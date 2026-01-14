Banca en 5 milisegundos: cómo Bud Financial creó una plataforma de inteligencia de datos en IBM watsonx.data

El equipo de ingeniería de Bud Financial incorporó la tecnología de IBM a una arquitectura que enriquece las transacciones financieras en menos de cinco milisegundos con una precisión superior al 97 %.
Bud Financial (Bud) ayuda a bancos, cooperativas de crédito y fintechs a convertir datos transaccionales sin procesar en inteligencia del cliente que admite insights conductuales en tiempo real, servicios personalizados y toma de decisiones.
Los clientes de Bud, con sede en Londres, van desde empresas emergentes de fintech hasta bancos globales. Su mayor cliente atiende a más de 10 millones de usuarios de venta minorista y procesa más de 500 millones de transacciones cada mes, una escala que exige confiabilidad y precisión en cada etapa. Uno de sus clientes más destacados, HSBC, adoptó la tecnología de Bud en 2019 y quedó tan impresionado que luego se convirtió en inversionista.
En conjunto, el equipo de ingeniería de IBM y Bud crearon una arquitectura que enriquece cada transacción financiera en menos de cinco milisegundos con una precisión superior al 97 %. La arquitectura lo hace clasificando la compra, mapeando al comercio, agregando etiquetas de geolocalización y categoría, y detectando patrones recurrentes o inusuales, permitiendo a los bancos sacar a la luz insights en tiempo real en el momento en que ocurre una transacción.
El objetivo principal de Bud es actuar como la capa de inteligencia del cliente para los bancos, ofreciendo una visión completa del comportamiento a través del enriquecimiento de datos financieros.
Cuando un cliente realiza una compra, por ejemplo, una taza de café, el sistema de Bud recibe los datos sin procesar de la transacción del banco y los clasifica (por ejemplo, Comida → Café → Cafeterías). Luego identifica al comercio, adjunta un logotipo y una ubicación y determina si la compra es recurrente.
Este proceso ocurre antes de que el usuario reciba su notificación de pago. La información enriquecida fluye de regreso a los sistemas del banco para impulsar:
La restricción técnica es implacable: cada operación debe completarse dentro del ciclo de autorización de una transacción con tarjeta de crédito, sin demoras adicionales ni falsos positivos. Etiquetar erróneamente un pago puede generar disputas o desencadenantes innecesarios de fraude. Por lo tanto, el diseño de Bud prioriza la velocidad y la certeza y omite clasificaciones inciertas en lugar de arriesgarse a obtener un resultado incorrecto.
La arquitectura de Bud está diseñada para ofrecer un enriquecimiento casi en tiempo real (menos de 5 milisegundos) y una precisión superior al 97 % en millones de transacciones diarias. El sistema integra Astra DB, parte de IBM watsonx.data, Google BigQuery y los modelos patentados de Bud en un pipeline modular que admite clasificación, contextualización y analytics en tiempo real a escala global.
El motor de ingesta de Bud se conecta a múltiples fuentes de datos, flujos de pago en tiempo real y feeds bancarios por lotes, lo que permite una integración flexible con diferentes sistemas de clientes. Cada despliegue puede ejecutarse en la región o en el país para cumplir con las regulaciones de residencia de datos para las instituciones financieras.
Los modelos de IA internos de Bud analizan los datos de las transacciones en el momento de su ingesta. Cada evento se clasifica, se enriquece con información del comerciante y geográfica, y se devuelve al cliente en milisegundos. Algunos bancos utilizan los resultados del enriquecimiento directamente sin almacenar datos; otros conservan transacciones enriquecidas para analytics posteriores.
La arquitectura de Bud evolucionó a través de tres etapas: de MySQL a Apache Cassandra autogestionada y, finalmente, a Astra DB. Esta transición proporcionó el rendimiento y la simplicidad operativa necesarias para admitir cargas de trabajo bancarias diversas que pueden incluir despliegues en varios entornos e híbridos. Incluye situaciones en las que los datos deben permanecer en el país o la infraestructura debe estar cerca de los centros de datos bancarios.
