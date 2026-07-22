AskIT
El help desk obtiene autoayuda

El soporte de TI de IBM tenía todos los elementos de una línea de negocio que necesitaba transformación: puntos débiles urgentes de atender, procesos no escalables y redundancia. Lo que parecía una cantidad interminable de tickets de soporte podía hacer que ser puesto en espera fuera una parte conocida y frustrante de la experiencia de los empleados.

Grant Thomas, gerente sénior de soporte de TI, describió lo que siguió como un cambio drástico impulsado por la automatización: pasar de más de un millón de llamadas de soporte y chats al año a menos de 100 000 entre 2021 y 2025. 

En 2023, la directiva llegó a transformar la TI en 100 días.

El primer paso consistió en analizar los datos, identificar los principales controladores de las llamadas a TI y crear un producto mínimo viable (MVP, sigla en inglés de minimum viable product) de AskIT para 12 000 usuarios durante 90 días antes ampliarlo gradualmente. 

La implementación demostró que los hitos del lanzamiento son importantes, pero el verdadero trabajo comienza después. 
Mano gesticulando junto a una computadora portátil, un cuaderno, un cordón y documentos impresos sobre un escritorio
Chatbot como espejo

El trabajo comenzó con prestar atención. ASKit no era solo un asistente, sino que se convirtió en un espejo, mostrando al equipo cuándo y cómo la tecnología entorpecía a los empleados.  

Prestar atención comenzó con los datos. AskIT se entrenó con el 80 % de los problemas de TI con los que los empleados se topaban con frecuencia. Un análisis más minucioso sugirió que muchos usuarios buscaban resolver esos problemas por sí mismos, buscando orientación práctica en lugar de reparaciones. Aunque existían guías, no eran fáciles de usar. Los artículos de referencia residían en enlaces desconectados dispersos por sistemas. 

El remedio fue sencillo: contratar a especialistas en contenido para que los artículos fueran claros y de alta calidad, y luego usar IA para sacar esa información a la luz a través de búsquedas conversacionales. 
De cuello de botella a puente

Poner atención también permitió brindar un apoyo más proactivo. TI podía alertar a los usuarios cuando debían realizar una actualización o recordarles que reiniciaran, evitando problemas antes de que se convirtieran en reparaciones. 

Y cuando era necesaria una reparación, los empleados no tenían que abrir un ticket; podían tener una conversación con AskIT, que prestaba atención, resolvía problemas y recurría a un humano cuando era pertinente. TI también contrató a más responsables de help desk para formar a los agentes y resolver problemas complejos. 
Tres personas sentadas en una pequeña área de reunión

A medida que a los empleados les resultó más fácil acceder a la orientación práctica, el valor del soporte de autoservicio quedó claro. La CSAT superó los 90, 11.6 puntos más que en su lanzamiento inicial.

AskIT ahora resuelve el 86 % de los problemas sin intervención humana, aunque la asistencia humana sigue estando disponible para casos complejos. 

Pero la transformación suponía más que métricas. La TI pasó de ser una función de reparación a un motor de autoservicio, ayudando a los empleados a tomar el control de sus dispositivos y a establecer una mejor relación con la tecnología. 
Explore la transformación

La transición de IBM hacia un área de RR. HH impulsada por IA no fue lineal. La experiencia dejó en claro una verdad: el progreso supera a la perfección. Rediseñada para las personas, no por moda pasajera, AskHR convirtió un dominio heredado en una función preparada para escalar.

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Ilustración abstracta de dos siluetas de perfil, globos de diálogo, bolígrafos y papeles

El soporte de TI se vio agobiado por procesos redundantes. AskIT, un asistente de IA que aprende y resuelve problemas, cambió el curso. La función de TI de IBM se convirtió en un centro de autoservicio, donde AskIT resuelve el 86 % de los problemas rutinarios.

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Ilustración abstracta de dos monitores de computadora conectados por un puente azul

Los vendedores de IBM estaban estancados por la sobrecarga del sistema. El manejo de múltiples herramientas de ventas aisladas generó una gran complejidad administrativa. Luego vino AskSales, un salvavidas de la IA desarrollado conjuntamente y de manera interna para reducir el desperdicio, automatizar tareas básicas y convertir un laberinto en una vía rápida hacia el éxito del vendedor.  

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Archivero abierto con carpetas colgantes debajo de un reloj redondo.

Un experimento audaz y centrado en el futuro se está desarrollando en el sandbox del CIO. La visión definitiva es AskIBM, una puerta de enlace impulsada por IA para todo lo relacionado con IBM. La versión beta ya se muestra prometedora al aportar coherencia a la complejidad y continuar redefiniendo el futuro de nuestra empresa.

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Ilustración de una cápsula descendiendo en un paracaídas rojo
Notas de pie de página

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Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.

Las declaraciones sobre la dirección e intención futuras de IBM están sujetas a cambios o retiro sin previo aviso y representan solo metas y objetivos.