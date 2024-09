Realice copias de seguridad y restaure archivos y datos en sistemas z/VM® e imágenes de sistemas invitados que no sean z/VM, como Linux®. IBM® Backup and Restore Manager for z/VM hace que sus datos estén disponibles mediante facilidades simplificadas para archivos, minidiscos, espacios de archivos del sistema de archivos compartidos (SFS) y copias de seguridad y restauraciones completas de datos del sistema. Puede realizar funciones de copia de seguridad y restauración de forma más eficiente optimizando las operaciones para cada tipo de datos. También ofrece una selección flexible de archivos con soporte para caracteres comodín y admite copias de seguridad en disco, cinta física o cinta virtual. Está disponible como una única oferta y como parte de IBM Infrastructure Suite para z/VM y Linux.