Los robots suelen tener mala reputación; específicamente, reemplazan a los humanos. Ese no es el caso en System of Credit Unions of Brasil (Sicoob). El sistema de cooperativas de crédito más grande del país utiliza la tecnología IBM Robotic Process Automation para crear robots empresariales que realicen las tareas de procesamiento más mundanas y repetitivas. Y los empleados no podrían estar más contentos.