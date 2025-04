IBM Cloud ayuda a los clientes a fundamentar su toma de decisiones basada en riesgos. Nuestra documentación proporciona información detallada para cada servicio en la nube, para resaltar las medidas de resiliencia del servicio integradas y ayudar a los clientes a diseñar para hacer frente a posibles interrupciones no planificadas. Incluimos documentación detallada de cumplimiento como evidencia de capacidades sólidas. Además, IBM Cloud Security and Compliance Center Workload Protection automatiza las comprobaciones de cumplimiento de IBM Cloud Framework for Financial Services, DORA, PCI y muchos otros estándares de mejores prácticas o relacionados con la industria, tanto para sus recursos de IBM Cloud como para los de un entorno multinube.