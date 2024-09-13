Soluciones de Intel en IBM® Cloud

Modernice su carga de trabajo de Intel con una asociación en la nube segura y confiable que resuelve los recorridos hacia la nube híbrida.
La computación confidencial con Intel SGX ya está en IBM Cloud VPC

Proteja sus datos no solo en reposo y en tránsito, sino también en uso, y priorice su rendimiento informático en la nube con la potencia de procesamiento Gel Intel Xeon de 4.ª generación que protege y escala. IBM Cloud Virtual Servers for VPC ahora ofrecen seguridad para las aplicaciones de computación confidencial Intel SGX que aísla y protege el código y los datos seleccionados de cualquier modificación a través de enclaves reforzados y módulos de ejecución confiables. Innove con confianza en la cargas de trabajo de más rápido crecimiento en IA, analytics, computación multipartita y recursos digitales.

En las noticias Nueva tecnología Intel Xeon en IBM Cloud Compute

Conozca cómo Intel e IBM se comprometen a ayudar a los clientes a modernizar y proteger sus cargas de trabajo de HPC.

IBM Cloud e Intel anuncian nuevas soluciones de computación confidencial, la asociación con Intel Foundry Accelerator Cloud Alliance y una seria de cumbres globales.

 Leer el artículo de prensa IBM Cloud e Intel lanzan una nueva sandbox en nube personalizada

Los clientes de IBM Cloud Virtual Server for VPC ahora pueden probar el rendimiento de los procesadores Intel Xeon de 2ª y 4ª generación en una variedad de aplicaciones.

Centrado en los datos por diseño Mejore la persistencia y la seguridad de los datos con la tecnología optimizada de Intel para la computación y el almacenamiento.
Experimente el poder de la computación confidencial

Ayude a aumentar la seguridad de las aplicaciones y proteja el código y los datos seleccionados para que no se modifiquen con Intel Software Guard Extensions (Intel SGX®)  en Virtual Servers hiperescalables dentro de IBM Cloud VPC.

Ofrezca un rendimiento de almacenamiento revolucionario

Las SSD Intel Optane aceleran en gran medida el rendimiento del almacenamiento, al tiempo que reducen la latencia.  

Migre las cargas de trabajo con confianza y seguridad

La tecnología Intel Trusted Execution (Intel TXT) ayuda a garantizar la confianza del servidor cuando se trasladan cargas de trabajo en tiempo real.

Tenga más memoria a un menor costo por TB

Intel Optane ofrece Persistent Memory ofrece una expansión de memoria rentable para la consolidación de conjuntos de datos y cargas de trabajo más grandes.

El ecosistema de Intel en IBM Cloud Soluciones VMware
Migre las cargas de trabajo de VMware a IBM Cloud con sus herramientas, tecnología y habilidades existentes. La integración y automatización con Red Hat OpenShift acelera la innovación con servicios como IA, analytics y más.
Soluciones SAP
Emplee infraestructura y soluciones de alto rendimiento que mejoren el escenario de TI de su negocio. SAP en IBM Cloud es una nube lista para las empresas y para gestionar sus necesidades de seguridad, confiabilidad y cumplimiento.
Soluciones Red Hat
Combine la innovación de una comunidad global de desarrolladores de código abierto, con una experiencia inigualable en modelos de industrias, nube e IA para superar los desafíos más rápido y crear mejores resultados.
IBM Cloud Pak
Brinde la única experiencia de plataforma de nube híbrida de la industria. Los datos preintegrados, la automatización y las capacidades de seguridad ayudan a crear y modernizar aplicaciones más rápido, en cualquier nube o infraestructura de TI.
Straker Translations cambia su modelo de negocio
Straker implementó VMware vSphere on IBM Cloud para obtener capacidad de cálculo para la entrega de alto rendimiento sin sacrificar la escalabilidad ni controlar su impulso para brindar servicios de traducción en línea.
Autostrade per l'Italia mejora la gestión de las carreteras
Autostrade mejoró la seguridad de 4000 puentes y pasos elevados en Italia con la ayuda de IBM Cloud Paks, nuestro sistema de software híbrido en la nube construido sobre la base de la tecnología Intel Xeon.
IBM Cloud Bare Metal Servers Intel Xeon E-2174G
Esta configuración tiene 4 núcleos a 3.80 GHz, 16 GB de RAM, 1 TB SATA x 1 y 20 TB de ancho de banda libre¹.
Intel Xeon Silver 4210
Esta configuración tiene 20 núcleos a 2.20 GHz, 32 GB de RAM, 1 TB SATA x 1 y 20 TB de ancho de banda libre¹.
Intel® Xeon® Platinum 8260
Esta configuración tiene 48 núcleos, 32 GB de RAM, 1 TB SATA x 1 y 20 TB de ancho de banda libre¹.
IBM Cloud Virtual Servers for VPC Equilibrado: bx2d-2x8
Esta configuración tiene 2 vCPU (Intel Xeon Platinum 8260), 8 GiB de RAM, 3 Gbps y 1 x 75 GB.
Cálculo: cx2d-8x16
Esta configuración tiene 8 vCPU (Intel Xeon Platinum 8260), 16 GiB de RAM, 12 Gbps y 1 x 300 GB.
Memoria: mx2d-8x64
Esta configuración tiene 8 vCPU (Intel Xeon Platinum 8260), 64 GiB de RAM, 12 Gbps y 1 x 300 GB.
IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC Intel Xeon 8260 Cálculo: cx2-metal-96x192
Esta configuración tiene 96 vCPU, 192 GB de RAM, 100 Gbps de ancho de banda y 1 x 960 GB.
Intel Xeon 8260 Equilibrado: bx2d-metal-96x384
Esta configuración tiene 96 vCPU; 384 GB de memoria RAM; 100 Gbps de ancho de banda y 1 disco local de 960 GB, 8 x 3200 GB.
Intel Xeon 8260 Equilibrado: bx2d-metal-192x768
Esta configuración tiene 192 vCPU, 768 GB de RAM, 100 Gbps de ancho de banda y 1 disco local de 960 GB.
Servidores certificados por SAP Intel Xeon E-2174G
Esta configuración tiene 4 núcleos, 3.80 GHz, 16 GB de RAM, 1 TB SATA x 1 y 20 TB de ancho de banda libre¹.
Intel Xeon Silver 4210
Esta configuración tiene 20 núcleos, 2.20 GHz, 32 GB de RAM, 1 TB SATA x 1 y 20 TB de ancho de banda libre¹.
Intel® Xeon® Platinum 8260
Esta configuración tiene 48 núcleos, 32 GB de RAM, 1 TB SATA x 1 y 20 TB de ancho de banda libre¹.
Servidores HPC Intel Xeon Gold 5218
Esta configuración tiene una tarjeta gráfica NVIDIA T4, 32 núcleos, 2.30 GHz, 32 GB de RAM y 20 TB de ancho de banda libre¹.
Intel Xeon 6248
Esta configuración tiene una tarjeta gráfica NVIDIA T4, 40 núcleos, 2.50 GHz, 32 GB de RAM y 20 TB de ancho de banda libre¹.
GPU: gx2-16x128x2v
Esta configuración tiene 16 vCPU (Intel Xeon Platinum 8260), 2 GPU NVIDIA v100 y 1278 GiB de RAM.
Próximos pasos

Desbloquee nuevas oportunidades con soluciones de confianza para llevar sus datos más lejos con IBM e Intel.

