección de fraude y los sistemas comerciales que dependen de lecturas rápidas, escrituras y recuperación contextual.
Ingiera señales de aplicación, eventos de dispositivos y datos de rendimiento de red y actúe al respecto en tiempo real.
Descubra cómo Astra DB en IBM watsonx.data puede ayudarle a crear aplicaciones de IA generativa en tiempo real con una plataforma de datos unificada. Comience con un taller de caso de uso, pruebe Astra DB o pase de Cassandra de código abierto a un modelo de producción gestionado.