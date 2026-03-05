Proteja la identidad, delegación, gobernanza y acceso de los agentes con una aplicación en tiempo real y una rendición de cuentas lista para auditorías
Registre a cada agente con una identidad única y verificable para eliminar claves compartidas y habilitar una gobernanza rastreable desde el primer día.
Vincule las acciones del agente a la intención del usuario con delegación gobernada, tokens con alcance definido y aprobaciones, proporcionando pruebas claras de quién autorizó qué.
Aplique la política en cada llamada a API y herramienta con autorización continua para cerrar la última distancia donde ocurre el riesgo del agente.
Obtenga una rendición de cuentas de extremo a extremo con pistas de auditoría firmadas, revocación instantánea y pruebas de cumplimiento que resistan el escrutinio.