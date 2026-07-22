El mayor desafío fue navegar por las capas de gobernanza interna para unificar y transformar las herramientas existentes. Con frecuencia, las decisiones importantes se veían retrasadas por el proceso, y los proyectos perdían impulso. Una transformación técnica podría consolidar las herramientas, pero no podría transformar la cultura. Las personas —su forma de trabajar, colaborar y tomar decisiones— impulsan el cambio cultural. Así que, en lugar de quedarse inactivo, el equipo de T&O se puso en marcha.

Reunieron un pequeño equipo de vendedores y desarrolladores de productos y les confiaron un proyecto de creación conjunta: crear un asistente de ventas impulsado por IA generativa para responder preguntas, recuperar insights y trazar un alcance personalizado.

Con el trabajo conjunto de los desarrolladores y los vendedores —sus usuarios finales—, el equipo redujo los cuellos de botella, los silos y la burocracia que, de otro modo, podrían frenar el progreso.