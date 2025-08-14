Servicios en la nube gestionados

Descubra cómo los líderes de TI con visión de futuro utilizan la IA y la automatización para gestionar TI de forma autónoma
Cómo ayudar a TI a autogestionarse
Acelere los resultados empresariales con la nube híbrida y la experiencia en IA

IBM Consulting ofrece soluciones de TI innovadoras y de alta calidad para satisfacer las necesidades de negocio de nuestros clientes, incluidos los servicios de cloud management híbridos en un entorno multinube con soluciones tecnológicas que permiten alcanzar sus objetivos comerciales y aceleran el viaje a la nube y la escalabilidad, liberando todo el potencial de sus inversiones en tecnología. 

Los retos a los que se enfrentan las empresas que adoptan la IA generativa, pueden superarse con una estrategia de nube híbrida bien definida. Maximice los resultados empresariales y amplíe la IA con un enfoque en la nube "híbrida por diseño".
Capacidades Gestión de la infraestructura en la nube

Servicios habilitados para IA para ayudarlo a gestionar todo tipo de nubes: privada, pública e híbrida. Con FinOps integrado para optimizar sus recursos y la seguridad de la nube. 

 Gestión de aplicaciones

Alcance los niveles deseados de rendimiento y tiempo de actividad, controle la expansión de la aplicación y brinde experiencia transformadora a la aplicación y los usuarios, on-premises o en nube pública.

 AIOPs

Aproveche la IA generativa y machine learning (ML) para ejecutar flujos de valor de TI estrechamente vinculados a los resultados del negocio. Gestione la TI de forma autónoma con soluciones prescriptivas que permiten al personal centrarse en ofrecer un mayor valor en tiempo real.

 Casos de uso
Casos de uso
Impulse la modernización continua de la nube

Como socio de primer nivel de AWS (Amazon Web Services) Cloud, Microsoft Azure, Google Cloud e IBM Cloud, ayudamos a migrar, diseñar y gestionar cada una de las aplicaciones a su plataforma preferida.
Reduzca costos operativos

Nuestros servicios de gestión ofrecen eficiencias operativas que reducen los costos e implementan procesos de operaciones comerciales inteligentes mediante la integración de datos, IA y automatización avanzada.
Mejore la visibilidad, la seguridad y la resiliencia

Nuestra plataforma de gestión multinube integrada ofrece una vista de panel único, lo que proporciona mejoras bajo demanda para la visibilidad de extremo a extremo en el entorno de nube híbrida para un mejor control sobre sus procesos comerciales.
Cree conjuntamente con IBM Garage
Idee, construya, mida, itere y escale soluciones perfectamente con nuestro marco integral de design thinking (metodología de innovación centrada en el usuario), prácticas ágiles y DevOps. Genere valor y rápidamente adopte tecnologías innovadoras mediante la asociación creada con su equipo y un conjunto diverso de expertos de IBM en negocios, diseño y tecnología.

Más información Hable con un experto de IBM Garage
En medio de la adversidad, el equipo de CLS y los equipos de IBM trabajaron muy de cerca. La dedicación de ambas partes fue excepcional. Ritesh Gadhiya Jefe de aplicaciones de liquidación CLS Lea la historia de CLS
Cómo la nube híbrida y la transformación digital están generando resiliencia en una industria plagada de riesgos Lea el informe
Dominar la nube híbrida
Conozca los 5 desafíos comunes para lograr valor en el trayecto hacia la nube híbrida.
Optimice su transformación digital
La plataforma IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation está diseñada específicamente para ayudar a las compañías a acelerar la adopción de la plataforma en la nube con resultados consistentes y previsibles y carga de trabajo para que puedan navegar con certeza.
La alternativa profunda a la nube
Cómo ir más allá de la infraestructura de TI convencional de la nube puede ayudarlo a alcanzar nuevos niveles de valor empresarial.
Conozca a nuestros expertos. Egle Menezes
Asociada sénior y líder global de servicios gestionados de datos personalizados, Egle es reconocida por su liderazgo en las áreas servicios de TI y tecnología, servicios de consultoría y proyectos complejos.
Joseph Msays
Como Socio gerente global en Enterprise Cloud Applications Services de IBM, Joseph ofrece a los clientes y a sus equipos de TI soporte de aplicaciones, ayudándolos a gestionar todo el ciclo de vida de la aplicación mientras desbloquean valor y reinventan la compañía.
Luiggi Masello
Luiggi, asociado sénior y líder global en AMS personalizado y servicios gestionados de datos de IBM, ayuda a los clientes a transformar sus carteras de aplicaciones, digitales y de nube con base en los resultados del negocio.
Soluciones relacionadas Desarrollo de aplicaciones en la nube

El uso de una estrategia de creación nativa de la nube acelera la innovación a costos más bajos, ayuda a lograr un tiempo de comercialización más rápido e impulsa el crecimiento de los ingresos con plataformas multinube híbridas abiertas seguras.

 Lea más Migración y modernización de aplicaciones

Nuestra metodología de modernización de aplicaciones, impulsada por Red Hat, le ayuda a ejecutar una migración de nube y una modernización sin problemas a la nube de manera segura, rentable y ágil.

 Lea más IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation

Una plataforma basada en inteligencia artificial diseñada específicamente para ayudar a las empresas a acelerar la adopción de la nube con resultados sistemáticos y predecibles para que puedan transitar con certeza.

 Lea más Estrategia y arquitectura de nube híbrida

Trabajamos con usted para determinar la estrategia de nube, el modelo operativo, la hoja de ruta y las asociaciones del ecosistema adecuados combinando nuestra profunda experiencia en la industria con insights tecnológicos en un entorno multinube.

 Lea más Soluciones IBM Red Hat

Vea cómo IBM y Red Hat pueden aumentar la productividad y los niveles de servicio, mejorar los resultados comerciales y lograr los ahorros de costos que se esperan de su proveedor de servicios gestionados en la nube.

 Lea más IBM Cloud Native Academy

Aprenda tecnologías nativas de la nube, DevOps y cómo implementar soluciones en la nube a través de nuestra plataforma de capacitación práctica autogestionada, que abarca tanto entornos de nube pública como privada.

 Descubra IBM Cloud Native Academy
Siguientes pasos
Carreras en IBM Consulting

Conviértase en un consultor con propósito: únase a nuestro equipo de profesionales dedicados a impulsar la innovación y el cambio.

 Ver oportunidades de carrera Asóciese con IBM 

Haga crecer su negocio con IBM: amplifique su crecimiento con nuestras innovadoras soluciones de tecnología, incentivos, precios y recursos.

 Únase a IBM Partner Plus Visite la página de recursos de IBM Consulting

Consulte nuestra última colección de informes, guías y documentos de liderazgo de opinión que le ayudarán a hacer crecer su negocio.

 Más información