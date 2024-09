TBC buscó una manera de conectar todos los sistemas dispares y, al mismo tiempo, incorporar cierto grado de automatización en sus muchos procesos de negocio. La organización encontró lo que necesitaba con IBM Cloud Pak for Integration e IBM Cloud Pak for Business Automation; ambos usan Red Hat OpenShift. Este es el primer despliegue de IBM Cloud Pak for Business Automation en RedHat OpenShift en el reino.