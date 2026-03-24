SupPlant construye la primera solución de riego inteligente sin sensores del mundo
Los productores de cultivos de todo el mundo se enfrentan a condiciones cada vez más difíciles. Con los cambios climáticos que dificultan predecir los patrones meteorológicos, los métodos tradicionales de riego ya no ofrecen un rendimiento suficiente. Al mismo tiempo, el negocio agrícola se ve muy afectado por las tendencias, lo que hace que la agilidad sea crucial para el éxito.
SupPlant trabaja para ayudar a los agricultores a optimizar el riego para apoyar un mayor rendimiento de los cultivos y, al mismo tiempo, ahorrar agua optimizando su uso. Mediante hardware especializado en el campo y algoritmos de software patentados, SupPlant ofrece a los agricultores recomendaciones personalizadas para satisfacer las necesidades de los cultivos en tiempo real. Con el objetivo de expandirse, SupPlant reconoció que podría usar los abundantes datos que ha recopilado para crear una solución sin sensores, haciendo que los métodos de riego inteligentes sean accesibles para granjas pequeñas y medianas. Al mismo tiempo, la empresa tenía como objetivo expandirse a las operaciones B2B2C, ayudando a los vendedores de semillas, fertilizantes y pesticidas a conectarse con estos clientes más pequeños. La empresa también adoptó un enfoque B2G, ayudando a los gobiernos a comprender su panorama de seguridad alimentaria, actuando como una póliza de seguro para comprender mejor dónde enfocar sus esfuerzos a nivel nacional.
“Alrededor del 90 % de los agricultores del mundo está llevando a cabo operaciones a pequeña escala”, señala Lior Naaman, director de marketing de SupPlant. “A menudo, tienen poca experiencia con la tecnología y carecen de recursos para instalar hardware. Al rediseñar nuestra tecnología para satisfacer sus necesidades, nuestro objetivo era ayudar a aumentar significativamente la productividad de los cultivos en todo el mundo”.
SupPlant seleccionó IBM® watsonx Orchestrate e IBM DataStax como base para su nueva oferta, llamada Plant ;). Con base en el sofisticado algoritmo y la amplia base de datos que ha desarrollado SupPlant, Plant ;) utiliza imágenes satelitales de las parcelas para proporcionar a los agricultores información personalizada sobre el clima y el riego dos veces por semana, así como alertas puntuales sobre condiciones climáticas extremas y estrés vegetal.
Con IBM DataStax, SupPlant automatizó la ingesta y recuperación de los datos no estructurados que la empresa recopila de sensores y satélites, enriqueciéndolos para que estén preparados para la IA. Luego, con watsonx Orchestrate, SupPlant desarrolló agentes de IA que ayudan a los agricultores a analizar sus parcelas a lo largo del tiempo para obtener insights más profundos. Al mismo tiempo, SupPlant desarrolló un agente de IA para identificar clientes potenciales para vendedores agrícolas.
Inicialmente, SupPlant ejecutó un proyecto de prueba de concepto con 50 agricultores. Gracias a un sólido ciclo de feedback y a un proceso iterativo, la empresa perfeccionó Plant ;) para que resultara más fácil de usar. Por ejemplo, en la interfaz de usuario, la solución está integrada con WhatsApp, lo que significa que los agricultores reciben notificaciones a través de una interfaz que ya conocen y no tienen que instalar ningún software nuevo.
Gracias a la tecnología de IBM, que constituye el núcleo de Plant ;), SupPlant puede impulsar el crecimiento y, al mismo tiempo, ayudar a los pequeños agricultores a producir los alimentos de los que depende el mundo. De manera significativa, SupPlant ofrece Plant ;) gratis. Los agricultores pueden optar por comprar semillas, fertilizantes y pesticidas a través de SupPlant, pero la tecnología de riego inteligente es accesible para todos, independientemente de sus recursos.
“Con la tecnología de IBM, podemos generar confianza con las granjas locales y generar clientes potenciales confiables para los vendedores agrícolas, agilizando el marketing e impulsando sus ventas”, explica Naaman.
Hoy en día, alrededor de 50 000 agricultores de todo el mundo utilizan Plant ;), y SupPlant tiene entre 500 y 1000 nuevos usuarios que se unen cada día. La empresa registró un índice de satisfacción de los usuarios del 80 %, con un 80 % de los usuarios que lee cada mensaje enviado por la solución y un 30 % que interactúa aún más haciendo preguntas y respondiendo encuestas. El alto índice de participación significa que más agricultores obtienen insights profundos de sus parcelas, se mantienen ágiles ante las condiciones cambiantes y sus cultivos son más saludables.
“Estamos trabajando constantemente en la introducción de nuevas características para ayudar a los agricultores a cultivar de manera más eficiente que nunca”, concluye Naaman. “A medida que sigamos creciendo, continuaremos confiando en la tecnología de IBM para lograr nuestros objetivos”.
Fundada en 2016, SupPlant es una empresa de tecnología agrícola cuya misión es ahorrar agua, además de mejorar la productividad y el rendimiento de los cultivos. Con alrededor de 100 empleados en oficinas en Israel, Marruecos, México y otros países, SupPlant trabaja a nivel mundial para analizar las necesidades en tiempo real de los cultivos, produciendo insights agronómicos aplicables en la práctica para los agricultores.
© Copyright IBM Corporation. Febrero de 2026.
IBM, el logotipo de IBM, watsonx Orchestrate y DataStax son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.