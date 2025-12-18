Acelere las API con una puerta de enlace ultraligera nativa de Kubernetes con un 50 % más de rendimiento1, 2 y seguridad de confianza cero.
DataPower Nano Gateway es una puerta de enlace de próxima generación diseñada para cargas de trabajo modernas y nativas de Kubernetes. Integrada más cerca de las aplicaciones empresariales, ofrece a los desarrolladores un control directo sobre el tráfico de API, la seguridad y las políticas en cualquier entorno de despliegue, para que puedan moverse rápidamente sin depender de equipos de puerta de enlace centralizados.
Despliegue Secure Gateway con un inicio en menos de un segundo a través de pipelines de GitOps ayudando a los desarrolladores a pasar de la construcción a la producción más rápido sin cuellos de botella centralizados.
Ejecute las puertas de enlace cerca de las aplicaciones de negocio con latencia reducida, lo que permite un escalado detallado y un tiempo de respuesta más rápido en entornos híbridos, de nube múltiple y on premises.
Integre protección de confianza cero y aplicación de políticas coherente en cada microservicio con OpenTelemetry integrado y configuración declarativa.
Elimine la dependencia de las pesadas puertas de enlace centralizadas con un tiempo de ejecución ultraligero, nativo de la nube e insertado que reduce la footprint informática y simplifica el escalado con infraestructura como código.
Comience poco a poco con 10 milicores de CPU para entornos ligeros. Escale hasta 300 milicores para ofrecer un rendimiento sólido sin una infraestructura pesada.
Inicie en menos de un segundo con menos de 20 MB de RAM. Ideal para despliegues en contenedores, nativos de la nube y perimetrales.
Procesa hasta un 50 % más de transacciones por segundo que las principales puertas de enlace, lo que acelera el rendimiento de la API a escala.
Inicio en menos de un segundo con una puerta de enlace compacta y nativa de Kubernetes que se integra cerca de las aplicaciones empresariales minimizando el tiempo de ejecución, la latencia de la red y la footprint de la infraestructura.
Defina políticas de API a través de configuraciones declarativas basadas en YAML, lo que permite a los desarrolladores proteger, validar y gobernar el tráfico de forma más rápida y congruente en entornos híbridos y de nube.
Lleve la protección de confianza cero directamente a cada aplicación empresarial con su propia puerta de enlace aislada garantizando una respuesta más rápida y un control del tráfico más seguro, y eliminando los problemas de vecinos ruidosos.
Las declaraciones de IBM con respecto a sus planes, instrucciones e intenciones están sujetas a cambios o retiro sin previo aviso según el criterio exclusivo de IBM. La información relativa a posibles productos futuros tiene por objeto describir la orientación general de nuestros productos y no debe utilizarse como base para tomar una decisión de compra. La información mencionada en relación con posibles productos futuros no es un compromiso, promesa ni obligación legal de entregar ningún material, código o funcionalidad. La información sobre posibles productos futuros no puede incorporarse a ningún contrato. El desarrollo, lanzamiento y momento de implementación de cualquier característica o funcionalidad futura descrita en nuestros productos queda a nuestra entera discreción.
¹Puntos de referencia internos de IBM, diciembre 2025. Requisitos mínimos: CPU de 10 milicores (1 % de un núcleo de CPU) y 20 MB de RAM. Para un despliegue estándar de nivel de producción, se recomienda una CPU de 300 milicores y 600 MB de RAM.
² 50 % más transacciones por segundo (TPS) que las principales puertas de enlace de la competencia.