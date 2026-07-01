Presentación de IBM DataPower Interact Gateway: gobernanza de las interacciones de IA donde se encuentra con la empresa

Controle, proteja y observe las interacciones de IA entre agentes, modelos y herramientas.
A medida que las empresas escalan la IA, el éxito depende de algo más que el acceso a los modelos; requiere un contexto empresarial confiable, interacciones gobernadas y conectividad segura entre API, aplicaciones y datos.
Basándose en la cartera de integración de IBM en la que los clientes ya confían para conectar y gobernar su empresa híbrida, IBM está ampliando esa base de confianza a la era de la IA con IBM DataPower Interact Gateway. Como pasarela de gobernanza de mediación de IA de IBM, gobierna, protege y observa las interacciones entre agentes, modelos, herramientas y sistemas empresariales, lo que permite a las organizaciones poner en funcionamiento la IA de forma segura sin introducir nuevos silos ni interrumpir las arquitecturas existentes.
Las organizaciones han pasado años construyendo bases de integración confiables. Las API se gestionan. Los flujos de trabajo están orquestados. Se aplican políticas. La disciplina de integración que tardó años en establecerse es real, está probada en el mundo real y opera a escala. A medida que la IA pasa a la producción, el desafío no es solo gobernar la IA; está dando a la IA una comprensión confiable y en tiempo real del negocio. Esa comprensión proviene de interacciones seguras y gobernadas entre API, aplicaciones, datos y flujos de trabajo, lo que permite a los agentes y modelos actuar de manera segura dentro de los sistemas empresariales en lugar de operar de forma aislada.
Y, sin embargo, la IA llega de una manera que lo evita todo. Los agentes de IA interactúan con los sistemas empresariales, y los modelos acceden a los datos fuera de los límites de seguridad y cumplimiento establecidos. Las herramientas invocan flujos de trabajo empresariales sin la aplicación de políticas. Cada una de estas interacciones ocurre fuera de las estructuras de gobernanza en las que confían las organizaciones, lo cual crea políticas fragmentadas, visibilidad limitada y costos basados en el uso que se disparan sin previo aviso. El resultado es un punto ciego creciente en el punto exacto donde la IA se encuentra con la empresa: la capa de interacción.
No se trata de un problema de modelo o de datos, sino de interacción. Requiere una solución creada específicamente para esa capa, no una colección de silos de gobernanza, cada uno de los cuales cubre una parte de la imagen. Según el Institute for Business Value de IBM, el 65 % de las empresas cree que la IA fracasará sin una mejor integración. La ventana para establecer el control se está estrechando. Forrester pronostica que el mercado de software de gobernanza de la IA tendrá una CAGR de aproximadamente un 30 % hasta 2030, alcanzando alrededor $15.800 millones en gastos.
A medida que la adopción de la IA se acelera, las organizaciones que carecen de un enfoque coherente para gobernar las interacciones con IA corren el riesgo de acumular deuda de gobernanza con cada despliegue no gestionado.
A medida que las empresas escalan la IA a la producción, se enfrentan a un nuevo desafío: cómo gobernar el creciente volumen de interacciones entre agentes de IA, modelos, API, datos empresariales y flujos de trabajo empresariales.
Esta necesidad emergente dio lugar a una nueva categoría que los analistas denominan pasarelas de IA: plataformas diseñadas para proporcionar la gobernanza, seguridad, observabilidad y control necesarios para la adopción de la IA empresarial a escala. Al principio, muchas organizaciones intentan gobernar las interacciones de IA utilizando pasarelas de API existentes, plataformas modelo o controles específicos de aplicaciones. Si bien esas herramientas tratan partes importantes del problema, a menudo carecen de una capa de gobernanza unificada diseñada específicamente para el creciente volumen y variedad de interacciones entre agentes, modelos, herramientas, API y datos empresariales. La Market Guide for AI Gateways de Gartner¹ identifica las pasarelas de IA como infraestructura fundamental para las organizaciones que trasladan la IA de los pilotos a la producción.
Esa evolución llevó a Interact Gateway. En lugar de introducir otro punto de control de IA independiente, IBM amplía las capacidades de integración confiables de las cuales los clientes ya dependen para gobernar cómo interactúa la IA con los sistemas empresariales. Construido sobre la infraestructura de API e integración existente, Interact Gateway protege, gobierna y observa interacciones a través de cualquier modelo, cualquier marco de agentes, cualquier API y entornos híbridos preservando las inversiones existentes mientras aporta políticas, seguridad y observabilidad de nivel empresarial a la era de la IA.
