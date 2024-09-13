Proteja sus datos no solo en reposo y en tránsito, sino también en uso, y priorice su rendimiento informático en la nube con la potencia de procesamiento Gel Intel Xeon de 4.ª generación que protege y escala. IBM Cloud Virtual Servers for VPC ahora ofrecen seguridad para las aplicaciones de computación confidencial Intel SGX que aísla y protege el código y los datos seleccionados de cualquier modificación a través de enclaves reforzados y módulos de ejecución confiables. Innove con confianza en la cargas de trabajo de más rápido crecimiento en IA, analytics, computación multipartita y recursos digitales.
Conozca cómo Intel e IBM se comprometen a ayudar a los clientes a modernizar y proteger sus cargas de trabajo de HPC.
IBM Cloud e Intel anuncian nuevas soluciones de computación confidencial, la asociación con Intel Foundry Accelerator Cloud Alliance y una seria de cumbres globales.
Los clientes de IBM Cloud Virtual Server for VPC ahora pueden probar el rendimiento de los procesadores Intel Xeon de 2ª y 4ª generación en una variedad de aplicaciones.
Ayude a aumentar la seguridad de las aplicaciones y proteja el código y los datos seleccionados para que no se modifiquen con Intel Software Guard Extensions (Intel SGX®) en Virtual Servers hiperescalables dentro de IBM Cloud VPC.
Las SSD Intel Optane aceleran en gran medida el rendimiento del almacenamiento, al tiempo que reducen la latencia.
La tecnología Intel Trusted Execution (Intel TXT) ayuda a garantizar la confianza del servidor cuando se trasladan cargas de trabajo en tiempo real.
Intel Optane ofrece Persistent Memory ofrece una expansión de memoria rentable para la consolidación de conjuntos de datos y cargas de trabajo más grandes.
Desbloquee nuevas oportunidades con soluciones de confianza para llevar sus datos más lejos con IBM e Intel.