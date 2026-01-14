Banca en 5 milisegundos: cómo Bud Financial creó una plataforma de inteligencia de datos en IBM watsonx.data

Bud Financial (Bud) ayuda a bancos, cooperativas de crédito y fintechs a convertir datos transaccionales sin procesar en inteligencia del cliente que admite insights conductuales en tiempo real, servicios personalizados y toma de decisiones.

Los clientes de Bud, con sede en Londres, van desde empresas emergentes de fintech hasta bancos globales. Su mayor cliente atiende a más de 10 millones de usuarios de venta minorista y procesa más de 500 millones de transacciones cada mes, una escala que exige confiabilidad y precisión en cada etapa. Uno de sus clientes más destacados, HSBC, adoptó la tecnología de Bud en 2019 y quedó tan impresionado que luego se convirtió en inversionista.

En conjunto, el equipo de ingeniería de IBM y Bud crearon una arquitectura que enriquece cada transacción financiera en menos de cinco milisegundos con una precisión superior al 97 %. La arquitectura lo hace clasificando la compra, mapeando al comercio, agregando etiquetas de geolocalización y categoría, y detectando patrones recurrentes o inusuales, permitiendo a los bancos sacar a la luz insights en tiempo real en el momento en que ocurre una transacción.