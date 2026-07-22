El trabajo comenzó con prestar atención. ASKit no era solo un asistente, sino que se convirtió en un espejo, mostrando al equipo cuándo y cómo la tecnología entorpecía a los empleados.

Prestar atención comenzó con los datos. AskIT se entrenó con el 80 % de los problemas de TI con los que los empleados se topaban con frecuencia. Un análisis más minucioso sugirió que muchos usuarios buscaban resolver esos problemas por sí mismos, buscando orientación práctica en lugar de reparaciones. Aunque existían guías, no eran fáciles de usar. Los artículos de referencia residían en enlaces desconectados dispersos por sistemas.

El remedio fue sencillo: contratar a especialistas en contenido para que los artículos fueran claros y de alta calidad, y luego usar IA para sacar esa información a la luz a través de búsquedas conversacionales.