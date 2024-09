Al automatizar los flujos de trabajo digitales en la plataforma Microsoft Dynamics 365, el DCA logró mejoras en el rendimiento que transformaron la unidad de seguridad de elevadores. Comprimir el tiempo del ciclo de inspección de los elevadores de 21 a 28 días a dos o tres días redujo el tiempo de respuesta en un 90 %.

Acelerar el tiempo del ciclo de inspección también mejoró el flujo de ingresos mediante una facturación más rápida y un pago más rápido de las tarifas relacionadas con la inspección. Debido a una mejor visibilidad de las facturas vencidas, el DCA pudo volver a enviar facturas y generar 800 000 USD en ingresos adicionales correspondientes a facturas de más de 18 meses.

Actualmente, 45 inspectores de campo y cinco empleados de oficina utilizan la plataforma para realizar un gran volumen de inspecciones. En 2019 se realizaron 14 900 inspecciones de ciclo completo, junto con 2221 reinspecciones adicionales.

"En realidad, nos fijamos más en las ganancias de funcionalidad que en los ahorros de costos", dice Harrison. “Antes, nuestro personal normalmente realizaba tareas relacionadas con la recepción de pedidos. Ahora, pueden concentrarse en otro trabajo. Libera a las personas para que puedan buscar cuentas en mora. Por ejemplo, si alguien tiene problemas para pagar las cuentas y está haciendo recortes, eso podría terminar convirtiéndose en un problema de seguridad, y podemos analizar eso”.

Al compartir plataformas y paneles comunes, el personal de soporte técnico y servicios de red gestiona los mismos problemas, a la vez que crea experiencia en el conjunto de herramientas. Los gráficos y paneles de control de la nueva plataforma también proporcionaron a los supervisores del DCA y al personal administrativo una mejor visibilidad y control de los datos.

"A medida que nuestra gente lo usa cada vez más, se dan cuenta de lo fácil que es navegar y trabajar gracias a la forma en que todo está conectado", dice Harrison. "Es muy útil mantenernos organizados y que todos, literalmente, estén en sintonía. Cuando todos miramos el mismo panel, se promueve la comunicación".

Con el portal ELSA en funcionamiento durante un año, el DCA continúa utilizando la plataforma Microsoft Dynamics 365 para crear nuevas soluciones para servicios de inspección. En diciembre de 2020, se pondrá en funcionamiento un nuevo portal para la oficina de inspección de viviendas, con un portal de seguimiento para la oficina de cumplimiento de normas contra incendios programado para 2021. El DCA espera mejoras de rendimiento similares a medida que los nuevos portales optimicen los flujos de trabajo a través de procesos digitales.

Harrison a menudo recibe consultas sobre su transformación digital y cómo se implementó en el DCA. "La gente me pregunta: '¿Por qué estás trabajando con IBM en una plataforma de Microsoft?' Eso no tiene sentido”, dice Harrison. “Sin embargo, no es así como funciona el mundo de la consultoría de TI. La experiencia del equipo de Microsoft Dynamics 365 dentro de la práctica de IBM es de clase mundial e inigualable. Su comunicación también es de primer nivel”.