Renderizado en 3D de circuitos digitales y gráficos en varios colores

IBM webMethods Hybrid Integration

Los precios del nivel Standard empiezan en 2500 USD al mes

Incluye créditos flexibles que se pueden aplicar a cualquiera de sus capacidades de integración, como llamadas API, flujos de integración de aplicaciones, integraciones B2B, transferencias de archivos gestionadas y eventos.

Los precios basados en el consumo ajustan el costo al uso real
  • Flexibilidad en las licencias
  • Precios basados en el consumo
  • Derecho a todas las capacidades de integración
  • Precios ajustados al uso real

El plano de control híbrido: una base de integración unificada​

IBM webMethods Hybrid Integration se centra en un plano de control híbrido que consolida los distintos tiempos de ejecución de integración en una única plataforma, lo que ofrece:​

  • Monitoreo integral para una visibilidad total de todos los flujos de trabajo de integración.​

  • Gestión federada de API para unificar la gobernanza de las API en entornos híbridos.​

  • Gestión integrada del tiempo de ejecución para un despliegue simplificado on premises, en la nube o en el edge.​

  • Integración de agentes de IA para incorporar la automatización inteligente en los flujos de trabajo.​

IBM ofrece una amplia gama de capacidades de integración que se conectan perfectamente con el plano de control híbrido. (Véase la tabla siguiente)
    Capacidades de la plataforma Métrica de uso SaaS Software

     Plano de control híbrido 

    •  Monitoreo E2E​
    •  Gestión de API federada​
    •  Tiempo de ejecución de la integración​
    •  Analytics de uso

    Los tiempos de ejecución registrados en SaaS se incluyen sin costo adicional​

    Conteo de tiempo de ejecución remoto registrado

    N/A

    API management

    Llamadas a la API 

    Integración de aplicaciones​

    • App Connect  ​
    • webMethods Integration

    Transacciones de integración 

    Gestión de endpoints de eventos 

    Llamadas a la API 

    Procesamiento de eventos

    Núcleos de proceso virtuales 

    Event Streams 

    Núcleos de proceso virtuales 

    Integración B2B de webMethods 

    Documentos B2B 

    IBM® Sterling VAN

    Volumen de datos mensual 

    Transferencia de archivos gestionada de webMethods 

    Archivos movidos 

    *Los precios mostrados son indicativos, pueden variar según el país, excluyen los impuestos y aranceles aplicables y están sujetos a la disponibilidad de la opción de productos en un lugar. 
    Facilite una integración dinámica y escalable con IBM webMethods Hybrid Integration, que cuenta con IA y se basa en API para satisfacer las demandas cambiantes de su empresa.

