Los agentes autónomos generan riesgos de identidad, acceso y auditoría que la gestión de identidad y acceso (IAM) existente no puede controlar. Los agentes de IA no se comportan como las aplicaciones tradicionales. Se autodirigen a través de API, datos y herramientas, y actúan a menudo en nombre de los usuarios. Sin identidad única de agente, delegación gobernada y aplicación en tiempo real, la expansión de privilegios se acelera, las pistas de auditoría se fracturan y el riesgo se acumula en entornos híbridos y multinube.