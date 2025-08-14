Potenciación de los agentes de IA con datos Z: Presentación de IBM Z y Salesforce Data Cloud Zero Copy

A pesar de disponer de una mina de oro de información, incluidos registros de clientes, transacciones financieras, insights operativos y décadas de datos históricos, la mayoría de las organizaciones siguen infrautilizando los datos. Según Seagate y D&B, el 68 % de los datos empresariales siguen sin analizarse en la mayoría de las organizaciones y hasta el 82 % de las empresas están limitadas por silos de datos. El éxito de las iniciativas de IA generativa depende de lo bien que las empresas puedan acceder, gestionar y aprovechar sus datos empresariales para modelos de IA y analytics profundos.

Estas barreras no solo limitan la innovación, sino que también reducen el retorno de la inversión de las iniciativas de IA. De hecho, las empresas que monetizan de manera efectiva datos confiables y de alta calidad ven casi el doble del retorno de la inversión (ROI) de la IA, 9 % en comparación con 4.8 %. El mensaje es claro: desbloquear el valor de los datos empresariales ya no es opcional; es esencial para obtener una ventaja competitiva en la era de la IA.

Es por eso que estamos llevando el poder de IBM® watsonx,IBM® Z Mainframe, IBM® Data Gate for watsonx y la tecnología Salesforce Zero Copy a la vanguardia de la innovación empresarial. Esta integración entre IBM watsonx® y Salesforce nube representa un gran avance en la forma en que las organizaciones pueden activar sus datos de forma segura, eficiente y sin necesidad de movimientos de datos complejos.