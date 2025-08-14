Potenciación de los agentes de IA con datos Z: Presentación de IBM Z y Salesforce Data Cloud Zero Copy

13 de agosto de 2025
A pesar de disponer de una mina de oro de información, incluidos registros de clientes, transacciones financieras, insights operativos y décadas de datos históricos, la mayoría de las organizaciones siguen infrautilizando los datos. Según Seagate y D&B, el 68 % de los datos empresariales siguen sin analizarse en la mayoría de las organizaciones y hasta el 82 % de las empresas están limitadas por silos de datos. El éxito de las iniciativas de IA generativa depende de lo bien que las empresas puedan acceder, gestionar y aprovechar sus datos empresariales para modelos de IA y analytics profundos.
Estas barreras no solo limitan la innovación, sino que también reducen el retorno de la inversión de las iniciativas de IA. De hecho, las empresas que monetizan de manera efectiva datos confiables y de alta calidad ven casi el doble del retorno de la inversión (ROI) de la IA, 9 % en comparación con 4.8 %. El mensaje es claro: desbloquear el valor de los datos empresariales ya no es opcional; es esencial para obtener una ventaja competitiva en la era de la IA.
Es por eso que estamos llevando el poder de IBM® watsonx,IBM® Z Mainframe, IBM® Data Gate for watsonx y la tecnología Salesforce Zero Copy a la vanguardia de la innovación empresarial. Esta integración entre IBM watsonx® y Salesforce nube representa un gran avance en la forma en que las organizaciones pueden activar sus datos de forma segura, eficiente y sin necesidad de movimientos de datos complejos.
Durante años, las empresas han confiado en IBM® Z para impulsar operaciones de misión crítica en todas las industrias, desde la banca y los seguros hasta la atención médica y el gobierno. Empresas de todo el mundo aprovechan el mainframe para alojar sus datos transaccionales más valiosos. Pero el acceso a esos datos para las aplicaciones modernas de IA ha requerido tradicionalmente procesos de extracción, transformación y carga (ETL) que son costosos, lentos y propensos a la duplicación.
Con Zero Copy File Federation, ese paradigma cambia: IBM Data Gate for watsonx permite a las organizaciones incorporar sus valiosos datos de IBM Z a IBM watsonx.data, el lakehouse de datos híbrido y abierto para IA.
La perfecta integración de copia cero de watsonx.data con Salesforce Data Cloud, habilitada por Apache Iceberg abierto, permitirá que ambas plataformas accedan e interpreten virtualmente los datos empresariales en tiempo real. El resultado es una base sólida para los datos de Z y Salesforce que se pueden utilizar para casos de uso innovadores de IA agéntica, para desbloquear nuevas posibilidades para la automatización inteligente y la interacción del cliente.
No se trata solo del acceso a los datos; se trata de permitir la acción inteligente. Al combinar los datos esenciales del mainframe con los ricos datos de interacción con el cliente de Salesforce, las empresas pueden crear insights en tiempo real impulsados por IA para una interacción más personalizada y proactiva con los clientes y flujos de trabajo optimizados.
Con esta integración,Agentforce de Salesforce puede aprovechar de forma segura los almacenes de datos en el mainframe y los datos estructurados en IBM Db2 for z/OS u otras bases de datos de mainframe para comprender al instante el historial, las preferencias y el sentimiento de un cliente. ¿El resultado? Resoluciones más rápidas, recomendaciones más inteligentes y conversaciones más significativas.
Esta integración entre IBM y Salesforce ya está desbloqueando poderosos casos de uso en todas las industrias. Al federar datos de mainframe en Salesforce Data Cloud, las empresas pueden activar insights que antes estaban atrapados en silos. Aquí hay 4 casos de uso transformadores:
Uno de los aspectos más poderosos de esta asociación es que no requiere reemplazar la infraestructura existente. Los clientes de IBM pueden continuar confiando en la resiliencia y la seguridad de IBM Z mientras obtienen nuevas capacidades de activación a través de Salesforce. Es beneficioso para todos: preservar la integridad de los sistemas híbridos y adoptar la agilidad de la IA moderna.
"Esta asociación con Salesforce y el poder de Zero Copy es un gran beneficio para nuestros clientes conjuntos", dijo Edward Calvesbert, Vice President, Product Management de watsonx Platform. "Se trata de empoderar a las empresas para que finalmente eliminen los silos de datos y liberen todo el potencial de todos sus datos para la IA, sin la carga de las complejas migraciones de datos. Estamos habilitando un futuro en el que se desbloquean nuevos insights perfectamente y se automatizan los procesos comerciales críticos".
En IBM, nos comprometemos a crear un ecosistema de datos abierto y conectado; uno en el que los datos fluyan de forma libre y segura entre plataformas, y en el que la IA se base en la confianza y la transparencia. Esta asociación con Salesforce es un testimonio de esa visión.
Juntos, estamos ayudando a las empresas a mover más allá de los silos de datos y hacia un futuro en el que los datos trabajen más duro, de manera más inteligente y más rápida. El objetivo siempre ha sido el mismo: impulsar la innovación, mejorar la experiencia del cliente y desbloquear un nuevo valor empresarial.
Únase a nuestro próximo seminario web con líderes de IBM y Salesforce mientras exploramos cómo Zero Copy está remodelando la IA empresarial.