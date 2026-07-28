IBM DataPower Interact Gateway

Obtenga un recorrido en vivo por parte de un experto y vea cómo IBM DataPower Interact Gateway ayuda a las empresas a aportar gobernanza, seguridad y visibilidad a las interacciones de IA.
  • Gobierne las interacciones de IA en entornos híbridos
  • Acceso seguro entre agentes de IA, API y sistemas empresariales
  • Monitoree la actividad de la IA y el comportamiento del tiempo de ejecución
  • Escale la adopción de la IA con control y seguridad listos para la empresa

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