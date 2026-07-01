Presentación de IBM DataPower Interact Gateway: gobernanza de las interacciones de IA donde se encuentra con la empresa

Las organizaciones han pasado años construyendo bases de integración confiables. Las API se gestionan. Los flujos de trabajo están orquestados. Se aplican políticas. La disciplina de integración que tardó años en establecerse es real, está probada en el mundo real y opera a escala. A medida que la IA pasa a la producción, el desafío no es solo gobernar la IA; está dando a la IA una comprensión confiable y en tiempo real del negocio. Esa comprensión proviene de interacciones seguras y gobernadas entre API, aplicaciones, datos y flujos de trabajo, lo que permite a los agentes y modelos actuar de manera segura dentro de los sistemas empresariales en lugar de operar de forma aislada.

Y, sin embargo, la IA llega de una manera que lo evita todo. Los agentes de IA interactúan con los sistemas empresariales, y los modelos acceden a los datos fuera de los límites de seguridad y cumplimiento establecidos. Las herramientas invocan flujos de trabajo empresariales sin la aplicación de políticas. Cada una de estas interacciones ocurre fuera de las estructuras de gobernanza en las que confían las organizaciones, lo cual crea políticas fragmentadas, visibilidad limitada y costos basados en el uso que se disparan sin previo aviso. El resultado es un punto ciego creciente en el punto exacto donde la IA se encuentra con la empresa: la capa de interacción.

No se trata de un problema de modelo o de datos, sino de interacción. Requiere una solución creada específicamente para esa capa, no una colección de silos de gobernanza, cada uno de los cuales cubre una parte de la imagen. Según el Institute for Business Value de IBM, el 65 % de las empresas cree que la IA fracasará sin una mejor integración. La ventana para establecer el control se está estrechando. Forrester pronostica que el mercado de software de gobernanza de la IA tendrá una CAGR de aproximadamente un 30 % hasta 2030, alcanzando alrededor $15.800 millones en gastos.

A medida que la adopción de la IA se acelera, las organizaciones que carecen de un enfoque coherente para gobernar las interacciones con IA corren el riesgo de acumular deuda de gobernanza con cada despliegue no gestionado.