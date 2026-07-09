Presentación de IBM Bob Premium Package for Java: aceleración de la modernización de aplicaciones Java empresariales

IBM Bob Premium Package for Java está diseñado para ayudar a los equipos a comprender las aplicaciones Java antes de realizar cambios.
Hoy, IBM anuncia la disponibilidad de IBM Bob Premium Package for Java Modernization, que presenta capacidades especialmente diseñadas que ayudan a los equipos empresariales a modernizar las aplicaciones Java con mayor velocidad, coherencia y confianza.
Las aplicaciones Java empresariales impulsan operaciones críticas de negocio, pero muchas organizaciones gestionan grandes y largas infraestructuras Java con tiempos de ejecución y marcos heredados, dependencias complejas, documentación limitada y una creciente exposición a riesgos de seguridad. Modernizar estos sistemas requiere más que una generación de código más rápida. Los equipos necesitan comprender las aplicaciones, ejecutarlas de forma coordinada, validarlas, tener buena gobernanza y ser capaces de reducir los riesgos mientras preservan los sistemas de los que depende la empresa.
IBM Bob es un socio de desarrollo impulsado por IA para equipos de software empresarial que ayuda a planificar, ejecutar, validar y gobernar tareas de modernización de varios pasos a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software. Une la IA con la orquestación agéntica para ayudar a los equipos a ir más allá de la asistencia aislada de código hacia flujos de trabajo de modernización estructurada y gobernada.
Basado en IBM Bob, Premium Package for Java Modernization introduce flujos de trabajo específicos para la modernización de Java empresarial. Ayuda a los equipos a analizar aplicaciones, coordinar actualizaciones, validar cambios y aplicar la gobernanza en todos los esfuerzos de modernización, incluidas las actualizaciones de la versión de Java, la modernización de la interfaz de usuario (IU) y la modernización a IBM WebSphere Liberty.
El resultado es una forma más repetible de modernizar las aplicaciones Java: una que ayuda a los equipos a moverse más rápido mientras mantiene el control en repositorios, dependencias, pipelines y entornos de tiempo de ejecución.
IBM Bob Premium Package for Java Modernization admite tres flujos de trabajo estratégicos de modernización de Java:
En conjunto, estos flujos de trabajo ayudan a los equipos de Java a modernizar las aplicaciones críticas de forma más segura e incremental, sin separar la modernización del ciclo de vida del desarrollo.
IBM Bob Premium Package for Java Modernization ayuda a aportar estructura y gobernanza al trabajo de modernización en todos los entornos Java empresariales. Los equipos pueden usar Bob para respaldar puntos de control de validación, aprobaciones humanas, cambios de código rastreables, documentación automatizada, generación de pruebas unitarias y concientización de CVE durante todo el proceso de modernización.
Por ejemplo, un desarrollador que trabaja en una actualización de la versión de Java puede iniciar un flujo de trabajo guiado para analizar la aplicación, identificar problemas de compatibilidad, actualizar dependencias, aplicar cambios de código y configuración, ejecutar pasos de validación y preparar el trabajo para revisión.
Al combinar la orquestación impulsada por IA con flujos de trabajo específicos de modernización y gobernanza empresarial para Java, este Premium Package ayuda a los equipos a modernizar más rápido mientras reduce el riesgo operativo, mejora la calidad del software y mantiene el control sobre sistemas críticos para la producción.
Blue Pearl utilizó IBM Bob para modernizar una base de código Java de Java 11 a Java 25 y logró una entrega estimada un 90 % más rápida, completando el trabajo en 3 días frente a aproximadamente más de 30 días a través de un enfoque típico. El resultado muestra lo que es posible cuando la modernización de Java se apoya en flujos de trabajo estructurados, y comprensión, validación y gobernanza a nivel de sistema, en lugar de asistencia aislada por IA.
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