IBM® Tivoli OMEGAMON XE on z/VM and Linux es un agente de monitoreo que proporciona la capacidad de ver datos recopilados de varios sistemas en una interfaz flexible y fácil de usar. Es parte de la familia de productos de software OMEGAMON.

IBM Tivoli OMEGAMON XE on z/VM and Linux le permite ver datos de z/VM extraídos de Performance Toolkit for VM junto con vistas de datos de rendimiento de sistema Linux en IBM Z. Esta capacidad de visualización múltiple lo ayuda a resolver problemas con mayor rapidez y a gestionar entornos complejos de manera más eficaz.

