Transformar la experiencia de los pacientes con ingeniería y diseño de productos

Para abordar sus desafíos, NHS England colaboró con IBM para mejorar la aplicación del NHS, alojada en Microsoft Azure. Su enfoque se centró en crear una experiencia fluida y centrada en el paciente y, al mismo tiempo, aligerar la presión sobre el personal de primera línea.

La colaboración ofreció funciones mejoradas para los pacientes, desde la gestión de medicamentos, mensajería segura y reservación de citas hasta el acceso a los resultados de las pruebas. Estas funcionalidades permiten a los pacientes tomar el control de su atención médica, reduciendo la dependencia de los canales tradicionales, como las llamadas telefónicas y las visitas en persona. Por ejemplo, ahora los pacientes pueden pedir recetas repetidas con unos pocos toques, ahorrando tiempo y mejorando la adhesión a los planes de tratamiento. Ambos equipos también aprovecharon las capacidades de Adobe Target para las pruebas A/B, lo que permitió tomar decisiones basadas en datos y mejorar continuamente el diseño y la funcionalidad de la aplicación del NHS.

Para ampliar el alcance de la aplicación del NHS, el equipo de ingeniería y diseño de productos de IBM integró a más de 15 nuevos proveedores mediante un proceso optimizado, ampliando así la cobertura nacional de los servicios básicos e incorporando nuevas capacidades. Una interfaz de usuario y una navegación rediseñadas hicieron que la aplicación del NHS fuera más intuitiva, lo que garantizó que los pacientes pudieran encontrar y utilizar fácilmente los servicios que necesitaban.

Al aportar su experiencia en ingeniería de productos a la vanguardia, IBM ayudó a NHS England a establecer un modelo operativo de productos que priorizaba la mejora continua. Las hojas de ruta automatizadas, los backlogs consolidados y un marco de medición sólido permitieron el seguimiento del rendimiento mientras que que alineaban la evolución de la aplicación con los objetivos de NHS England. Este enfoque centrado en el producto garantizó que las mejoras ofrecieran un valor medible, ya sea mejorando la satisfacción del paciente o reduciendo los costos operativos.

Las capacidades únicas de IBM en ingeniería y diseño de productos e innovación en atención médica resultaron fundamentales durante toda la transformación. Al combinar la experiencia técnica con una comprensión profunda de las necesidades de los pacientes, IBM ayudó a NHS England a crear un servicio digital sostenible que pudiera adaptarse a las demandas cambiantes del servicio de atención médica.