El resultado es un enfoque más práctico de la gobernanza de la IA: ayudar a las organizaciones a escalar la IA de forma responsable mientras se reduce la expansión operativa y se mantiene el control sobre cómo la IA interactúa con la empresa.
Habilite servicios empresariales preparados para la IA
Las API REST existentes se pueden volver a publicar como herramientas MCP, lo que hace que las capacidades empresariales sean detectables e invocables de inmediato por los agentes de IA sin reescribir la lógica de las aplicaciones ni reconstruir integraciones.
Conecte la IA con un contexto empresarial de confianza
Las interacciones gobernadas brindan a la IA acceso seguro y en tiempo real a las API, los sistemas y los datos empresariales. Aplique medidas de seguridad de forma coherente a través de un punto de control unificado que incluya autenticación, autorización y limitación de velocidad. Las organizaciones pueden centralizar y gobernar el acceso a los modelos de IA a través de la misma capa de gobernanza, aplicando seguridad coherente, políticas y observabilidad independientemente del proveedor del modelo. Los equipos obtienen visibilidad de los patrones de interacción con la IA, el uso del modelo y la actividad operativa, lo que ayuda a las organizaciones a mantener el control y gestionar los costos relacionados con la IA a medida que aumenta la adopción.
Aplique una gobernanza confiable en entornos híbridos
Las políticas de interacción con la IA se aplican de forma coherente en despliegues on premises, en la nube privada y multinube, respetando los requisitos regionales de residencia de datos y las obligaciones de cumplimiento sin limitar la gobernanza a una única plataforma o frontera en la nube.
Prepárese para la próxima generación de interacciones con la IA
A medida que los ecosistemas de IA se interconectan cada vez más, la gobernanza debe extenderse más allá de las interacciones entre humanos y agentes. Interact Gateway se diseña pensando en el futuro de la comunicación de agente a agente (A2A), ayudando a las organizaciones a construir ecosistemas de IA confiables, seguros y observables a escala.
Amplíe su base de integración de confianza
Interact Gateway se superpone a la infraestructura de integración existente en lugar de reemplazarla. La necesidad de los equipos de gobernanza por la IA se cumple a través de la misma infraestructura que ya gestiona sus API e integraciones.
Hoy en día, los agentes y modelos llegan fuera de las vías de gobernanza establecidas. A medida que acceden directamente a las API, los datos empresariales y los flujos de trabajo empresariales, las organizaciones se enfrentan a desafíos crecientes de visibilidad, aplicación de políticas, seguridad y gestión de costos.
Lo que comienza como un único piloto de IA puede convertirse rápidamente en miles o incluso millones de interacciones entre API, fuentes de datos empresariales y flujos de trabajo de negocio. A medida que estas interacciones influyen cada vez más en la experiencia del cliente, las decisiones operativas y los procesos generadores de ingresos, mantener la visibilidad, la aplicación de políticas y el control operativo se vuelve significativamente más complicado.
La capa de integración que tardó años en establecerse ahora opera con un punto ciego en el lugar exacto donde la IA se encuentra con la empresa. Interact Gateway cierra esa brecha. Amplía la capa de integración existente para gobernar las interacciones con la IA: lleva modelos, herramientas y agentes al mismo plano de gestión y observabilidad que las API y las integraciones, aplicando el mismo rigor que los equipos ya saben cómo ejecutar. Las inversiones de integración existentes se convierten en la base para gobernar las interacciones con la IA sin reconstruir la infraestructura ni introducir una pila paralela.
Para las organizaciones que ejecutan productos de integración e IA de IBM, Interact Gateway funciona con lo que ya existe, no en lugar de ello: ampliar la gobernanza existente para cubrir las interacciones con la IA sin agregar nueva infraestructura o duplicar lo que esas plataformas ya hacen bien.
Interact Gateway es la opción adecuada cuando:
A medida que la IA pasa de la experimentación a la producción, las organizaciones necesitan una forma confiable de conectar agentes, modelos, API y sistemas empresariales sin sacrificar la gobernanza, la seguridad o el control. Interact Gateway amplía la base de integración confiable de la que los clientes ya dependen para poner en funcionamiento la IA de forma segura a escala empresarial.
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