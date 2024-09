El equipo de New Mexico Mutual se puso en contacto con PMsquare, una consultora estratégica especializada en soluciones de datos y análisis. Después de haber trabajado con New Mexico Mutual durante casi 10 años en varios proyectos, PMsquare entendió que New Mexico Mutual tiene un mayor apetito por la innovación que muchas otras aseguradoras. Como afirma Kevin Emanuel, Vicepresidente de Ventas de PMsquare: "Algunas empresas aún necesitan convencerse de que la analítica y la automatización son el camino a seguir. New Mexico Mutual es más como "Ayúdenos a encontrar el camino correcto".

La manera correcta, en este caso, fue IBM Robotic Process Automation.

PMSquare adopta un enfoque independiente de la tecnología para sus compromisos de consultoría y analizó múltiples soluciones de automatización con New Mexico Mutual.

El equipo de New Mexico Mutual notó algunos diferenciadores importantes con la solución de IBM. La flexibilidad de múltiples integraciones de software fue clave, ya que la renovación de políticas tiene muchos pasos. Al equipo le gustó que pudieran utilizar la solución RPA para hacer raspado web y —algunas cosas internas, otras externas— leer/escribir bases de datos y mucho más.



También destacaron la facilidad de uso y la rapidez de implantación. De Bruijn explica cómo puede aprovechar la naturaleza código bajo de la solución RPA de IBM. Una tarea estándar se puede automatizar mucho más rápido que programar la automatización desde cero.

La experiencia de PMsquare también ayudó con la facilidad y velocidad de la implementación. "Fue un placer trabajar con PMSquare", dice Luna. "El proceso fue sencillo y fácil. Nos sorprendió gratamente el poco tiempo que tomó y lo fácil que fue poner en funcionamiento las automatizaciones”.

En última instancia, New Mexico Mutual y PMsquare utilizaron IBM Robotic Process Automation para automatizar el 100% de las tareas manuales relacionadas con la renovación de pólizas. New Mexico Mutual nombró a su bot de RPA Rebel. Según Luna: "Rebel se encarga actualmente de unas 10 renovaciones por suscriptor durante nuestros periodos de mayor producción, gestionando todas las tareas manuales de esas renovaciones. Ahorra mucho tiempo y, a medida que implementemos un umbral de prima más alto, aliviará aún más la carga de trabajo”.