Proteja la identidad, delegación, gobernanza y acceso de los agentes con una aplicación en tiempo real y una rendición de cuentas lista para auditorías
 

Los agentes autónomos generan nuevos riesgos

Los agentes autónomos generan riesgos de identidad, acceso y auditoría que la gestión de identidad y acceso (IAM) existente no puede controlar.

 

Los agentes de IA no se comportan como las aplicaciones tradicionales. Se autodirigen a través de API, datos y herramientas, y actúan a menudo en nombre de los usuarios.

 

Sin identidad única de agente, delegación gobernada y aplicación en tiempo real, la expansión de privilegios se acelera, las pistas de auditoría se fracturan y el riesgo se acumula en entornos híbridos y multinube.
Identidad del agente y proceso de incorporación

Registre a cada agente con una identidad única y verificable para eliminar claves compartidas y habilitar una gobernanza rastreable desde el primer día.

 Control de delegación y autorización

Vincule las acciones del agente a la intención del usuario con delegación gobernada, tokens con alcance definido y aprobaciones, proporcionando pruebas claras de quién autorizó qué.

 Aplicación en tiempo real en el punto de uso

Aplique la política en cada llamada a API y herramienta con autorización continua para cerrar la última distancia donde ocurre el riesgo del agente.

 Gobernanza y pruebas listas para auditoría

Obtenga una rendición de cuentas de extremo a extremo con pistas de auditoría firmadas, revocación instantánea y pruebas de cumplimiento que resistan el escrutinio.
