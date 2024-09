IBM® Backup and Restore Manager for z/VM le permite realizar copias de seguridad, y restaurar archivos y datos en sistemas z/VM e imágenes de sistemas invitados que no son z/VM, como Linux. Garantiza que el sistema y los datos estén disponibles mediante el uso de funciones simplificadas para archivos, minidiscos, espacios de archivos Shared File System, y copias de seguridad y restauraciones de datos del sistema. Puede realizar funciones de copia de seguridad y restauración optimizando las operaciones para cada tipo de datos. También ofrece una selección flexible de archivos con soporte para caracteres comodín.