Astra DB ahora sirve como el principal almacén de datos transaccionales de Bud, diseñado para manejar picos impredecibles de volumen mientras cumple con los requisitos de alojamiento del cliente.
Para los clientes que necesitan insights entre clientes, Bud transmite transacciones enriquecidas a BigQuery, lo que permite el análisis a gran escala, la detección de patrones y la generación de informes. Esta separación de las cargas de trabajo transaccionales y analíticas permite a Bud mantener tanto la velocidad como la profundidad en su procesamiento de datos.
Los modelos de enriquecimiento de Bud se entrenan y mantienen completamente a nivel interno. Los modelos fundacionales grandes se excluyen deliberadamente del ciclo en tiempo real para evitar la alucinación y garantizar la explicabilidad. En cambio, Bud confía en sus modelos patentados respaldados por etiquetadores humanos, que verifican continuamente tipos de transacciones nuevas o inigualables. Este enfoque produce una precisión de clasificación superior al 97 %, al tiempo que mantiene la transparencia y la gobernanza.
El sistema de Bud está optimizado en torno a tres requisitos no negociables: precisión, confiabilidad y rendimiento de menos de 5 milisegundos. Los falsos positivos, como una categorización incorrecta, pueden crear confusión o disputas en los clientes, por lo que el motor de enriquecimiento prioriza la corrección y la explicabilidad sobre la clasificación especulativa. Al mismo tiempo, todo el proceso debe funcionar dentro del ciclo de autorización de pagos, lo que significa que cada decisión de enriquecimiento debe completarse en unos pocos milisegundos sin agregar ningún retraso perceptible para los usuarios finales.
Para evitar estos problemas, Bud creó procesos de monitoreo que garantizan la revisión humana de cualquier categoría de transacción ambigua. El enfoque de la empresa también enfatiza la observabilidad y la adaptabilidad regional: cada cliente puede elegir si desplegar en entornos multiinquilino o dedicados según sus necesidades de cumplimiento.
El motor de enriquecimiento de Bud funciona con una precisión superior al 97 %, latencia inferior a 5 ms y cobertura global de 20 millones de comercios y 30 millones de ubicaciones, lo que garantiza que los bancos puedan clasificar y contextualizar las transacciones a escala sin degradar la experiencia del usuario.
El producto de gestión financiera orientado al cliente de Bud, Engage, ayuda a aumentar el uso del canal digital al ofrecer a los clientes una visión más clara y confiable de su comportamiento de gasto.
Otra oferta de Bud, Assess, utiliza datos de transacciones enriquecidos para evaluar a los prestatarios con “expediente delgado”, clientes con un historial crediticio limitado, mediante la evaluación de la asequibilidad en tiempo real y los patrones de gasto, lo que ayuda a los prestamistas a tomar decisiones crediticias más informadas y equitativas.
La experiencia de Bud destaca que la IA eficaz en las finanzas requiere tanto la automatización como el juicio humano. El diseño de intervención humana del equipo garantiza que los modelos se mantengan actualizados con los nuevos tipos de comercios, las categorías de pago y los patrones de gasto en evolución, como la aparición de las transacciones de transporte compartido o “compre ahora, pague después”.
El monitoreo continuo y el reentrenamiento mantienen el sistema de enriquecimiento preciso, adaptable y explicable, valores fundamentales para cualquier IA desplegada en industrias reguladas.
La plataforma de datos en tiempo real de Bud Financial demuestra cómo Astra DB permite operaciones de datos distribuidas globalmente y de baja latencia que cumplen con la escala y precisión requeridas por las cargas de trabajo bancarias modernas. La combinación del rendimiento de Cassandra gestionado por Astra DB y el alcance analítico de BigQuery proporciona a Bud una arquitectura unificada tanto para el enriquecimiento en tiempo real como para la generación de insights a largo plazo.
El siguiente paso en el recorrido de Bud es la fusión de inteligencia transaccional y analítica, acercando aún más la comprensión del cliente al tiempo real.
Astra DB proporciona la base transaccional y Bud continúa expandiendo su plataforma para ofrecer inteligencia explicable en tiempo real a escala bancaria.