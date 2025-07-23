Explore las opciones de precios de IBM webMethods Hybrid Integration
Incluye créditos flexibles que se pueden aplicar a cualquiera de sus capacidades de integración, como llamadas API, flujos de integración de aplicaciones, integraciones B2B, transferencias de archivos gestionadas y eventos.
Los precios basados en el consumo ajustan el costo al uso real
IBM webMethods Hybrid Integration se centra en un plano de control híbrido que consolida los distintos tiempos de ejecución de integración en una única plataforma, lo que ofrece:
Monitoreo integral para una visibilidad total de todos los flujos de trabajo de integración.
Gestión federada de API para unificar la gobernanza de las API en entornos híbridos.
Gestión integrada del tiempo de ejecución para un despliegue simplificado on premises, en la nube o en el edge.
Integración de agentes de IA para incorporar la automatización inteligente en los flujos de trabajo.
IBM ofrece una amplia gama de capacidades de integración que se conectan perfectamente con el plano de control híbrido. (Véase la tabla siguiente)
Plano de control híbrido
Los tiempos de ejecución registrados en SaaS se incluyen sin costo adicional
Conteo de tiempo de ejecución remoto registrado
N/A
API management
Llamadas a la API
Integración de aplicaciones
Transacciones de integración
—
Gestión de endpoints de eventos
Llamadas a la API
Procesamiento de eventos
Núcleos de proceso virtuales
—
Event Streams
Núcleos de proceso virtuales
—
Integración B2B de webMethods
Documentos B2B
IBM® Sterling VAN
Volumen de datos mensual
—
Transferencia de archivos gestionada de webMethods
Archivos movidos
Facilite una integración dinámica y escalable con IBM webMethods Hybrid Integration, que cuenta con IA y se basa en API para satisfacer las demandas cambiantes de su empresa.