DORA establece requisitos técnicos para entidades financieras y proveedores de TIC en cuatro dominios:

Gestión y gobernanza de riesgos de TIC

Respuesta y reporte de incidentes

Pruebas de resiliencia operativa digital

Gestión de riesgos de terceros

Un quinto dominio cubre el intercambio de información, que se recomienda pero no es obligatorio a diferencia de los otros cuatro dominios.

Se espera que las entidades financieras en el ámbito de DORA asuman un papel activo en la gestión del riesgo de terceros de las TIC. Al externalizar funciones críticas e importantes, se espera que las entidades financieras negocien arreglos contractuales específicos en cuanto a estrategias de salida, auditorías y objetivos de desempeño para la accesibilidad, integridad y seguridad de los datos, entre otras cosas. A las entidades no se les permite contratar con proveedores de TIC que no puedan cumplir con estos requisitos. El BCE y las autoridades nacionales competentes están facultadas para suspender o rescindir contratos que no cumplan. La Comisión Europea está explorando la posibilidad de redactar cláusulas contractuales estandarizadas que las entidades y los proveedores de TIC puedan utilizar para ayudar a garantizar que sus acuerdos cumplan con DORA.

Las entidades financieras también necesitan mapear sus dependencias TIC de terceros y están obligadas a ayudar a garantizar que sus funciones críticas e importantes no se concentren indebidamente con un solo proveedor o un pequeño grupo de proveedores.

Los proveedores de servicios críticos de TIC a terceros estarán sujetos a la supervisión directa de las ESA pertinentes. La Comisión Europea sigue desarrollando los criterios para determinar qué proveedores son críticos. Aquellos que cumplan con los estándares tendrán asignado a una de las ESA como supervisor principal. Además de hacer cumplir los requisitos de DORA a los proveedores críticos, los supervisores principales están facultados para prohibir a los proveedores contratar con empresas financieras u otros proveedores de TIC que no cumplan con los requisitos de DORA.