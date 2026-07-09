Presentación de IBM Bob Premium Package for Java: aceleración de la modernización de aplicaciones Java empresariales

IBM Bob es un socio de desarrollo impulsado por IA para equipos de software empresarial que ayuda a planificar, ejecutar, validar y gobernar tareas de modernización de varios pasos a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software. Une la IA con la orquestación agéntica para ayudar a los equipos a ir más allá de la asistencia aislada de código hacia flujos de trabajo de modernización estructurada y gobernada.

Basado en IBM Bob, Premium Package for Java Modernization introduce flujos de trabajo específicos para la modernización de Java empresarial. Ayuda a los equipos a analizar aplicaciones, coordinar actualizaciones, validar cambios y aplicar la gobernanza en todos los esfuerzos de modernización, incluidas las actualizaciones de la versión de Java, la modernización de la interfaz de usuario (IU) y la modernización a IBM WebSphere Liberty.

El resultado es una forma más repetible de modernizar las aplicaciones Java: una que ayuda a los equipos a moverse más rápido mientras mantiene el control en repositorios, dependencias, pipelines y entornos de tiempo de ejecución.