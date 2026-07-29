IBM DataPower Interact Gateway

Proteja, gobierne y observe las interacciones de IA sin reconstruir su arquitectura

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NPI DataPower Interact Gateway

Descripción general

Controlar las interacciones con la IA

La IA está entrando en producción más rápido de lo que los controles empresariales pueden seguir. IBM DataPower Interact Gateway recupera el control de las interacciones con IA y gobierna cómo los agentes, modelos y herramientas interactúan con las API y los sistemas empresariales en tiempo de ejecución.
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Descubra cómo se gobiernan y ejecutan las interacciones de la IA en toda su empresa en tiempo real.
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Gobernar las interacciones con IA donde se encuentra con la empresa
Controle, proteja y observe las interacciones de IA entre agentes, modelos y herramientas.
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Vea este seminario web bajo demanda para saber por qué y cómo un enfoque de integración unificada le ayuda a escalar la IA con una mejor visibilidad, control y confiabilidad.

Características

Mediar y gobernar la capa de interacción con la IA

Amplíe su API existente y el plano de control de integración para gobernar, asegurar y observar perfectamente las interacciones con la IA entre herramientas, agentes y múltiples proveedores de modelos; sin agregar pilas de IA paralelas, reutilizando aquello en lo que ya confía.

Amplíe su API existente y el plano de control de integración para gobernar, proteger y observar perfectamente las interacciones de IA en herramientas, agentes y múltiples proveedores de modelos
Amplíe su API existente y el plano de control de integración para gobernar, proteger y observar perfectamente las interacciones de IA en herramientas, agentes y múltiples proveedores de modelos

Convierta las API, los eventos y la integración existentes en herramientas preparadas para la IA que los agentes puedan descubrir de forma segura e invocar capacidades empresariales mediante interacciones A2A en evolución y MCP Composers & Enhancer. Reutilice API de terceros, incluidas Kong y Apigee, sin reconstruir servicios ni crear nuevos endpoints.

Convierta las API y las integración existentes en herramientas preparadas para la IA que los agentes puedan descubrir y consumir fácilmente mediante MCP Enhancer de IBM DataPower Interact Gateway
Convierta las API y las integración existentes en herramientas preparadas para la IA que los agentes puedan descubrir y consumir fácilmente mediante MCP Enhancer de IBM DataPower Interact Gateway

Basado en el marco DataPower Nano Gateway, Interact Gateway ayuda a mediar y gobernar el tráfico de LLM y MCP en tiempo real sin depender de puertas de enlace centralizadas. DataPower Nano Gateway proporciona la arquitectura ultraligera nativa de Kubernetes que ofrece un alto rendimiento y un rendimiento de baja latencia.

Mediar y gobernar el tráfico de LLM y MCP en tiempo real
Mediar y gobernar el tráfico de LLM y MCP en tiempo real

Combine AI Gateway con Interact Gateway para obtener visibilidad en tiempo real de las interacciones con la IA y API mediante analytics integrados. Comprenda los patrones de uso, realice un seguimiento del comportamiento y optimice el rendimiento con limitación de velocidad basada en token, almacenamiento en caché de respuestas y políticas de tráfico para que pueda evitar sobrecostos inesperados a medida que la IA escala.

Visibilidad integral sobre el uso de IA a través de MCP
Visibilidad integral sobre el uso de IA a través de MCP

Lleve herramientas preparados para la IA a un mercado legible por humanos y a un catálogo en el que se puedan realizar búsquedas, para que los equipos puedan descubrir, gestionar y gobernar activos en Interact Gateway y otros entornos desde un solo lugar.

Herramientas preparadas para la IA fáciles de detectar y gobernadas en todos los entornos
Herramientas preparados para la IA detectables y gobernadas en todos los entornos

Casos de uso

Amplíe la gobernanza de las API a las interacciones con la IA

Conecte su centro de excelencia de IA

Conecte agentes, modelos y herramientas a API y sistemas empresariales a través de un único plano gobernado. Cree la IA en flujos de trabajo de negocio reales de manera más rápida, con un control constante del tiempo de ejecución, una mejor visibilidad del uso y el comportamiento, y menos trabajo de integración personalizado.
Cree sobre la integración y las API existentes

Convierta las API, los eventos y los flujos de trabajo en herramientas preparadas para la IA que los agentes pueden descubrir e invocar de forma segura. Amplíe los planos de control de integración y API existentes para gobernar, proteger y observar las interacciones con la IA en un solo lugar. Reutilice aquello en lo que ya confía en lugar de crear nuevos endpoints.

Precios

Precios flexibles y basados en el consumo

Precios basados en el uso para alinear el costo con el uso. Los descuentos por volumen están disponibles a medida que crece el consumo.
Software independiente

Elija una oferta de software dedicada para gobernar las interacciones empresariales con la IA en todo su entorno. Los precios basados en el consumo se alinean con el volumen de interacción con la IA. Ideal para el desarrollo flexible y control a escala empresarial.

 Complemento SaaS de IBM webMethods Hybrid Integration

Disponible como complemento para la configuración SaaS existente de IBM webMethods Hybrid Integration. Creado para escenarios de integración híbrida habilitados para IA.

 Comprar ahora Complemento SaaS de API Connect

Disponible como complemento para las ofertas SaaS de API Connect. Ideal para clientes que amplían la gobernanza de API a las interacciones con la IA.

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