Los productores de cultivos de todo el mundo se enfrentan a condiciones cada vez más difíciles. Con los cambios climáticos que dificultan predecir los patrones meteorológicos, los métodos tradicionales de riego ya no ofrecen un rendimiento suficiente. Al mismo tiempo, el negocio agrícola se ve muy afectado por las tendencias, lo que hace que la agilidad sea crucial para el éxito.

SupPlant trabaja para ayudar a los agricultores a optimizar el riego para apoyar un mayor rendimiento de los cultivos y, al mismo tiempo, ahorrar agua optimizando su uso. Mediante hardware especializado en el campo y algoritmos de software patentados, SupPlant ofrece a los agricultores recomendaciones personalizadas para satisfacer las necesidades de los cultivos en tiempo real. Con el objetivo de expandirse, SupPlant reconoció que podría usar los abundantes datos que ha recopilado para crear una solución sin sensores, haciendo que los métodos de riego inteligentes sean accesibles para granjas pequeñas y medianas. Al mismo tiempo, la empresa tenía como objetivo expandirse a las operaciones B2B2C, ayudando a los vendedores de semillas, fertilizantes y pesticidas a conectarse con estos clientes más pequeños. La empresa también adoptó un enfoque B2G, ayudando a los gobiernos a comprender su panorama de seguridad alimentaria, actuando como una póliza de seguro para comprender mejor dónde enfocar sus esfuerzos a nivel nacional.

“Alrededor del 90 % de los agricultores del mundo está llevando a cabo operaciones a pequeña escala”, señala Lior Naaman, director de marketing de SupPlant. “A menudo, tienen poca experiencia con la tecnología y carecen de recursos para instalar hardware. Al rediseñar nuestra tecnología para satisfacer sus necesidades, nuestro objetivo era ayudar a aumentar significativamente la productividad de los cultivos en todo el mundo”.

